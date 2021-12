Moda, crise e criatividade

A famosa marca britânica Burberry anunciou recentemente todo um projeto de reestruturação da marca, cujo foco principal é a sintonia com a velocidade da vida contemporânea e de seus processos de comunicação. Até o ano passado, a Burberry seguia o padrão da apresentação das coleções com seis meses de antecedência, em grandes desfiles. As peças só chegavam efetivamente às lojas seis meses depois, gerando ansiedade e, por vezes, frustração no ávido consumidor. A partir da temporada primavera-verão 2017 internacional (que acontece em setembro), logo após o desfile, os compradores terão acesso às peças, tanto nas lojas quanto online. Tal estratégia da marca revela um reposicionamento de mercado, não apenas frente à necessidade de resposta rápida ao consumidor, mas é, também, o sintoma de algo mais amplo: a busca de táticas para driblar a crise.



Por outro lado, talvez seja preciso lembrar que a moda todo ano entra em crise. Diferentemente do que poderíamos supor, a crise acaba sendo um elemento de motivação para o segmento da moda, que, necessariamente, precisa se reinventar constantemente. Podemos ir ainda mais longe, sustentando a ideia de que a crise é constitutiva da moda, uma vez que ambas vivem da mudança, mas, igualmente, da percepção de que tais alterações de gosto tem também um caráter cíclico, assim como os fenômenos naturais... Ao invés de se impor como um obstáculo permanente, a crise incentiva a criatividade, "insumo" de primeira instância no setor do vestuário e dos acessórios.



Mercado vivo que se renova constantemente, a moda é um forte vetor econômico, mobilizando uma cadeia produtiva gigantesca e gerando empregabilidade para muitas pessoas. Em 2015, no Brasil, o faturamento do setor têxtil e de confecção brasileiro foi de R$ 121 bilhões e a perspectiva para 2016 é de que o faturamento fique em torno de R$ 127 bilhões, o que significa um aumento de 4,9% em relação a 2015, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Quanto à geração de empregos, o que se espera para este ano é uma certa estabilidade, quadro mais positivo que do ano passado, em que o setor têxtil e de confecção apresentou uma perda de 100 mil postos de trabalho.

Looks do desfile outono/inverno 2016/2017 da marca Burberry (Créditos: Divulgação)

Como sabemos, qualquer turbulência econômica interfere diretamente na moda e no comportamento de compra do consumidor, e várias já foram as mudanças enfrentadas pelo universo fashion. A mais impactante, talvez, e que reverbera até hoje, foi a mudança de estatuto do consumo por necessidade para um consumo associado a uma cultura do lazer. Um autor como Jean Baudrillard, por exemplo, procurou estabelecer uma relação entre a sociedade de consumo, a felicidade e o mito da igualdade, observando que o ato de consumir passa a se revestir de razões positivas como conforto, bem-estar, prazer individual, culto ao corpo etc. Desse modo, para ele, os objetos deixariam de estar ligados a uma função ou a uma necessidade definida e passariam a ser elementos significativos.



Nesse sentido, observamos como as práticas de consumo se modificam. Hoje, sobretudo, é preciso estar atento ao perfil do consumidor que, cada vez mais informado, torna-se cada vez mais exigente. O consumo atual é ativo e refletido, e, nele, o binômio preço/qualidade se revela como um dos critérios decisivos, ao lado de uma preocupação com a sustentabilidade e uma vontade lúcida e lúdica de singularidade. No caso específico do consumo de moda vislumbramos, ainda, uma possibilidade de renovação do próprio consumidor, a cada nova composição de look.



Assim, por um lado, observamos a mudança de conduta das marcas, procurando novas estatégias para fidelizar o cliente, diminuir os custos, distribuir seu produto e manter a qualidade, com ousadia e criatividade, como no caso da Burberry. E por outro, também o consumidor adota novas posturas frente ao mercado da moda e começa e experimentar outras formas de compor sua aparência. Nesse sentido, não podemos perder de vista o fato de que o consumidor contemporâneo de moda, ao se reposicionar frente ao mercado e a crise, conquista a possibilidade de "produzir" seu próprio look, sobretudo com a customização. Ao exercitar a criatividade, o consumidor tem um comportamento mais autoral em relação a suas escolhas: avalia, interfere, altera e brinca com os produtos, ajustando-os ao seu jeito de ser e aparecer, bem como ao seu orçamento. Assim, não só consegue driblar a crise, mas, sobretudo, experimenta a aventura e o fascínio da criação, tornando-se, eventualmente, o seu próprio estilista.

