O POÇO DE FEIRA

A situação penitenciária de Feira de Santana vai de mau a pior. Na última sexta, os policiais penais cruzaram os braços. Eles alegam falta de estrutura do Complexo, prática de assédio moral e abuso de autoridade e cárcere privado dos servidores, por parte do diretor do Conjunto Penal. Para piorar o cenário, a superlotação dos presos já chega a 344 a mais do que sua capacidade. Atualmente, há no Complexo 1.700 detentos. Diante do caos instalado, a pergunta feita pelo sindicato e servidores é "onde está a Seap"? A realidade de lá está tão crítica que outro problema citado pelo sindicato está nas guaritas de vigilância da muralha externa. Sem segurança do lado de fora e de dentro, já comparam o lugar com um poço que parece não ter saída.

QUEM É ROQUE?

Tem chamado a atenção a escolha de Zé Neto pelo seu vice. Ele anunciou o agora empresário e ex-presidente da ASDAB para a função, o Roque. A pergunta que circula até entre os aliados de Zé Neto é qual foi a estratégia para tal escolha, já que quem vota em Roque Eudes é de Pé de Serra, cidade natal do conhecido mão de figa. Fora isso, politicamente ele não teve, até então, nenhuma densidade eleitoral em sua história de vida. Enquanto a dúvida paira no ar, Zé e Roque já posam para os santinhos e confiam que lá na frente o papel de Roque não se confunda com o de um poste. É esperar para ver.

CORRERIA NO DETRAN IV

A detentora exclusiva dos serviços prestados no Detran, a Central Sol, andou se movimentando nos últimos dias após o Carrasco anunciar que a caixa preta da empresa será aberta. Fontes do órgão revelam que até documentos já começaram a ser bem guardados para que o MP e o próprio Detran não tenham acesso a todas as pistas que concentram e validam a ação da Central, há anos, dentro do Departamento. Dizem que quando a bomba estourar não vai sobrar um raio de gente livre para seguir fazendo a história.

ORELHA EM PÉ

Um anúncio que surgiu esta semana parece ter deixado muita gente ligada no que pode vir por aí. O MP e a SSP realizaram uma reunião para traçar estratégias de parceria e reforço do Sistema de Defesa Social. Entre os assuntos abordados, os dois órgãos ressaltaram a importância cada vez mais, de adotarem medidas rigorosas de combate à violência, à corrupção, à sonegação fiscal e ao crime. Ao Carrasco, chegou a informação de que tem gente dando F5 no site do MP para ver quais serão os capítulos das ações que vão mexer nos vespeiro de quem anda fazendo coisa errada por aí.

HORA DE DAR TCHAU

Já são inúmeras as ações que tornam o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, inelegível. Candidato à reeleição, o incansável Gomes tentou novamente, mas teve um recurso não admitido pelo TJ. Desta vez, o prefeito tentou um recurso especial, após uma decisão colegiada da Terceira Câmara Cível do tribunal, que tinha negado outro recurso dele. Sem eira nem beira, Fernando Gomes está desolado e já recebe conselho dos bons amigos: é hora de jogar a toalha.

AS PERIPÉCIAS DO LAÉRCIO

E não é que tem deputado federal sem responder algumas perguntas básicas sobre os seus atos enquanto parlamentar? Pois bem. Lá em 2019, ele então presidente do PP, andou usando o Fundo Partidário para pagar uma empresa de limpeza. A empresa, Multi que é, pertence a um parente de Laércio. A bagatela para a empresa saiu - direto do fundo do PP - no valor de R$ 163 mil. Lá pelas bandas de Sergipe ninguém toca no assunto. Nem sobre o fundo, nem sobre as ações de quem abriu a porta da frente para fazer a coisa acontecer, saindo ele de fininho sem prestar esclarecimentos. O Carrasco está de olho!

TEM MAIS FEIRA DE SANTANA

Na próxima quinta-feira, DIA 15, o Grupo A Tarde trará mais uma rodada de pesquisa. Desta vez, a segunda de Feira de Santana. O resultado da intenção de votos sobre a eleição do município sairá no A Tarde, no Massa, no Portal e na Rádio, com repercussão em todas as plataformas por meio de Live e Mesa redonda com os especialistas e jornalistas políticos, que trarão uma análise desta eleição. Não perca!

