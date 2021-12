O Carrasco

INCITAÇÃO AO VANDALISMO I

Circularam nas redes sociais, inclusive no Instagram do Grupo Ambientalista da Bahia, o famoso malcheiroso, vídeos onde líderes do Conselho Quilombola da Ilha de Maré – que mais parecem terroristas -, incitam os manifestantes a destruir obras realizadas em um projeto de Terminal de Uso Privado, inclusive de toda extensão da malha de proteção do talude de contenção, causando gravíssimos danos ambientais que vão atingir a Prainha, localizada em Candeias, chegando até ao entorno da Base Naval de Aratu. A Polícia Civil já esteve periciando os danos causados por esses verdadeiros vândalos e não está descartada a possibilidade de, já que estamos no período das maiores marés do ano, o deslocamento de terra causar diminuição da profundidade do Canal de Cotegipe. Tudo isso colaborado pelo ativismo judicial que, em certos casos, acredita piamente em entidades sem qualquer credibilidade.

INCITAÇÃO AO VANDALISMO II

Segundo esse Carrasco apurou, apesar de não se encontrar pessoalmente na destruição, a autoria intelectual dos ilícitos teria partido de um pseudo-cidadão chamado Pedro Diamantino. Parlamentares bolsonaristas já estão usando esses atos criminosos como forma de pressionar a aprovação do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que enquadra invasão de propriedade privada como terrorismo. Arquivos dos vídeos que contém cenas de terrorismo típicas da esquerda radical já estão com militantes bolsonaristas para as providências de estilo. São episódios como esses que, com toda razão, assustam a possível vitória de partidos de esquerda nas eleições nacionais de 2022.

CORAÇÃO DE MARIA X EUCLIDES DA CUNHA

Narra a lenda que um soldado raso lotado da AGERBA, atendendo pedido de um parlamentar de forte vinculação com Euclides da Cunha, nomeou na Agência uma funcionária que de tanto atanazar a vida da Liz Transportes, conseguiu tirá-la do business. Com a missão cumprida, faturas referentes à venda de pneus foram quitadas por concorrentes, através de lobby feito por prepostos de uma empresa que fornece FLORES. Como nesse ramo nada é de graça, o povo ligado a Coração de Maria amola a faca todo mês. E nada da licitação acontecer, tudo caminhando em formato emergencial. Em tempo, o Carrasco apurou que as FLORES não possuem formação técnica para tanto, mas permanecem intactas pois são olheiras de gente graúda. Em breve teremos novos detalhes sobre qual seria a empresa beneficiada e se procede os informes de que gente que cuida da qualidade dos serviços estaria usando carro alugado cedido por terceiros.

DENTALGATE

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra contratou a empresa YAGO VIEIRA DELFANTE EIRELI para o fornecimento de materiais e instrumentais odontológicos pelo valor global de R$ 596.300,00. Segundo um vereador local, diversas irregularidades devem aparecer nessa contratação. Haja dentista para tanto material. Ainda conforme o parlamentar, que prometeu sempre deixar esse Carrasco atualizado, o prefeito Roberto Carlos de Souza (MDB) só pode ter sido ludibriado. “Apesar de eu ser oposição, acho que o gestor não entraria nessa confusão logo no início do mandato”, falou-nos. Robertão precisa abrir os olhos ou vai terminar tendo de dar explicações ao MPF e a PF.

INFILTRADOS NA ÁREA!

O vereador Alexandre Aleluia e alguns deputados estaduais baianos, grandes defensores do governo Bolsonaro, precisam urgentemente atuar para conter esquerdistas de carteirinha que andam infiltrados nos diversos órgãos e repartições federais, criando artifícios e entraves para boicotar todo tipo de procedimento que permita o crescimento e desenvolvimento do país. Chega a esse Carrasco, segundo fonte que pediu reservas, que dois servidores da Secretaria de Patrimônio da União – SPU jogam contra as diretrizes do órgão central de Brasília e tentam “peitar” o Planalto Central. “Fernanda Neves Cardoso e Domingos Melo Filho são possíveis petralhas olheiros da militância esquerdista”, ressaltou nosso informante.

