Após tirarem grande parte do “oxigênio” do país anos atrás em benefício próprio, os donos da JBS parecem ter ficados radiantes e generosos para doarem em prol ao combate da Covid 19. Deve ser porquê respiram aliviados com o adiamento do julgamento da delação premiada que seria realizado no último dia 17. O anfitrião da vez foi o governo da Bahia, que recebeu respiradores para a cidade de Feira de Santana. A campanha da empresa vem com a ágil habilidade de camuflar as notáveis peripécias do grupo que já distribuiu uma grande quantidade desse “oxigênio” a políticos no passado. Até hoje o MPF aguarda que a JBS devolva R$ 21 bilhões ao BNDES. Com tanta bondade assim e com tanto fôlego, a JBS realmente sabe que “fazer o bem faz bem”. E assim seguem beneficiados...

Entalada até o pescoço com a Justiça, a JBS, que pertence a Joesley Batista, foi alvo de um mega escândalo de corrupção, após divulgar uma conversa gravada no Palácio do Jaburu. Segundo um dos depoimentos do presidente da empresa, dos US$ 220 milhões pagos de propina, um terço foi canalizado para um amigo de Mantega e outros dois terços se transformaram, em 2014, em doações de campanha para irrigar os dutos do PT e de seus aliados.

Agora, fruto da nova benfeitoria dos Batistas, os respiradores serão implantados na abertura de leitos de Terapia Intensiva, no Hospital Geral Clériston Andrade 2, em Feira de Santana. A doação, certamente sem gravação, foi comemorada pelo titular da Sesab em suas redes sociais.

ALIMENTO VENCIDO II

Com rumores de que as aulas no ensino público podem voltar a partir de julho em algumas cidades do Brasil, os pais de alunos de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, voltaram a procurar o Carrasco para fazer um apelo junto ao Ministério Público. Querem a garantia de que os alimentos oferecidos nas escolas não estarão vencidos quando as aulas retomarem. Por enquanto, a Secretaria Municipal de Educação garante que foi um equívoco resolvido e jogou a culpa no carregamento do caminhão. Aliados já alertam o prefeito que os contratos com a merenda escolar estão na mira!

'PEGA O TARADO’

E não é que um tarado andava solto numa secretaria de Feira de Santana? Pelo menos é o que andam dizendo as mulheres que circulam nos corredores da pasta. Pois bem. Em abril surgiu a primeira denúncia, quando um procurador do município que exercia o cargo de secretário foi alvo da denúncia. De imediato, a prefeitura o exonerou e levou a denúncia para o Ministério Público. Não demorou muito e o prefeito o exonerou também do cargo de procurador para que não ficasse nenhuma brecha diante da denúncia de assédio sexual contra uma servidora. O caso agora está sendo devidamente apurado e corre nos bastidores que o prefeito Colbert Martins está aliviado de ter se livrado rápido deste problema.

A HERANÇA SUSTENTARE

Mas Colbert ainda tem outra coisa a resolver em Feira. Um problema antigo e uma herança maldita deixada pelo ex-prefeito José Ronaldo. Há muitos anos que a empresa Sustentare é alvo de denúncias por manter contratos pra lá de suspeitos junto à prefeitura da cidade. Já foi alvo diversas vezes do MP, principalmente pelo mau hábito da ex-gestão, que emplacou, sem licitação, aditivos nos contratos. Já chega ao Carrasco que Colbert não quer mais carregar este fardo e que não vai sustentar este aterro de lama. É esperar pra ver!

PAULO AFONSO E GARD II

Olha ela aí de novo. Após Carrasco trazer à tona o contrato de R$ 12,4 milhões entre a Gard Terceirizadas de Serviços e a Prefeitura de Paulo Afonso que o rebuliço corre solto na cidade do norte baiano. Sem justificar o porquê de tantos milhões para a limpeza da cidade, o alcaide faz jus ao nome e pede ajuda aos céus para explicar à população a ausência de dinheiro no combate à Covid 19. O Carrasco recomenda: ajoelha e reza!

PASSOS DA INFORMÁTICA

Contaram ao Carrasco que um grande frequentador das águas da Baía de Todos-os-Santos e dos restaurantes do Shopping Salvador, vem dando passos largos sem que possamos saber a origem. A única coisa que sabemos é que o tal rapaz é fera na informática. Breve, vamos desvendar os passos e os caminhos deste personagem!

HISTÓRIAS DO SUBSOLO

Pinheiro, Mutange, Bom Parto e Bebedouro... O que esses bairros têm em comum? Sim, três fissuras de 1.5 km cada, famílias desesperadas, e uma história que vai virar filme para as telinhas. As próximas novidades O Carrasco trará em breve..