VÃO QUEBRAR A CARA

O deputado estadual Paulo Câmara (PSDB) foi pego de surpresa com um suposto acordo da oposição em favor da eleição de Vitor Bonfim (PL) na ALBA. O parlamentar foi taxativo e cravou: "ninguém fala por ele e que, quem o fizer, vai quebrar a cara". O que Câmara encarou com susto, para o Carrasco a pedra já vinha sendo cantada. Por trás do que parece um acordo tem Bonitão agindo para manter a pompa e o poder na Casa. Nos bastidores já afirmam que o desespero é tamanho que o jogo político tá feio e saindo pela culatra.

PAU VAI COMER EM BRASÍLIA

Após Davi Alcolumbre dar o ultimato dizendo que haverá com ou sem consenso entre os postulantes, eleição para o comando da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, que aprecia PPA, LDO, LOA, e as contas do presidente da República, as movimentações de bastidores começaram a pegar fogo. Para evitar que o PP assuma a comissão mais importante do Congresso, que dará força para alcançar à Presidência da Câmara, Rodrigo Maia entrou no jogo e resolveu costurar acordos para eleger o deputado baiano Elmar Nascimento, que disputa de forma acirrada com o líder do Partido Progressista (PP), Arthur Lira , que tenta emplacar a deputada federal Flávia Arruda na Presidência do colegiado. Ao Carrasco chega a informação que Elmar já teria votos para se eleger, mas Lira foi para o tudo ou nada na busca de ‘roubar’ alguns apoios do democrata, prometendo mundos e fundos. Os deputados Afonso Florence (PT), José Rocha (PL) e Félix Mendonça (PDT), além do próprio Elmar, são os baianos na comissão, todos já fechados com o democrata. Arthur Lira que se cuide, foi-se o tempo em que o PP mandava e era o ‘queridinho’ nas Casas Legislativas..

AUXILIO REELEIÇÃO

A liderança com folga de Bolsonaro (Sem Partido) na pesquisa divulgada pelo Exame/Ideia contra todos os candidatos, aliada à melhoria de sua avaliação em redutos histórico do petismo (Nordeste, Norte e Centro-Oeste), inclusive derrotando com vantagem o ex-presidente Lula (PT), é a sinalização de que o Auxílio Emergencial é o maior cabo eleitoral do presidente da República. Paulo Guedes que se cuide, Bolsonaro já deu sinais de que não vai abrir mão de sua menina dos olhos e cobrará do seu ministro da Economia dinheiro para manter o programa em 2021, mesmo que o ‘teto’ venha ao chão… Abre o olho seu Paulo Guedes!

A COVID DA JBS

A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul condenou a JBS a pagar R$ 20 mil a uma funcionária contaminada pelo coronavírus e reconheceu a doença como ocupacional, ou seja, relacionada à atividade que ela exercia. A situação alarmou os trabalhadores do frigorífico que logo foram pra cima da empresa e soltaram: não basta ser a pivô da Lava Jato, tem que marcar ponto também na pandemia.

DOAÇÃO NO 'ATAKADO'

A brincadeira para participar das eleições parece ser ainda mais divertida para quem consegue um doador pra lá de especial. O Jornal Folha trouxe a lista dos maiores doadores privados de campanha e no topo dos três mais está José Humberto Souza. Empresário e também do ramo de supermercados, Humberto fez uma doação honrosa para o 'amigo' Teolbado Costa, candidato pelo DEM em Lauro de Freitas. Foram R$ 510 mil que caíram no colo do garoto propaganda, já expert em firmar contratos que lhe garantiram o bônus especial.

DRONES DA PF

Para quem já se preocupava quando a PF agia por terra, a situação ficou agora ainda mais tensa. Os agentes ganharam um brinquedinho novo nestas eleições e a cobertura dos ilícitos será também por ar. A PF promete sobrevoar com drones as zonas eleitorais e combater desde crimes como boca de urna até transporte irregular de eleitores, conforme informações da folha. Chega ao Carrasco que as câmeras já estão a postos e que neste BBB das urnas quem fizer algo errado estará na mira.

