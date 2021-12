O Carrasco

FAROESTE NÃO TEM FIM I

Por mais que ninguém queira transformar a Faroeste numa Lavajato, impondo-se limitação no alcance das investigações, cada vez que um magistrado é atraído para o radar da operação, um político termina indo junto. Logo nos seus primórdios foram citadas conversas entre um parlamentar estadual “ajeitando” a designação de juiz para atuar na eleição suplementar de Camamu. Na sua última fase, em dezembro do ano passado, o STJ determinou a prisão temporária, hoje convertida em preventiva, de duas desembargadoras, além do afastamento do juiz João Batista Alcântara Filho, este último famoso por ter protagonizado bate-boca que quase chega em vias de fato com desembargadores da Quinta Câmara Cível. Segundo fontes desse Carrasco, o magistrado teria íntimas ligações com um ex-deputado estadual que recentemente assumiu uma prefeitura baiana. Até aqui nada demais, se o “pegapacapá” não tivesse ocorrido justamente numa querela de interesse pessoal do hoje prefeito, fato que essa coluna ainda vai apurar a veracidade.

FAROESTE NÃO TEM FIM II

A Polícia Federal, por meio da confrontação das denominadas ERBs, ainda segundo as mesmas fontes, já apura e anda abismada com a quantidade de visitas desse juiz afastado ao gabinete do ex-deputado e atual prefeito, onde verdadeiros banquetes eram servidos para uma seleta turma de advogados, lobistas e até de um outro juiz também já afastado das funções, mas cuja identidade não conseguimos confirmar até então. O tal prefeito, agora com as contas abastadas, anda sumido de seus empreiteiros de outrora, mas não tem deixado seus mui amigos togados na mão. Se a PGR não colocar um limite no objeto da investigação, muitos políticos devem rodar antes das festas natalinas, quando o Judiciário entra em recesso. Até lá o medo paira de norte ao extremo sul da Bahia.

SALVE-SE QUEM PUDER

Com o argumento da crise e fazendo campanha pela redução dos procedimentos eletivos, os planos de Saúde começam o ano comemorando os lucros e as adesões. Atingindo durante a pandemia a marca de 49 milhões de usuários, os planos não perderam tempo na hora de aplicar reajustes que chegaram a 15%. Motivo: ganhar ainda mais dinheiro, custe o que custar. Viva aos planos e às suas condições!

LOIRA PODEROSA

O Carrasco já havia tornado público que uma loira, de parar o trânsito, estava dando as cartas num órgão da prefeitura de Salvador. Disse também que a mulher do marido esperto já tinha colocado detetive e feito o maior barraco no órgão municipal. Não achando pouco, o garanhão publicou ato indicando sua amada como chefe de gabinete do órgão, com plenos poderes. O que ela não esperava era que a turma da Praça Municipal começasse a ficar de olho. Tanto que o titular da secretaria em que o pai e o irmão da loira estavam nomeados, já sentiram o poder da caneta e foram exonerados. O Carrasco continua de olho.

REPRISE

Assim como as novelas da Globo que estão sendo reprisadas, a antiga operação “Jaleco Branco” parece seguir o mesmo caminho com alguns de seus personagens disfarçados. Recentemente, um deles até assinou um contrato com a gestão pública no valor de R$ 12 milhões, com dispensa de licitação e duração de 90 dias. Agora, o Carrasco está de olho bem aberto nas novas transações que estão por vir e nas operações que podem ser desvendadas após o passo dado por este protagonista.

INSATISFAÇÃO NAS POLÍCIAS I

Não é de agora a crise do Governo Federal com os policiais militares, uma das bases de apoio que até o momento tem se mostrado mais leal ao presidente Jair Bolsonaro. Os ruídos com o segmento são cada vez maiores. Nas últimas semanas, duas fortes associações de policiais, a UPB (União dos Policiais do Brasil) e a OPB (Ordem dos Policiais do Brasil), divulgaram notas criticando a gestão bolsonarista. A principal reclamação da categoria é a aprovação da PEC Emergencial pelo Congresso, que impede o aumento de salários dos policiais. Não à toa, o delegado da Polícia Federal Anderson Torres foi nomeado ministro da Justiça e vai tentar controlar os ânimos da categoria. Esta, calada não vai ficar.

INSATISFAÇÃO NAS POLÍCIAS II

Ainda tentando conter a insatisfação nas corporações, o Ministério da Saúde não perdeu tempo e concordou em liberar a vacinação em nível nacional aos policiais e bombeiros que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Na Bahia, a vacinação desse grupo já começou. Chega ao Carrasco que nos bastidores logo se levantou a bandeira Vacina Neles!

