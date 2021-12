O Carrasco

‘ATAKA’ TUDO II

E não é que tem mais contrato por aí? O garoto propaganda que é empresário e agora paga de candidato a prefeito na Região Metropolitana de Salvador (RMS) conseguiu garantir mais um montante. Desta vez, o valor chega a quase R$ 34 milhões. E, novamente, o serviço é para a entrega de cestas básicas. Anote aí! De cesta em cesta, o balaio do Téo está ficando recheado. E tome-lhe doação!

PUNIDO

O prefeito de Santo Amaro, Flaviano Bonfim, acumulou mais uma punição do TCM. O motivo da vez são irregularidades que ele cometeu em contratações de atrações artísticas locais nas gestões de 2017 a 2019. Nesse período, os gastos ultrapassaram R$ 3 milhões. Por lá, o clima é de tensão já que Flaviano tenta se reeleger e os adversários não perdem tempo de fazer chacota. Já os aliados alertam: qualquer movimento pode ser brecha para que venha à tona ações do passado. Abre o olho Flaviano!

MÁSCARA SANTINHO

Se você pensa que já viu de tudo, este Carrasco viu mais! Lá pelas bandas de Alagoinhas aproveitaram para modernizar os santinhos e o adaptaram para os tempos de pandemia. Alegando ser aniversário do órgão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade distribuiu máscaras em comemoração aos seus 55 anos. O detalhe é que o número 55 é o número de campanha do atual prefeito. Coincidência ou não, a Justiça determinou que o SAAE recolha as máscaras já distribuídas, sob pena de R$ 2 mil por dia de descumprimento. Enquanto isso, a nova modalidade segue surtindo efeito e já chega ao Carrasco que tem até gente copiando a tendência por aí, alegando que a preocupação mesmo é com a saúde da população. Será?

DENUNCIADO

O prefeito de Amargosa achou que poderia gastar mais de meio milhão com publicidade e sair ileso dessa. O TCM julgou procedente a denúncia por gastos irrazoáveis com publicidade, nos exercícios de 2017 a 2019., contra Júlio Pinheiro. Foram questionados os gastos realizados com banners em site, criação e produção de spot, disparo via WhatsApp e SMS, mídia digital, pesquisa de opinião pública, produção de fotos, veiculação de 12 placas de outdoor e mensagens em rádio. O prefeito fez tudo que queria e um pouco mais. Foram gastos: 2017 (R$140.006,52), 2018 (R$191.324,56) e até junho de 2019 (R$345.344,83). A conta, que não fecha, chamou a atenção não só do TCM, mas da população que já cobra uma explicação sobre a origem de tanto dinheiro diante da situação do município. E aí prefeito?

MARÃO QUE SE EXPLIQUE

E não é que os adversários do prefeito Mário Alexandre, o Marão, de Ilhéus, estão fazendo a lista com perguntas e respostas sobre as ações do gestor? Pois bem. Eles querem o que Marão explique o que faz com os R$ 500 milhões de receitas anuais que recebe para a cidade. E já tá rolando até piada com os números que, segundo os opositores, não batem e fica faltando dindin e obra pra fechar a conta. Marão, Marão, é melhor botar as cartas na mesa porque o cerco tá fechando e mais cedo ou mais tarde a cobrança vem e a conta bate na porta.

QUEIROZ BAIANO II

O Carrasco foi informado que o Queiroz baiano, também conhecido como Marcelo, além de saquear senhoras desamparadas e desfalcar a Receita Federal, anda tentando grilar terras em Camaçari, passando por representante de uma famosa dupla sertaneja. Esse rapaz não sabe o que o espera.

FLANELINHAS DE NAVIO

A prática em manobrar navios virou a menina dos olhos de ouro para muitos . Isso porque, no Brasil, a atividade é considerada uma das mais caras do mundo. A brincadeira na água caiu no foco do Congresso e breve a praticagem que faz a alegria de poucos passará pelo crivo da lei e as gordas gorjetas ficarão com os dias contados.

VEM AÍ SALVADOR

A 2ª rodada de pesquisas de A Tarde trará, na QUINTA-FEIRA, DIA 22, a intenção de votos da capital baiana. O Grupo A Tarde vai divulgar o resultado em todas as suas plataformas: PORTAL, JORNAIS MASSA E A TARDE e na Rádio A TARDE FM. Tudo sendo analisado e acompanhado pelos jornalistas e cientistas políticos em Mesa Redonda, que contará com a participação de jornalistas convidados em transmissão AO VIVO, pelo Youtube. Não perca!

BANHO MARIA

Enquanto a campanha corre solta no interior, inclusive com uma série de atentados às recomendações sanitárias, a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) segue em ritmo de banho maria. A última sessão semipresencial foi no dia 27 de agosto. Antes disso, os deputados se reuniram virtualmente para apreciar matérias nos dias 16 de julho e 29 de junho. Apesar disso, prevalece entre os parlamentares a narrativa de que nunca se trabalhou tanto, para votar matérias referentes à pandemia.