BACKTRUNK – LIVRE, LEVE E SOLTO?

Não é novidade, segundo se comentam nas rodas políticas e empresariais, que o Backtrunk da Vitória sempre fez uso de ervas e outras substâncias mais pesadas. Depois que foi chutado do governo estadual, desesperado, passou a ser visto com mais frequência entrando e saindo em uma clínica psiquiátrica na Graça. Tentando cuidar de sua já corroída saúde mental e se especializar em fakenews, esqueceu dos deveres domésticos. Vive agora um dilema: aceitar o amor à três ou se tornar o novo solteirão do pedaço. Ahhh, esse babado o Carrasco vai a fundo para descobrir quem deu o bypass no querido Back.

DÚVIDA HOLANDESA

Considerando que o Backtrunk, numa de suas viagens à Amsterdã, usou uma erva falsificada e foi experimentar o bafo no cangote, confidenciando a seus amigos ter gostado da sensação, o Carrasco fica na dúvida se ele realmente foi deixado ou se está a viver uma tórrida paixão igualitária.

TENTE OUTRA VEZ

Tem um candidato à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, que está tentando a todo custo construir um dos seus atacados nas dunas do Abaeté. Além da questão ambiental, a área já foi alvo de diversas denúncias de irregularidades no pagamento de desapropriação com transcon, com suposto prejuízo ao erário. Os técnicos da SEDUR já indeferiram o processo três vezes e o moço insiste em tentar novamente. Lauro de Freitas que se cuide, ou não vai sobrar duna sobre duna.

SAI DE PROBLEMA CANDIDATO

Se fosse mais a fundo em analisar a área onde o candidato pretende erguer seu atacadão, descobriria que vai entrar numa fria. É que o Carrasco teve informações que existe na Câmara Municipal de Salvador, um pedido de CPI DO INOCOOP, subscrita por quase trinta vereadores, que visa apurar um esquisito processo de desapropriação justamente naquela área, que envolve políticos e até famosos escritórios de advocacia que atuaram administrativamente na causa. Iremos pesquisar melhor sobre essa CPI e voltaremos com novidades.

UM GRAN MACHO

As eleições de 2020 tem causado situações inusitadas. Um candidato a vereador de Salvador, nascido no finalzinho da década de 40, se diz (imaginem!) professor apenas para esconder seu pior defeito. Segundo descobrimos, o elemento, devoto de Nossa Senhora de Sant’ana, tem tanta limitação de cognição que seu pai, seguindo os conselhos do Macaco Simão, teria lhe dito no seu nascimento: “Meu filho, vou lhe botar o sobrenome de GRAMA, pois tenho certeza que você será muito burro”.

A JUSTIÇA DEMORA, MAIS NÃO FALTA

Agora os proprietários de imóveis no Loteamento Jardim Piat, no Bairro de Itapoan, que foram coagidos a comprar a propriedade dos seus terrenos da empresa Paulistana Patrimonial, podem, agora, buscar o seu dinheiro de volta. Enfim, a justiça reconheceu a ilegalidade da Ação de Usucapiäo movida pelo Sr. Manoel Galiza (sócio da Paulistana), devolvendo a área ao seu antigo e legitimo proprietário.

VIDA DE GADO...

O Carrasco tem ficado horrorizado com a quantidade de vídeos que chegam do interior, mostrando aglomerações e o descaso dos candidatos com as regras de distanciamento defendidas pela justiça eleitoral e pelas autoridades sanitárias. Um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que preferiu o anonimato, lembrou a célebre letra de Zé Ramalho, ao cantarolar “ô, ô, ô, vida de gado, povo marcado, povo feliz”. Em vídeos da campanha eleitoral de Casa Nova, por exemplo, da pra ver uma multidão, sem máscara, se aglomerando atrás do candidato do DEM, numa mostra de que há respeito zero com a saúde pública da população. Lamentável.

