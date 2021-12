Dolce & Gabbana nos permite experimentar novos habitus

A relação entre moda e cultura foi potencializada, recentemente, com uma coleção de peças inspiradas nas roupas tradicionais dos países árabes, lançada pela marca Dolce & Gabbana. A grife lançou o olhar sobre esta região e lançou mão de tesoura, linha e agulha para confeccionar hijabs (lenços de cabeça e véus) e abayas (túnicas), mais comumente conhecidas como burcas, para uma clientela tradicional, mas, cada vez mais, sintonizada com o mundo fashion.



A composição da aparência, é, como sabemos, um grande recurso corporal para expressar uma condição que é pessoal, mas também social e cultural. Todas as formas de interferência que têm o corpo como alvo, sobretudo aquelas que dizem respeito ao universo vestimentar, mas também a maquiagem e o penteado, configuram um conjunto de marcas que manifestam um modo de apresentar e conduzir esse corpo.



O sociólogo alemão Georg Simmel já havia chamado atenção sobre esse aspecto, mostrando que as singularidades observadas em determinados grupos, inicialmente se manifestam no âmbito geral da visualidade, mas a composição da aparência acaba induzindo um modo de andar, uma cadência, um ritmo nos gestos: "homens vestidos de modo semelhante comportam-se de modo relativamente semelhante".

Peças da coleção de abayas e hijabs da marca italiana Dolce & Gabbana | Crédito: Dolce & Gabbana | Divulgação

Assim, poderíamos dizer que a aparência corporal presentifica certos pertencimentos e determinadas adesões, revelando padrões subjacentes a nossas condutas, o que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chamaria de habitus, designando uma disposição incorporada, uma dinâmica postural que se revela no movimento. Tais disposições corporais atuam a nível pré-reflexivo, fazendo com que o sujeito tenha um senso prático do que fazer, de como se apresentar, sem, entretanto, refletir anteriormente sobre isso. O habitus tem uma relação profunda com a memória e o imaginário coletivos, resgatando e ressignificando tradições, costumes e práticas.



Desse modo, revela-se outra dimensão interessante assumida pela indumentária e pela moda, como expressão de modos de ser e de se comportar que instituem algumas das formas de interação entre os homens. E, num momento em que se fala tanto em diversidade cultural, talvez seja preciso destacar as identidades culturais, que compõem esta diversidade, através da exploração dos seus modos de aparição.



A nova coleção da Dolce & Gabbana exalta os costumes, os modos de ser da cultura árabe e, especialmente, das mulheres mulçumanas, através das suas vestes, afinal, a abaya é uma tradição cultural. Poás, bordados, rendas, pedrarias e brocados iluminam as tradicionais burcas, lenços e saias que aparecem em tons de preto e outras tonalidades discretas. As peças serão comercializadas exclusivamente nos Emirados Árabes Unidos, centro do poder econômico do Oriente Médio.



Ainda que voltada especialmente para um segmento específico do mercado, a nova coleção da marca italiana pode acabar permitindo - pela exibição midiática - a cada um de nós a experimentar um outro modo de andar, um novo gesto, um outro modo de ser, através da aparição que é, essencialmente, corporal. Pode contribuir, assim, para o enriquecimento de nossos repertórios vestimentares e comportamentais.

