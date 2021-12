ESPELHO, ESPELHO MEU

Chamou a atenção nos últimos dias o afastamento do prefeito de Jequie, Sérgio da Gameleira, a pedido da Polícia Federal e autorizado apenas por cinco dias pelo TRF1, em Brasília. O mais curioso, e que este Carrasco descobriu, foi a andança que o Deputado Zé Cocá (PP) andou fazendo na sede da prefeitura na sexta-feira passada, juntamente com o vice-prefeito Hassan. Mais curioso ainda, pra não dizer estranho, é o parlamentar estadual, que está todo enrolado com a Polícia Federal e que também já recebeu a visita dos homens de preto, não se olhar no espelho antes de criticar os outros. “Espelho espelho meu, existe alguém mais investigado do que eu?”.

O Carrasco já tem em mãos material bombástico sobre a então gestão da prefeitura de Lafaiete Coutinho e sobre o Detran de Jequié. A população da cidade sol verdadeiramente não merece um prefeito “íntimo” da “pê-efe” a partir de 2021.

O INFLAMADOR

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), voltou a inflamar seu discurso após ter dito que pensou em “atear fogo” em uma pessoa com Covid-19 na cidade. Desta vez, ele mirou alto e o alvo das suas críticas ácidas é o governador Rui Costa. Em áudio vazado, Eures não se conteve em montar uma imagem de Rui que difere e muito do trabalho que o governador vem fazendo no combate à pandemia. O prefeito pintou e bordou para desqualificar o governador junto à população de Bom Jesus. Em tempos de crise na saúde e na economia, ele faz o papel do diabo. Afinal, divergências políticas acima de tudo e a população que se vire!

PASSOS II

Como prometido, O Carrasco vem aqui falar um pouco mais sobre os PASSOS do moço bem apessoado que anda frequentando as águas da Baía de Todos-os-Santos e que era assíduo dos restaurantes do Shopping Salvador antes da pandemia. Esses PASSOS são tão largos que já enchem a lista de processos envolvendo as empresas ligadas a ele. No Tribunal de Justiça a lista é tão grande que faz qualquer um se perder em meio às siglas - IVOX, ICOM e INFODATATEC. Breve, O Carrasco conta o que está por trás de cada letrinha dessa.

DE ASSUSTAR

E como O Carrasco tem passado pelas listas de processos que envolvem diversas empresas da Bahia, uma em particular chamou atenção. É tanto processo que não dá pra contar. Seja envolvendo prefeituras, câmaras municipais, tem sempre um em que consta o envolvimento do empresário em meio à bagunça das licitações que foram fechadas. Já estamos levantando cada registro para abrir a caixa-preta desta empresa de engenharia de sigla tímida, mas de boas peripécias que vão de C a S.

PROHOPE NELES

Tem hospital que anda no mesmo embalo de reclamações e que, por enquanto, tem passado despercebido. Além de acumular reclamação por parte dos médicos, dos beneficiários do Planserv e de funcionários que se contaminaram pela Covid por falta de EPI, tem mais denúncia chegando que já está no radar do Sindimed e Sindsaúde. Já há a informação de que ligações não param e de que não tarda a estourar uma bomba que vai sanar de vez os problemas causados por esta gestão.

TÁ FEIO IGH

Esse Carrasco já registrou e a imprensa baiana já pautou, mas não tem jeito. Volta e meia aparece algum contrato onde o IGH (Instituto de Gestão e Humanização da Bahia) marca presença. As denúncias em torno desta empresa já percorreram o país do Oiapoque a Chuí e chegaram na Bahia. Onde se instalou e não quer mais sair. Até vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, denunciou o IGH que por lá passou no início do ano e não devolveu quase R$ 2 milhões, segundo relatório da própria Secretaria de Saúde local. Mas aqui, em tempos de Covid, com contratos sem licitação e onde o que vale mesmo é ver se passa despercebido, IGH comemora com o dinheiro público dos baianos ao som de “vai rolar a festa”.

A BOAZINHA

Tem fundação achando que só pelo fato de combater a Covid a boa ação já está feita e que os vultosos valores arrecadados para ganhar o contrato passariam como justificáveis. Só que não. O Ministério Público está de olho em cada centavo gasto nestes contratos da pandemia e querendo saber como essa fundação saiu direto do Sul da Bahia para a capital. Muitos acham que tudo pode. E estes mesmos terão que explicar como montaram acampamento no estádio.

LIXO SUSTENTADO

Uma empresa de coleta de lixo que já atua no interior Bahia está deixando o passado e presente vir à tona. Alvo de denúncias dos ministérios públicos estaduais, a empresa está fazendo bem o trabalho dentro da própria casa. De São José dos Campos, em São Paulo, a empresa possui o contrato com a cidade desde 2017 e conseguiu o feito este ano de ter um reajuste no contrato em 7,28%, com prorrogação por mais dois. Resultado: a procuradoria paulista vem tentando anular este contrato desde o ano passado. Já aqui na Bahia, a empresa vai colhendo lixo e botando as mazelas pra debaixo do tapete sabendo que alguém há de SUSTENTAR a sujeira.