BIG ESTRAGO PELO SUL E EXTREMO SUL

E esse tal BIG CARD hein? Segundo seu site ela foi fundada em 2001 e voltada para administração de convênios e “benefícios”, conquistando seu espaço trabalhando com flexibilidade e “confiança”. Diz que se faz presente em 12 estados brasileiros, oferecendo o que há de melhor em gestão de “benefícios” e convênios. Segundo relatos feitos a este Carrasco, que logo-logo montará uma base no sul e extremo sul da Bahia, “benefício” mesmo quem estaria levando seriam alguns novos prefeitos daquela região. Cabrália, terra de um dos fraternos, já tinha contrato. Em Porto Seguro, visitas em meados de janeiro foram feitas ao secretário de serviços públicos e manutenção, o sergipano Luciano Alves, que é amigo de longa data do prefeito Jânio Natal. Certamente o secretário não colocaria o alcaide em maus lençóis. O querido JN ainda goza de nossa boa impressão, Luciano, no entanto, o Carrasco desconhece sua estirpe.

LAMBE-LAMBE CACHORRINHA II

Deu cupim no Farol. Como todo mundo sabe, cupim não pode ver madeira; pau no bom baianês. Não deixa um de pé. Usa o fogo de seu vulcão ou faz baile de gala. Quando dá vontade, come de empresário a advogado e ainda CAVA de assessor de imprensa a policial boa pinta e gente fina. É bom esse povo abrir o olho, pois o último oficial que se meteu com o tal cupim terminou respondendo processo penal por sequestro. Atenção, esse cupim não ataca só em Penedo-AL. Ele tanto lambe quanto come em todo território nacional. Depois de destilar tanto veneno quem vai terminar dedetizado pela Justiça é o cupim, este sim que anda sumido de verdade. Apareça.

VELHA CARTILHA DO VIRA A MESA

Podem aguardar. A empresa responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica botou o bode na sala. Melhor, escondeu um tesouro no negócio. Comunicou formalmente ao Estado da Bahia que alguns navios, quatro deles já em operação, necessitam de altura livre de quase 120 metros para trafegar. A ponte foi licitada para uma altura máxima de 90 metros. E agora Bonitão, primeiro aditivo à vista ou um projeto que nasce ultrapassado?

TEM ALGUÉM GANHANDO

Este Carrasco já trouxe por diversas vezes os registros dos contratos do IGH com a Saúde Pública. A brincadeira deste Instituto é tão boa que a cada assinatura entra mais um milhão. Desta vez, uma reformulação de um contrato que ultrapassa os R$ 30 milhões, o que faz o valor final desta 'parceria' subir ainda mais. Há quem diga que o IGH já tem passe livre quando o assunto é Saúde e dinheiro garantido e continua entrando de SOLA.

TEO ATAKA TUDO

O garoto propaganda não perde tempo mesmo. Depois de garantir os contratos e a boquinha na capital baiana, ele agora conseguiu um aliado forte no Recôncavo. Recebeu de mão beijada um terreno lá pelas bandas de Nazaré, doado por um conhecido empresário de Santo Antônio de Jesus. Por lá, não se fala em outra coisa. A estranheza da doação caiu na boca do povo depois que o caminho ficou livre para Teo 'atakar' na região e começar a expandir seu negócio por lá. O Carrasco também está apurando a parceria em uma área com o Município de Itabuna. Pelo visto, ninguém segura o Teo e tudo fica mais fácil e prazeroso para quem se alia a ele. Por que será?

MANOBRA NO PORTO

Com a greve dos transportadores de contêineres dos Portos de Salvador e Aratu, alguns donos de caminhões têm aproveitado a "brecha" para tentar prestar o serviço que é organizado pela Tecon Salvador, unidade que integra a estrutura da Wilson Sons, operadora de logística portuária e marítima. Mas, segundo o sindicato dos Condutores em Cargas Próprias da Bahia, a própria Tecon tem provocado a situação para "baratear" o serviço, já que se aumentaria a concorrência entre os motoristas. Seria uma greve providencial para Tecon?