CUNHO PESSOAL

A prefeitura de Santo Antônio de Jesus fez pouco caso em relação à denúncia do MPF contra a atual secretária de Agricultura do município, Dra. Nil. Como a denúncia é relativa ao período em que ela atuou como advogada do sindicato dos trabalhadores rurais, a prefeitura se saiu com essa: informou que não vai se posicionar, por ser uma denúncia de "cunho pessoal". Nil é acusada pelo MPF de integrar uma organização criminosa especializada na prática de estelionatos contra o INSS.

COBRANÇAS

Muito ativo no Twitter, Fábio Vilas Boas cobrou figuras públicas, principalmente do entretenimento, maior envolvimento em "questões sociais" em meio à pandemia. Levou uma resposta atravessada de Ivete Sangalo, o que o fez se retratar e, posteriormente, excluir as postagens. Mas em seu momento fiscal de engajamento, o secretário também acabou ignorando que Whindersson Nunes, um dos alvos dos seus tuítes, coordenou em janeiro uma campanha para doar cilindros de oxigênio para Manaus. Aliados seguem pedindo: fica quieto Fábio!

NADA A COMEMORAR

As tentativas de setores da extrema-direita de comemorar o dia do golpe de militar de 1964 (31 de março) foram repudiadas em setores da esquerda de Salvador. Uma das críticas mais enfáticas foi a líder da oposição na Câmara Municipal, a vereadora Marta Rodrigues (PT). “Estas pessoas que mentem para o povo, omitindo a barbárie que foi a ditadura militar, desrespeitam a dor e o sofrimento de milhares de pessoas que foram vítimas da repressão. Rasgam, literalmente, a Constituição Federal de 1988”.

HAJA COMBUSTÃO

Mais de 130 mil litros de combustível adquiridos por um gestor municipal seria para abastecer uma aeronave ou abastecer um posto de combustível? Pois é. A pergunta vai para o prefeito da cidade de Porto Seguro, sul da Bahia, Jânio Natal (PL). E o que é pior, a compra teria sido feita sem licitação à Sul Bahia Combustíveis LTDA, após o decreto de estado de calamidade pública causado pela atual pandemia, com custo total de R$ 663 mil aos cofres da cidade. Parece que por lá a brincadeira tá ficando boa e bem abastecida.

HAJA FISCALIZAÇÃO

Por falar em Porto Seguro, é questão de curto tempo para o prefeito Jânio Natal (PL) pedir música no Fantástico. Diante do absoluto descontrole nos critérios de prioridade da vacinação, o Ministério Público Estadual através da promotora Lair Faria Azevedo já ingressou com duas ações civis públicas e demonstra por meio de farta documentação a completa desorganização na listagem de vacinados. O Carrasco ficou impressionado com a lista de vacinados, onde pessoas fora da linha de frente receberam doses e as guias encaminhadas ao MP mais parecem um lixo, com tudo rasurado e até com casos de omissão de dados pessoais do cidadão imunizado. “Destaca-se o caso da repórter Luma Bittencourt Ramos; de Rafael Vinhas, sobrinho do vereador Robson Vinhas, e de Laís Leitte, proprietária de academia de ginástica e blogueira fitness nas redes sociais, pessoas estas conhecidas e bem posicionadas economicamente na sociedade local, que exibiram o ato de sua vacinação por imagens divulgadas publicamente em suas redes sociais provavelmente nos dias 03/02/21, 01/02/21, 03/02/21, mas que apagaram as fotos das redes sociais. Tal situação ultrajante fere os princípios da impessoalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37, caput, da CF”, diz um trecho da segunda ação civil pública proposta. Em ambos os casos as liminares foram deferidas e a gestão não tem conseguido sequer dar as explicações ordenadas pela Justiça. A suspeita de fura fila é tão grande que o Carrasco passou todo material para o Olhar Cidadão que, após ouvir acusação e defesa, noticiará com precisão os fatos graves narrados pela promotoria pública.

O CONTO DO VIGÁRIO NOS MUNICÍPIOS

Passadas as eleições, empreiteiros e empresários de vários seguimentos, inclusive de coleta de resíduos sólidos, têm sido surpreendidos por situações constrangedoras e até engraçadas. As histórias são mais ou menos assim: empresário “A” dava como certa a participação numa determinada gestão municipal do sul do estado e, coincidentemente, encontra com um empresário “B”. “E aí amigo, o que faz por aqui nesta terra tão linda?”, pergunta o empresário “A”. “Vim visitar o prefeito, que desde o natal tem me prometido uma conversa, mas só agora vai me receber”, retruca o empresário “B”. Por se tratar de empresários do mesmo ramo de negócio, a cisma quase termina em bate-boca, mas preferiram dar uma enquadrada no prefeito vasilina.

