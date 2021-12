11 de Setembro teve excelente cobertura na TV; e também gafe

Na ensolarada manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001, a Globo registrava 8 pontos de audiência com o programa infantil Bambuluá, exibido logo depois do Mais Você. Foi quando a emissora interrompeu a programação para transmitir ao vivo imagens do cenário pós-ataques contra o World Trade Center.

Nenhuma emissora aberta exibiu o choque dos dois aviões contra o WTC. Porém, a Globo foi a primeira a interromper sua programação. Foi um bom investimento. Nas quase seis horas seguintes, ela multiplicaria sua audiência por quatro.

O ibope da emissora subiria para quase 60 pontos no final da noite, com um novo plantão direto de Nova York. Naquela noite, o episódio da novela Porto dos Milagres, de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, registrou 57 pontos.

Vale lembrar também uma gafe histórica. No dia 12 de setembro, à tarde, em A Casa é Sua, na RedeTV!, Sonia Abrão fez seu programa baseado num erro.

Ela (e sua produção) acreditou piamente que uma fotomontagem era verdadeira: a foto do famoso "turista do 11 de setembro".

Para quem não lembra, a foto mostrava um turista no alto de uma das torres do WTC e um imenso avião vindo em sua direção, uma boa, porém óbvia montagem.

"A gente pode estar olhando ao último momento desse rapaz, essa foto pode ser a última feita da torre do WTC, por que não?", sensacionalizou, como sempre, a apresentadora, que rapidamente virou alvo de piadas e brincadeiras em fóruns de discussão (não existia rede social naquele tempo).

Nos dias seguintes, a mesma foto do "turista do 11 de Setembro" continuaria ganhando novas versões, mas a imagem do avião era trocada ora por uma orca, ora pelo Bozo, ora por um submarino, ora por um fantasma… Esse foi um dos primeiros "memes" da internet a explodir na TV. E tudo graças a uma apresentadora desavisada.

Felicidade

A direção da Record está mais do que satisfeita com o Programa do Porchat. Independentemente de sua audiência estar na casa dos 4 pontos, a emissora considera que a contratação do humorista foi uma tremenda bola dentro.

Porém...

Há cada vez menos esperanças que o programa de Xuxa Meneghel decole. Ela tem contrato com a Record até o próximo ano.

