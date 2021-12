Moda, história e comportamento

A exposição Fashion Forward, 3 siècles de mode reacende uma discussão interessante sobre o estatuto histórico da indumentária e da moda. Aberta para visitação até 14 de agosto de 2016, no Musée des Arts décoratifs (Museu de Artes Decorativas), em Paris, a mostra celebra os 30 anos da coleção de moda da instituição e propõe um diálogo com outros departamentos do museu. Entre moda feminina, masculina e infantil, são 300 peças, que vão do século XVII até nossos dias.



A própria ideia de exposição, de uma apresentação pública de obras artísticas, elementos antigos ou atuais, nos reenvia à noção de divulgação. E, sem dúvida, Fashion Forward cumpre esse papel de disseminação da indumentária e da moda (para um público relativamente específico), situando-as nesses contextos históricos. Revela, assim, sem desvelar completamente, o mistério desse universo da aparência, que exibe tão bem (e também constitui), os costumes, as tradições e os valores de uma época.

Mas é preciso, ainda, reconhecer que a exposição também nos coloca, enquanto espectadores, numa atitude de recepção, que vai além do contemplativo. Evoca, nesse aspecto, a expectativa de uma observação curiosa que não apenas percebe, mas também examina, comenta e estabelece conexões. Não apenas ao visualizarmos as vestimentas, mas mesmo diante de alguns esboços, gravuras e fotografias de moda e outros artefatos, como as bonecas de moda e acessórios como luvas, sapatos, bolsas e sombrinhas, deliciamo-nos com as formas, texturas e coloridos; e questionamos as maneiras, os modos e os comportamentos insinuados e já incorporados aos tecidos e modelagens que se descortinam ao nosso olhar. Como já observara Marshall McLuhan, as roupas não são apenas a expressão de nossas escolhas e condutas, mas, igualmente, operam como extensões da nossa pele, alterando a nossa percepção, estruturando nossas capacidades sensório-motoras e modelando nossos comportamentos.

Como aquele que viaja no tempo, iniciamos o percurso diante das vestes do faustoso período do império de Napoleão, passando pelas mudanças do século XIX, em que mulheres e suas crinolinas eram indissociáveis; avançamos para o século XX, em que nomes como Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, Christian Dior e Yves Saint Laurent são reverenciados. Da alta costura ao prêt-à- porter, confrontamo-nos com grandes ícones do mundo da moda, considerados verdadeiros artistas por muitos, pela capacidade que tiveram, cada um a seu modo, de criar belas e instigantes formas que configuraram as aparências das pessoas ao longo dos tempos.

Trajes festivos do império de Napoleão (Fotos: Renata Pitombo | Ag. A TARDE) Crinolina - 1865-1870 Vestido de noite Chanel 1925 Comme des Garçons, 2015

Ao transitar por três séculos de moda, fazendo rapidamente, como sugere o título da exposição, essa volta no tempo, confrontamo-nos com memórias, estórias e comportamentos decisivos, embora já superados. Atualizamos, assim, a capacidade que temos de retomar acontecimentos ou impressões registradas no passado, num movimento em que somos levados a reviver de modo efetivo estados anteriores, numa vivência atual do próprio passado.