QUER MAIS

A Federação Baiana de Turismo achou insuficientes as medidas de flexibilização mais recentes anunciadas pela prefeitura de Salvador, entre elas a liberação do aluguel de guarda-sóis e o comércio de alimentos e bebidas nas praias. A entidade pede que o prefeito ACM Neto libere as praias aos finais de semana e não restrinja mais o horário de funcionamento de bares e restaurantes. Até o retorno de shows musicais de médio porte entrou na pauta. Só faltou pedir o Réveillon e o Carnaval.

ARTILHARIA PESADA

Se nos debates os ataques mais contundentes a candidato Bruno Reis (DEM) vieram de Bacelar (Podemos), na propaganda a artilharia pesada partiu de Olívia Santana (PCdoB), que tentou jogar Geddel no colo do vice-prefeito (ou o contrário). Enquanto isso, Denice (PT) vai adotando uma linha mais propositiva na TV, apesar da batalha judicial para tirar a cara de ACM Neto o máximo possível do programa do aliado.

TÁ AVISADO

O clima de paz e amor entre o governador Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador, ACM Neto deve durar até o fim deste ano. Em 2021, quando deve esquentar os bastidores e a costura para o pleito de 2022, estarão em campos bem opostos. Em entrevista à Revista Istoé, o prefeito sinalizou que em 2022 almejará receber a chancela para ocupar a cadeira que Rui Costa está sentado hoje: “Eu pretendo ocupar algum cargo eletivo em 2022, diria que o mais provável é sim que eu dispute o Governo do Estado da Bahia”.

NOS CORREDORES

Para se manter no posto o PT terá duas dificuldades; consegui convencer o PP e o PSD de que é melhor manter o; senador Jaques Wagner na cabeça de chapa, ampliando o reinado para 20 anos, e vencer ACM Neto que poderá chegar fortalecido pela manutenção da prefeito com o seu grupo. É bom os caciques do PT abrirem o olho: nos corredores do poder estadual tem gente reclamando dos longos anos de dinastia.

DE OLHO

Cotado como um dos nomes na disputa da presidência do Senado Federal em 2021, o líder do PSD na Casa, o senador Otto Alencar (PSD), não vê com bons olhos a movimentação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM/AP), na busca de costurar um apoio para sua eleição, caso entenda que ele não pode ser reconduzido ao caso. Chegam informações ao Carrasco que deflagrada derrota no STF, o democrata tentará colocar uma PEC na Casa para se manter no poder. “Eu fui presidente da ALBA e não aceitei ser reconduzido via alteração do texto constitucional”.

BERRO!

Na Princesa do Sertão, quando o assunto é criação de caprinos e ovinos, comenta -se que os movimentos num rebanho de carneiro são pra lá de espertos. Especificamente de um borrego mamador recém chegado e velho conhecido pela facilidade que tem de passar de um aprisco pra outro . Já estão de olhos bem abertos para as insinuações e tentativas do borrego traquino que, por enquanto, foram barradas.

DÉJÁ-VU

Na década de 1980 o Oficial de um Cartório de Imóveis que funcionava nos Barris, perdeu o cargo por determinação da Corregedoria de Justiça, por que não cumpria os prazos para registro; exigia documentos e atos que a lei não previa; não respeitava os registros antigos do Cartório, estes inclusive fiscalizados e aprovados pela Corregedoria; sem falar que tratava sem qualquer urbanidade dos usuários da Serventia. Agora, os fatos estão a se repetir em outro Cartório de Imóveis situado no Comércio e cujo Oficial repete de igual modo as ilegalidades e barbaridades do ex-titular. O Carrasco espera que a Corregedoria de Justiça intervenha, a bem da sociedade soteropolitana.

A QUEM INTERESSA

Na Procuradoria Geral do Município a bola da vez é a Procuradora Silvia Cecilia. Ninguém consegue entender como ela, num defender passe de mágica, mudou a sua opinião para a implantação do Parque do Vale Encantado, mesmo sabendo que os estudos que basearam a sua opinião foram elaborados por particular, sem a SEDUR participação da como determinado pelo Prefeito ACM Neto.

ABIN - TSE

A lista para juiz do TRE nem bem chegou ao TSE e já gera polêmica. Segundo informações de bastidores, um nome com qualidades petistas já vem sendo queimado por duas situações. Além do perfil que contraria o Executivo Federal, o inscrito reponde a ação na justiça por não querer pagar pensão alimentícia aos filhos. Dizem que com esse perfil o candidato não passa na lista do TSE, que conta com as informações da ABIN.

