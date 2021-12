CRUZEM OS DEDOS E NÃO FECHEM OS OLHOS

Está reaberta a temporada das operações da PF e esse CARRASCO foi avisado que há, ao menos, três operações prestes a pipocar nessa semana. Lembrando que só podem bater na porta das 6h às 22h. Chegou a hora de começar a rezar!

MIL E UMA UTILIDADES

Não à toa o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou ação contra a Socializa Gestão e Serviços após constatar que a empresa prega é peça junto à Lei, já que com a nomenclatura sutil passa a ideia de “monitor de ressocialização” para designar os agentes terceirizados, como forma de “induzir a erro os órgãos fiscalizadores”. E não é que empresa confunde mesmo? Basta acessar o site e verificar o efeito bombril sobre os serviços oferecidos - vai de alimentação à facilites. Afinal, socializar pra quê?

O DELIVERY DE MOEMA

A prefeita de Lauro de Freitas procurou alguma coisa para fazer na gestão dela e acabou dando tiro no pé. Ao invés de dar resposta efetiva à população no combate à COVID, já que casos não param de crescer na cidade, Moema Gramacho decidiu pegar pesado contra trabalhadores que estão na linha de frente desta pandemia e contribuindo para fazer a economia girar: os motoboys. Estes, indignados com a prefeita, produziram cards esta semana onde afirmam que o decreto municipal assinado por Moema fecha empresas de delivery. Em um momento onde os desempregados só aumentam, os profissionais afirmam que a atitude da prefeitura os transforma em bandidos. De pedido em pedido, a prefeita está sem saber o que fazer para garantir a entrega.

A HERANÇA SUSTENTARE II

O prefeito Colbert Martins segue na luta para resolver uma situação que cheira mal na cidade de Feira de Santana. O Carrasco vem avisando, a Justiça registrando e a bola de neve na qual a empresa que faz a coleta de lixo da Princesinha do Sertão vai ficando insustentável. Alvo de denúncias por manter contratos pra lá de suspeitos há anos, a situação é pauta de todo dia do prefeito, que a interlocutores já afirmou que os dias desta coleta estão contados. Enquanto isso, os donos usam os mesmos argumentos de sempre para firmar a marca da empresa por longas datas e SUSTENTAR os serviços que, desta vez, ficarão para trás.

ACORDA ROGÉRIO

O prefeito de Santo Antônio de Jesus parece que não entendeu a chamada que o governador Rui Costa deu nele. A cidade está na lista entre aquelas onde os casos de COVID não param de crescer. Rui tocou no ponto principal e pediu que Rogério Andrade tomasse medidas administrativas que realmente tornem efetivas as ações de combate à doença. Com mais de 80 casos, o prefeito não está conseguindo fazer o dever de casa. O governador já alertou para a possibilidade do Sistema de Saúde entrar em colapso. Mas, para Rogério - cujas preocupações parecem estar voltadas apenas para a reeleição, o Coronavírus ganha força e ele finge que não vê. Cuidado: Quem planta, colhe!

SEGUINDO O MAU EXEMPLO

Outro que anda no mesmo embalo e que deu espaço para a pandemia fazer a festa é o prefeito de Senhor do Bonfim. Sem ações que realmente reforcem o combate à COVID, Carlos Brasileiro tenta timidamente conter a doença. Com mais de 90 casos, Bonfim somou ao balanço 11 casos de uma só vez. Uma família fez um culto dentro de casa e pronto. Transmissão garantida. O prefeito nada fala, nada faz e nada vê. Agora, a cidade também segue na lista daquelas que deixam a Bahia no grupo dos Estados onde a doença ainda segue instável e ocupação das UTIs acima de 70%. Desse jeito, a reabertura das atividades vai ter que esperar.

