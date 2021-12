Moda Vegana: o novo estilo fashion

Estilo sempre foi uma palavra fundamental no mundo da moda. Tanto para o designer que busca um modo de formar personalíssimo e inconfundível, que faz com que seu traço seja reconhecido, como mais recentemente pelo consumidor que começa a assumir uma atitude mais autoral no seu modo de vestir e de compor sua aparência, através de intervenções nas peças ou mesmo a partir das combinatórias utilizadas. Desse modo, nada mais natural do que reconhecer que moda é estilo. Nesse sentido, é que nos questionamos: Qual o estilo da moda atual?

Muito já se falou da “proliferação de estilos” como o estilo, sobretudo a partir da década de 90, quando da apologia da democratização da moda e da liberdade de escolha do consumidor. Um autor como Ted Pollemus, por exemplo, vai nos falar da noção de supermercado de estilos, em que encontramos disponíveis nas prateleiras das lojas de departamento e mesmo nas vitrinas das marcas de prêt-à-porter, inúmeras possibilidades de produtos para consumo, fazendo um paralelo com as gôndolas dos mercados. Desde então, tem disso difícil eleger um estilo predominante na moda.

No entanto, já há algum tempo temos ouvido um discurso e mesmo algumas iniciativas em direção a uma atitude mais sustentável no universo fashion. Várias marcas tem se preocupado em produzir produtos que respeitem o meio ambiente, que provoquem um pouco menos de impacto ao nosso entorno. Dentre essas iniciativas, um estilo de vida tem se insinuado com mais vigor na execução e no consumo da moda vestimentar, incluindo os acessórios: é o estilo de vida e a moda veganos.

Como sabemos um estilo de vida tem relação com nossos valores, nossos costumes, nossas condutas. Dessa forma, o estilo de vida vegano preza uma ideologia em especial que é embasada no respeito aos animais, a partir da declaração dos Direitos dos Animais pela Unesco, de 27 de janeiro de 1978. Tal atitude tem gerado uma preocupação com a produção e posterior consumo de produtos que não sacrifique os animais. Além de excluírem a carne de seu cardápio, os veganos não consomem nada de origem animal. Não apenas na alimentação, mas também na moda, por exemplo.

Nesse segmento, a busca por matéria prima alternativa tem sido uma constante. Materiais sintéticos que imitam pele, como o poliéster e o acrílico; lã acrílica ou sintética, que é produzida a partir da derivação do petróleo; seda artificial, obtida em uma mistura entre poliéster, rayon e outros tipos de fibras sintéticas; camurça sintética, feita a partir de microfibras como o poliuretano e o polyester são alguns exemplos. Também são utilizados o algodão e o rayon, que não exploram animais para serem produzidos. Assim, materiais como couro, seda, camurça e lã passam a ser descartados na indústria vegana, bem como o uso de penas, plumas, pérolas e ossos na fabricação de acessórios.

Dentre as marcas brasileiras que se enquadram na produção da moda vegana, destacamos a Insecta Shoes e a King 55. A Insecta Shoes é uma marca de sapatos e acessórios, de Porto Alegre, e foi fundada em janeiro de 2014. Fabrica seus produtos a partir de roupas usadas e de garrafas de plástico recicladas, contabilizando cerca de 2100 peças de roupa reaproveitadas, 630 kgs de tecido e 1000 garrafas PET. O trabalho da empresa é orientado por valores como o veganismo, o consumo consciente, a redução de lixo, design e conforto. Além, é claro, de muita graça e beleza que estampam os pés que descortinam novas rotas. Já a King 55 é uma marca paulista criada em 2001, que conta com 3 lojas em São Paulo e 80 pontos de venda no Brasil. Suas criações apostam no estilo rocker, tendo, é claro, a música, a arte e a vida urbana das grandes cidades como referências. Produzem peças exclusivas, feitas manualmente e utilizam matérias primas sustentáveis, investindo também no uso de lavanderias que usam a água da chuva para lavar e tingir calças e t-shirts, e na utilização de produtos sem componentes químicos que possam ser nocivos à natureza. Assim, procuram alternativas que preservem a natureza e os animais. Com ousadia, propõem um consumo consciente e sustentável.

Ao adotarmos o estilo vegano na moda, no modo de compor nossa aparência, incorporamos valores como sustentabilidade, consumo consciente, preservação da vida animal, entre outros. Além disso, a própria ideia de estilo como um modo de formar singular e bem sucedido. Transparece, assim, nessas produções que destacamos e, em tantas outras, o espírito da moda em aliar usabilidade e beleza, combinados a uma produção sustentável. A moda vegana é politicamente correta e esteticamente exitosa!

Renata Pitombo Cidreira é professora da UFRB, jornalista e pesquisadora de moda. Autora de Os sentidos da moda (2005), A sagração da aparência (2011) e As formas da moda (2013), entre outros títulos.

adblock ativo