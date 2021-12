Moda, arte e vida: O domínio do efêmero

A recente parceria do artista plástico Alex Katz, de 89 anos, com a H&M, nos remete a uma reflexão sobre a efemeridade que permeia esses três âmbitos: a moda, a arte e a vida. Quando no final dos anos 80, Gilles Lipovestky lançou o seu Império do efêmero, a discussão transitava em torno dos valores intrínsecos do mundo fashion que passavam a dominar outras esferas da vida, como a sedução, o presenteísmo, a diferença marginal e a descartabilidade.

Atenta ao momento contemporâneo que solicita a renovação das estratégias de marketing, associadas à criação, a marca de moda H&M pauta esse encontro apostando justamente na sedução, no instante, na riqueza dos traços e na usabilidade imediata e passageira. De fato, o que constatamos na parceria entre o pintor norte-americano e a prestigiada marca sueca é um ato de coragem, vitalidade, muita criatividade e uma visão de negócio bastante ousada, que promete muito sucesso.

A H&M (Hennes & Mauritz) é uma empresa multinacional presente em 41 países com mais de 3000 lojas. Segunda maior rede de varejo no mundo, ela tem preços populares assim como a GAP e Top Man. A marca já vem estabelecendo parcerias há algum tempo, com estilistas, grandes marcas como a Lanvin e Kenzo por exemplo, blogueiras e artistas. Agora é a vez do encontro com Alex Katz.

Com um reconhecido trabalho, mas cujo acesso estava restrito aos espaços dos museus ou a coleções particulares, parte da obra do artista poderá ser admirada e adquirida a partir das peças de roupas femininas e masculinas e também nos acessórios e objetos de decoração. "A parceria com a H&M superou minhas expectativas. É emocionante para mim trabalhar com a H&M para tornar minha arte mais acessível a mais pessoas”, disse o artista. Além disso, Katz revela ter uma admiração pelo universo da moda justamente pela sua efemeridade.

Em termos poéticos, o trabalho de Katz abraçou fundos monocromáticos, antecipando a Pop Art e é reconhecido por seus retratos, que exploram cores intensas ou tons hipersaturados. No início da década de 1960, influenciado pela profusão dos meios de comunicação, o cinema e a publicidade, começou a produzir pinturas em grande escala, muitas vezes com faces dramaticamente cortadas. Em 1965, ele também embarcou em uma prolífica carreira em gravura. Katz passaria a produzir muitas edições em litografia, gravura, serigrafia, xilogravura e corte de linóleo. A aproximação com o universo da moda começa na década de 1980, ao pintar modelos de moda em roupas de grife.

A coleção traz peças como camisetas, vestidos, lenços, bolsas, almofadas em que são impressos retratos das musas de Katz, incluindo "Orange Hat" (1990), Black Hat (2012) e "Elise" (2013), além de serem produzidas a partir de materiais sustentáveis como tencel e algodão orgânico.

Tal parceria nos convida a pensar na potência dessas instâncias. Por um lado a moda com seus jogos incessantes pela novidade e a celebração do presente social, organizando a vida coletiva contemporânea; por outro, a própria arte, cada vez mais próxima da vida cotidiana, refletindo de maneira criativa e ácida os traços e contornos da sociedade de consumo – como no caso da Pop Art -, e desprovida da busca da eternização das obras. Por fim, a própria vida, essa experiência humana finita que se efetiva na dinâmica de suas aparições, indiferenciações incessantes, passageiras, transitórias, ainda que essenciais.

Renata Pitombo Cidreira é professora da UFRB, jornalista e pesquisadora de moda. Autora de Os sentidos da moda (2005), A sagração da aparência (2011) e As formas da moda (2013), entre outros títulos.

