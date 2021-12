Uma questão de estilo: A nova Gucci

Uma das mais prestigiadas marcas italiana, a Gucci, aparece renovada com a promoção de Alessandro Michele à condição de diretor de criação. As mudanças introduzidas pelo designer, que assumiu o cargo em 2015, trouxeram frescor e contemporaneidade para a grife, que iniciou sua trajetória de sucesso no início do século XX, com a fabricação de peças de couro feitas artesanalmente.

Desfile de estreia de Alessandro Michele como diretor criativo da Gucci (Foto: Reprodução)

Com um exercício que prima pelo ecletismo, batizado por alguns como poética retrô romântica excêntrica intelectual, o diretor de criação da Gucci, Alessandro Michele, vem conquistando um público cada vez mais amplo, chegando mesmo a impactar as tendências de moda globais. Seu trabalho de criação tem sido reconhecido pelo charme do vintage, com cores e adornos que já se tornaram marcas registradas. Desse modo, procura promover um diálogo entre o tradicional e o contemporâneo, introduzindo um toque de ludicidade às peças, estimulando uma relação mais dinâmica entre o corpo, a roupa e os acessórios. Alessandro Michele não só fez a marca ser mais desejável, mas também revigorou a experiência de compra, trazendo de volta a diversão e a mágica para as lojas, que também receberam um nova 'vestimenta', através de um primoroso trabalho de redecoração.

Mas o que alguns podem estar se perguntando é se essa mudança pode promover fraturas no estilo da marca. Afinal, toda marca se constrói a partir de determinadas características que lhes são atribuídas como próprias, que fazem com que sua assinatura possa ser reconhecida. Na verdade, este processo já ocorria no mundo das chamadas "belas artes"... O estilo de um pintor, de um arquiteto ou de um músico é concebido como um singular modo de expressão, caracterizado por uma determinada conjugação de aspectos e elementos que resulta numa unidade de criação e execução. Ou, como diria o estetólogo Luigi Pareyson, professor de Umberto Eco, como verdadeiro "modo de formar". Mas não se trata de uma idiossicrasia. Por trás desse modo de formar, próprio, irrepetível e personalíssimo, há um conjunto de regras e procedimentos que o autor de uma obra, simultaneamente, desenvolve e segue, ao formá-la.

Por outro lado, se pensarmos no estilo como tendência coletiva, apesar de sua autonomia e suas normas de funcionamento, ele não se exibe face ao indivíduo, como algo sobre o qual é preciso refletir e decidir, na medida em que é simplesmente incorporado, como afirma Georg Simmel, em suas argutas análises da sociedade moderna. Para ele, o estilo não funciona como um dispositivo que estaria para além do próprio sujeito, como uma receita capaz de lhe fornecer uma segura tradução de sua interioridade, mas como algo que se constrói, num movimento de configuração, capaz de tornar visível algo invisível.

Alessandro Michele, diretor criativo da marca italiana Gucci (Foto: Reprodução)

E é dessa forma que as marcas se constituem, sobretudo as marcas do mundo da moda. Se o estilo se revela nessa capacidade de exteriorização de uma força numa forma (como sintetiza Pareyson), pela tradução de algo invisível em algo visível, a moda vestimentar é, por excelência, um dos campos em que podemos constatar e explorar a potência expressiva da configuração visual. Mas isso nos leva a considerar, em contrapartida, que, em novos processos de composição da aparência, desenvolvidos a longo prazo, cada marca acabará por constituir um outro estilo, que provavelmente continuará reconhecível, embora seja diferente do atual...

Talvez, o grande desafio de Alessandro Michele seja o de todo criador: ter a capacidade de se renovar e, assim, renovar a Gucci, sem perder o seu estilo nem o estilo da marca. Ele já demonstrou que é capaz de revigorar a Gucci. Resta saber se conseguirá manter o estilo inimitável e refinado da grife italiana e, desse modo, não sobrepor o seu estilo ao da marca, mas conseguir se fundir com ela, na medida do possível ...

* Renata Pitombo Cidreira é professora da UFRB, jornalista e pesquisadora de moda. Autora de Os sentidos da moda (2005), A sagração da aparência (2011) e As formas da moda (2013), entre outros.