MAGNÍFICA CARREATA

Informações que chegam a este Carrasco dão conta de que pais de alunos do curso de Medicina de uma faculdade da capital baiana estão organizando uma grande carreata na Avenida Paralela, para ficarem bem perto da instituição que afirmam ser um antro de desrespeito por conta das mensalidades abusivas. Sem sucesso no contato com a Faculdade, os pais prometem parar a cidade. Se o Magnífico não os atender, a carreata vai bater na porta e seguirá até a Praia do Forte. Viva às manifestações!

COVID MEU, COVID SEU

O prefeito de Alagoinhas ficou tão íntimo da COVID que decidiu compartilhar a doença pela cidade. Diagnosticado com o Coronavírus e apresentando os sintomas desde o dia 25 de junho, Joaquim Neto decidiu manter a rotina normal e cumpriu com suas atividades de pré-campanha ao lado de apoiadores e cidadãos que não se importaram em posar para as fotos, já que tudo foi registrado nas redes sociais do próprio prefeito. Do dia 25 em diante, ele não parou em casa. Teve até festa pela piscina. Ou Joaquim Neto, que é médico, não sabe o que significa quarentena, isolamento e preservação à própria vida e a do próximo, ou vive com o ditado popular distorcido: Política acima de tudo, Reeleição acima de todos!

ESTA É SINGULAR

Uma empresa farmacêutica da capital baiana entrou para o hall de reclamações dos consumidores. Se colocando como uma empresa exclusiva para seus clientes, não é difícil encontrar avaliações negativas sobre ela. Os registros vão desde o péssimos atendimento, a demora no retorno aos pedidos e um superfaturamento nos produtos, que os deixam até 50% mais caros que os da concorrência. Breve este Carrasco irá listar o perfil desta Pharma.

DIAS CONTADOS

O Dr. Pitágoras (PP) brincou tanto de médico que esqueceu de ser prefeito e fez a farra. De carro de som contratado a preço de ouro e serviços injustificáveis, o prefeito de Candeias decidiu superfaturar respiradores. Em meio à pandemia, o Dr. pagou R$ 175 mil por cada respirador e agora ficou sem ar. A Câmara acatou a denúncia e o derrubou por 90 dias e, em menos de 24h, uma liminar o colocou de volta ao cargo. Mas, diante da corda bamba, Pitágoras vê seu sonho de reeleição indo embora. Os amigos do peito já o avisaram: a justiça tarda, mas não falha.

ATÉ QUANDO LEAL?

Alguns deputados de governo e oposição passaram a questionar, nos bastidores, até quando o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal (PP), manterá os trabalhos na Casa paralisados. Os pares alegam que tanto a Câmara Federal e o Senado, como a Câmara de Salvador, tem atuado de forma semipresencial, ou seja, com a maior parte dos parlamentares remotamente, mas com a possibilidade também de frequentar e discursar do plenário dos respectivos Parlamentos. Desde que os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados na AL-BA, que o presidente suspendeu o trabalho presencial no CAB.

JOSÉ RONALDO SE CALA

O ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, sumiu e não dá um piu sobre a sucessão municipal na Princesa do Sertão. Principal liderança local do seu grupo político, o ex-candidato a governador pelo DEM ainda não falou publicamente se apoia, ou não, a reeleição do seu sucessor Colbert Martins. José Ronaldo submergiu completamente e desconversa quando é questionado pelos aliados sobre a estratégia que adotara na cidade.

HISTÓRIAS DO SUBSOLO III

E não é que o roteiro deste filme, infelizmente, tem tudo para se tornar um longa? Mesmo diante dos apelos dos moradores e dos estudos que comprovam a destruição feita pela Braskem em Maceió, nada mudou por lá. A preocupação maior das mais de duas mil vítimas que tiveram seus sonhos interrompidos, é que não haja bilheteria para tamanho descaso e que os nomes Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro virem clássicos antigos, caiam no esquecimento e não tenham um final feliz.

LICITAÇÃO ESTRANHA II

O Carrasco tomou conhecimento que a Sedur cancelou a licitação para a compra de soro antiofÍdico pela secretaria, porque desde o início da pandemia não aparecem jararacas por lá. Contudo, informações CONCRETAS dão conta que o mesmo termo de referência será utilizado pela FMLF por conta da infestação das peçonhentas por aquelas bandas.