MÃO NA CABEÇA

Com a crise na economia, o setor de combustíveis segue preocupado com o futuro incerto. Desde os valores da gasolina e etanol instáveis, indefinições na Petrobras e consumo em baixa por conta da concorrência, distribuidoras têm se blindado ao máximo para garantir a imagem boa no mercado e o fluxo num processo volta e meia questionável. Já chega ao Carrasco a informação de que tem até dono de distribuidora guardando documentos e apagando o Google para que não haja vestígio de uma tal de CPI. Estão se apegando à tradição evangelista para que o passado não estrague ainda mais o presente.

PEGOU AR

Teve dono de concessionária que não gostou nem um pouco do Carrasco trazer aqui as denúncias que vieram de clientes sobre a lista de reclamações no Reclame Aqui! Relatamos o número alto de denúncias no site, já que em 2018, a Honda ocupou o pior lugar dentre empresas do ramo automobilístico em reclamações. Foram mais de 1.400 queixas e apenas 36% foram resolvidas. Não há nenhuma mentira nisso. Verdade mesmo é que o chilique do que se acha dono veio recheado de adjetivos. E olha que já tem balanço atualizado das reclamações. Que os ânimos acalmem porque vem mais número por ai!

SOCIALIZAR PRA QUÊ ?

Não é só gestor da administração penitenciária que anda quieto por aí em tempos de pandemia. Uma das empresas terceirizadas pela SEAP caíram na mesa do Ministério Público do Trabalho (MPT) faz tempo. Contratada para operacionalizar o sistema penitenciário da Bahia, a empresa prega é peça junto à Lei, já que com a nomenclatura sutil passa a ideia de “monitor de ressocialização” para designar os agentes terceirizados, como forma de “induzir a erro os órgãos fiscalizadores”, segundo o próprio MPT. O que empresa não espera é que essa brincadeira chegue ao fim antes mesmo de dar tempo para socializar os interesses das partes envolvidas.

SUSPEITAS EM CANDEIAS

E não param de surgir suspeitas de sobrepreço nas compras sem licitação de respiradores, equipamentos essenciais para manter vivos os pacientes graves da Covid-19. O alvo da vez é a prefeitura de Candeias, que será investigada pelo Ministério Público Federal (MPF) pelo contrato firmado com a Manupa Comércio, Exportação. Segundo a denúncia, Candeias pagou R$ 175 mil por cada um dos oito ventiladores da empresa, sendo que a prefeitura de Salvador teria comprado equipamentos do mesmo tipo por R$ 32 mil. A administração do município alega que fez a compra através de um “Banco de Preços” - ferramenta que disponibiliza “82 milhões de preços”. Está explicado.

LICITAÇÃO ESTRANHA

A rádio corredor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) tem estranhado a elaboração de um termo de referência para compra de soro antiofídico pela pasta. O Carrasco tem informação CONCRETA de que trata-se de um cuidado que estão adotando por conta da história de terem encontrado jararacas peçonhentas rondando por lá.

VEREADORES DE OLHO

Os vereadores de Salvador também acompanharam com atenção a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados da PEC que estabelece novas datas para as eleições municipais deste ano, inicialmente previstas para 4 e 25 de outubro. Com a decisão, na última quarta-feira, as eleições vão ocorrer em 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno. Em tempos de pandemia, os edis se preparam para um campanha focada sobretudo no digital.

SANTANDER E O MERGULHO NA CRISE

O Banco Santander perdeu uma ótima oportunidade de fazer seu papel em meio à pandemia. Desde que deu a primeira bola fora com a campanha “O Santander Banca”, ele deixou claro que o que vale mesmo é sua marca e ponto final. Com as taxas de juros lá em cima e sem nenhuma proposta que facilite a vida daqueles que mais precisam, o Santander mergulhou numa crise institucional ao se ver perdido nas idéias mal executadas e na enxurrada de críticas por parte de diversos segmentos, inclusive pelos grandes empresários. Chega a este Carrasco que muitos já até cancelaram suas contas jurídicas para não terem o CNPJ ligado ao banco que usa como slogan “Cuidando de Você” e que na prática vale mesmo o “quem paga mais, tá dentro”.

PROCURA-SE, A LARANJA

Uma Lamborguini Huracán de cor LARANJA avaliada em aproximadamente R$ 3.300.000,00 vem dando o que falar, vista recentemente desfilando sobre os paralelepípedos de Praia do Forte, esse Carrasco está procurando o milagre, pois santo já sabemos qual é.

QUANDO OS GATOS SAEM OS RATOS PASSEIAM

Foi só o secretário Bruno Reis sair, que começou a corrida do ouro. Estão trocando todos os diretores no final de mandato na secretaria de obra.

HISTÓRIAS DO SUBSOLO II

O Carrasco prometeu e traz aqui o destaque do roteiro deste filme de terror. Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro são os bairros onde seus quase 2 mil moradores tiveram que ser desalojados. Motivo: imóveis rachados e afundando. As vítimas pedem desesperadas uma solução para este cenário onde só há um único protagonista, causador de tanta devastação nestes bairros de Maceió. Com chance de ganhar a estatueta de pior história na vida destas pessoas, o Oscar pelas misérias do povo vai para Brassssss-Kem.