CUIDADO COLBERT

Colbert Martins parece mesmo estar colhendo o que plantou. A área da Saúde em Feira de Santana anda de mal a pior, principalmente durante a pandemia. Como se não bastasse o TCM enviar ao MP a denúncia que envolve contratos da Secretaria com alguns institutos, a Pasta ganha um novo holofote. Lá atrás o prefeito decidiu trocar o secretário, mas de nada adiantou. Essa semana a má gestão foi evidenciada por uma nova denúncia de vacina contra a Covid aplicada a quem não estava na fila. A prioridade dada a estudantes de Odonto da Unef chamou atenção de outros estudantes e da sociedade, gerando polêmica e revolta. E agora Colbert? Saúde é vida! O MPF e a PF não estão para brincadeira!

PEGANDO CARONA DA FARIA LIMA

Tudo bem que a pandemia diminuiu substancialmente o poder de investimento das prefeituras, porém determinadas situações têm beirado o ridículo. O Carrasco tomou conhecimento que neste mês de março, a inauguração de uma agência bancária do Santander, em Ipirá, se tornou um grande evento político, como se o feito fosse uma verdadeira obra pública ou de cunho social. A oposição ao prefeito Dudy (PSD), que anda muito mais preocupada em investigar a desenvoltura pouca republicana que o genro do alcaide tem tido na gestão do sogro, comentou que o episódio foi cômico, se não fosse trágico. Menos Dudy!!!!

ILHA DE MARÉ CARIOCA

Todo mundo sabe que a ascensão do tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro se deu pela circulação na Baia de Guanabara. As favelas localizadas nas margens daquela baía e dominadas por traficantes estão em pelo menos três cidades. O Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte da capital; Beira-Mar, em Duque de Caxias; e o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, estão entre os principais pontos de receptação dos fuzis e drogas. É de extremada urgência que a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia atue na Ilha de Maré, localizada na Baia de Todos os Santos, onde verdadeiros traficantes – de drogas e de armas – se misturam a pseudo-quilombolas com o fito de despistar a atuação policial nas redondezas. O Carrasco nutre total e irrestrito respeito aos quilombolas efetivamente existentes, mas não se coadunará com marginais que se autointitulam líderes de descendentes e remanescentes de quilombos para, na verdade, servir aos traficantes locais. A Polícia Federal tem atribuição para tanto e poderia dar uma forcinha para que o crime na Bahia não chegue em níveis cariocas, evitando-se que surjam Fernandinhos Beira Mar em solos baianos.

GAVAZZA OCULTO

Grupo formado por um controverso empreiteiro quase delator, incorporadores locais, um advogado cuja identidade ainda não nos foi revelada, pasmem, pretende erguer um empreendimento no Morro do Gavazza. O Carrasco apurou que esse seleto grupo é também composto por um MAGNÍFICO CALOTEIRO. Fica o aviso viu: sociedade oculta não deu certo com político tido como sério, quanto mais com esse gordinho que não paga a ninguém. Quando a SEDUR descobrir que o MAG está pelo meio do empreendimento, o alvará que saiu desapercebido vai evidentemente ser cassado, afinal de contas será preciso resolver o imbróglio do “passa-moleque” dado na prefeitura quando do desmembramento de uma faculdade na Avenida Paralela.

ENQUADRADA

A partir desta semana o Carrasco revelará neste quadro especial denominado “ENQUADRADA”, as asneiras, os fatos inusitados, a estupidez, os absurdos, a falta de exemplo, dentre outros despautérios dessa mesma estirpe, equivalendo na linguagem popular às frases e fatos semelhantes a “jabuti sobe em arvores”, “um raio não cai duas vezes no mesmo lugar”, “cachorro que late não morde”, “gato escaldado tem medo de água fria”, “quando um burro fala o outro abaixa a orelha”.

Anualmente, reuniremos todas essas publicações e distribuiremos gratuitamente no final do ano para os leitores e não leitores desta coluna. Inauguramos este quadro com a seguinte pérola: um grupo de estudos da PUC-SP convidou para palestrar sobre logo sobre SUSTENTABILIDADE a promotora baiana de meio ambiente, doutora Cristina Seixas!!!