CADÊ OS QUILOMBOLAS?

O município de Salinas da Margarida recebeu 416 doses de vacinas contra a Covid 19, destinadas pelo Ministério da Saúde para às comunidades quilombolas. O ex-Ministro Pazuello foi ludibriado por essas entidades araque. Acertadamente, a prefeitura disse não reconhecer nenhuma comunidade quilombola no território. Mais uma vez comprova-se que na Bahia de Todos os Santos não tem remanescentes, até porque se eles existissem teriam sido comidos pelos índios. Essa estória sobre quilombolas-fake não cola mais em canto nenhum. Há quem diga, ainda, que supostos líderes seriam verdadeiros membros do tráfico de drogas. Um caso de polícia, principalmente na Ilha de Maré.

NADA FEITO

Querendo mostrar trabalho e alegrar parte dos comerciantes de Vitória da Conquista, a prefeita Sheila Lemos (DEM), que assumiu após a morte de Herzem Gusmão por Covid-19, entrou na Justiça, na última semana, contra o governo da Bahia para ampliar em duas horas o comércio na cidade. Ela queria que o toque de recolher no município começasse às 20h e não às 18h, como determina Decreto do Estado. Para a Procuradoria Geral do Município (PGM), a ação viola a competência municipal sobre questões locais, firmada pelo STF. A PGM também defende um escalonamento do horário de início e encerramento das atividades comerciais por setores, o que evitaria, segundo a prefeitura, aglomerações na faixa de horário próxima ao toque de recolhe. A Justiça baiana não acatou os argumentos.

BODE NA SALA - CONCLUSÃO DA VENDA DA RLAM EM ALERTA

Após o anúncio da aprovação, pelo Conselho da Petrobras, da venda da Refinaria Landulpho Alves, levanta-se uma preocupação sobre o domínio do mercado. A Shell, que em 2011 se associou à Cosan criando a Raizen, se torna agora a protagonista dos combustíveis. O impacto deste monopólio já deixa o setor apreensivo e o custo maior pode ficar para o consumidor. Antes de fechar efetivamente o negócio, os compradores terão de resolver alguns impasses milionários junto à Prefeitura de Madre de Deus, como indenização por gravíssimos danos ambientais por vazamento de um de seus tanques de substâncias químicas, bem como a redução do valor da venda em razão de que parte da área – apesar de abandonada pela RLAM – foi declarada de utilidade pública pelo prefeito de Madre de Deus e terá de ser excluída da transação. O prefeito Dailton Filho (PSB) já avisou que os impasses, inclusive os ambientais, terão de ser resolvidos pela Petrobras ou pelos árabes, sob pena de impedir judicialmente a conclusão da negociação.

CONSUL PRESO E IMPERADOR SUMIDO

Alê fez miséria pelas bandas de Lauro de Freitas. Achou que ia grilar terras e abocanhar milhões de indenização do metrô, com ameaças de uma delegada que agora saiu as“fora” de confusão. Alê teve ajuda de um desembargador de alto coturno, hoje afastado, conseguindo designar um turista de MÔNACO para tentar dirimir a briga. Com a Faroeste andando a todo vapor “O Grande” sumiu. Em meio a essa tempestade até os “São Pedro” da vida mergulharam. Og Fernandes fez advogado fechar escritório portentoso e voltar para a Terra do Descobrimento. Carrasco de olho e sabendo que a “red magnifying glass” será impiedosa. Nada como um dia após o outro. Em breve novidades...!

MAG E SEUS TENTÁCULOS

Nosso querido MAG continua aprontando das suas. Comenta-se nos bastidores, como se não bastassem os problemas penais vividos na Justiça do Trabalho, que existe um fato nebuloso envolvendo suas empresas ou da BABY-MAG com o Fisco Federal. Falam-se que a turma do MAG articulou junto à Receita e à PFN formas não ortodoxas para se livrar do pagamento de tributos. Desconfia-se, ainda em fase embrionária, do envolvimento de um procurador da fazenda com vinculação na Justiça Federal.