VIVA AMARGOSA!, SÓ QUE NÃO

A partir de hoje, dia 13, Amargosa irá iniciar o Lokdown. Isso porque, desde o início da pandemia que o prefeito Júlio Pinheiro não consegue botar ordem na cidade. É um desmando pra tudo que é lado. Dizem que a falta do tradicional São João que não teve por conta da pandemia deixou Pinheiro ainda mais distante de sua gestão. Com mais de 70 casos de Covid e com a Saúde do munícipio de mal a pior, o prefeito não sabe se chora por não ter conseguido sair bem na fita na festa junina ou porque já está vendo o poder da prefeitura saindo de suas mãos.

MINAS COM BAHIA

A mudança na Jurisprudência do STF sobre o crime de sonegação fiscal, no caso de ICMS retido e não repassado, levou para a cadeia o empresário Ricardo Eletro, após operação policial montada em conjunto pela Polícia e o Ministério Público mineiro. Na Bahia, fontes asseguram que o GAECO anda no encalço de grandes conglomerados e essas mesmas fontes "insinuam" que empresários que migraram para o ramo de shoppings centers estão envolvidos.

MAGNÍFICO BY-PASS - I

A turma da Primeira Igreja Batista do Brasil anda de orelha em pé com o Magnífico. Depois de uma decisão da Justiça do Trabalho que mais pareceu um "milagre", a igreja adquiriu parte da área da FTC, com o compromisso de que caberia à faculdade construir o acesso ao templo dos fiéis. Ocorre que agora nosso querido Magnífico está se esquivando e alega que não tem dinheiro para cumprir o combinado. Quem conhece o moço sabe que a turma do dízimo vai ficar sem saída, ou melhor, sem entrada.

MAGNÍFICO BY-PASS - II

Outra turma que anda de antena ligada com o Magnífico é a da SEDUR municipal. Depois de tomar by-pass nos diversos desmembramentos que o rapaz fez, sem nenhuma contrapartida ao município, conforme já noticiada por este Carrasco, a galera da SEDUR está de olhos bem abertos para as área em estágio médio de vegetação, que devem ser preservadas no local. Inclusive naquelas já vendidas e que o esperto Mag jogou um caô nos missionários compradores, informando-lhes não precisar de compensação por estarem antropizadas. Esse Magnífico, nosso querido Mag, é um verdadeiro pecador.

PUXADINHO DE RICO

Arnold Wildberg foi cônsul da Bélgica na Bahia por muitos anos. Homem de fino trato e cumpridor da lei. Quando morreu, deixou para seus herdeiros a bela mansão que morava no Largo da Vitória, onde hoje está edificada a Mansão Wildberg, com os apartamentos mais caros de Salvador e figuras conhecidas do "high-society" soteropolitano. Para surpresa dos seus moradores, esta semana foi avistada no mar uma lancha da Polícia Federal fotografando a obra do píer que está sendo executada na Casa Amarela. A presença da "pêéfe" deveu-se ao fato de que a dita obra não tem licença da Secretaria de Patrimônio da União - SPU. Parece que a operação Lava-Jato que monitora tornozeleira naquele arranha-céu não deixou lição ou efeito pedagógico.

DOIS ARCOS

Por falar em Polícia Federal, o ex-governador Sérgio Cabral, depois que firmou um acordo de colaboração com a instituição que não lhe deu liberdade tenta, a todo custo, fazer uma delação premiada junto ao Ministério Público Estadual. Já lhe foi avisado que a coisa só anda se confessar novos crimes. Alguns ilícitos, até então não descobertos, estão sendo ofertados, dentre eles o recebimento de propina em contrapartida por favores concedidos durante sua gestão. Em especial para que a distribuidora estadual de gás canalizado comprasse todo o biogás produzido naquela unidade da Federação. Pelo andar da carruagem, vai terminar aparecendo "Laranja" bichada no meio da estrada.

