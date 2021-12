Dior e Almodóvar: parceria de sucesso entre moda e cinema

Em cartaz, no circuito de cinema sala de arte, Julieta, mais novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, traz uma parceria com a Maison Dior no figurino. Ao explorar o universo feminino, sobretudo na sua relação com a maternidade, o diretor consegue envolver o espectador numa narrativa comovente e retrata essas mulheres de forma espetacular. E, sem dúvida, o modo como cada uma delas aparece na película, sobretudo através da composição da aparência, é essencial para conferir potência aos personagens.