O QUIETO DOS PRESÍDIOS

Em meio à pandemia tem gente quietinha diante do risco eminente de contaminação dentro dos presídios da Bahia. A Defensoria Pública vem atuando e volta e meia faz inspeção para saber se as medidas de prevenção estão sendo adotadas. O alvo da vez foi o presídio de Feira de Santana. Há relatos de ausência de condições para o tratamento de internos com Covid-19. Até o momento, não há nenhum caso de infectado pelo Coronavírus registrado oficialmente na unidade prisional. Mas, lá mesmo nesse complexo, cuja capacidade é de 1.356 internos, aglomeração é o que não falta. Atualmente, 1.710 presos estão por lá temendo a chegada do Coronavírus e distantes do sonho vendido do Socializa e Reviver para o detento. Cadê o gestor, Nestor?

FARINHA NO SACO 3

Investigada em operação que apura fraudes no fornecimento de merenda escolar e depois de dar entrada no pedido de recuperação judicial, a Casa da Farinha ganhou um prêmio e tanto em um dos seus contratos: um aditivo de mais 12 meses para seguir fornecendo merenda a alunos. Para isso, a empresa vai embolsar mais R$ 19,6 milhões. Nada mal para quem está na mira de Justiça de Pernambuco.

LONGE DO CONSENSO

O projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, a chamada Lei das Fake News, está longe de um consenso no Congresso Nacional. Não por outro motivo, a votação marcada para quinta-feira, 25, foi adiada mais uma vez. Atendendo aos pedidos de pelo menos uma dezena de senadores. Mas não só por isso: o relatório final feito pelo senador baiano Angelo Coronel (PSD), com 79 páginas, só foi apresentado no final da tarde, após a sessão já ter começado. Aí nem com leitura dinâmica...

GIGANTES DESCONTENTES

Gigantes da tecnologia, a exemplo do Google, Amazon e Facebook, vêm batendo forte no projeto, argumentando que ele vai dificultar a inclusão digital no país. Para Coronel, isso não passa de falácia. “Gostaria de saber qual Inclusão é que seria prejudicada com esse projeto? E também informaram que o Brasil iria perder de 0.7 a 1.1 do PIB. Eles querem manter o status quo”. O parlamentar baiano garante que Congresso não se curvará ao “lobby dos gigantes do mundo”.

CRÍTICAS EM SÉRIE

Mas as críticas a Lei da Fake News vêm de tudo que é lado. A Associação Brasileira de Internet (Abranet) emitiu nota contra a votação da proposta. Para a entidade, o texto precisa “ser aprofundado e ampliado”, de forma a garantir uma resposta “(...) que não viole direitos fundamentais, nem ameace a inovação e o desenvolvimento tecnológico”. Para o Coletivo Intervozes, “a última versão do texto estimula “a concentração no âmbito digital”.

SUBIU NO TELHADO

O adiamento das eleições municipais deste ano subiu no telhado. Pressionados pelos prefeitos, deputados do Centrão passaram a resistir ao avanço da proposta de emenda constitucional (PEC) na Câmara Federal. A questão é considerada estratégia para esses gestores e também para os deputados que dependem do apoio nos municípios para se reelegerem. Sem campanha nas ruas, os prefeitos que já estão nos cargos para a reeleição ou tentam fazer seus sucessores obtém uma vantagem e tanto contra os opositores. Fora o desgaste com a pandemia do coronavírus que tende a aumentar ao longo do tempo. A PEC está prevista para ser votada esta semana.

REABERTURA PRECOCE

A reabertura das atividades econômicas já foi iniciada em boa parte das cidades brasileiras, inclusive baianas, mas um relatório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) corroborou aquilo que os mais sensatos já alertavam: nenhum estado apresenta, até agora, sinais de redução da transmissão do covid-19. A análise da Fiocruz mostra que a epidemia de coronavírus cresce nos municípios mais dependentes do sistema de saúde das grandes cidades (Salvador entre elas) que correm o risco de ficarem novamente saturados por pacientes de localidades menores.

PLATÔ INDEFINIDO

Tanto os casos confirmados como as mortes pelo Covid-19 permanecem altos em todo o país, o que, de acordo com cientistas, pode configurar um platô. E o, que é pior, num patamar alto de transmissão que “pode se prolongar indefinidamente”. Para esses especialistas, a redução do atendimento de casos graves e o aumento da disponibilidade de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) não devem ser os únicos critérios a serem considerados no momento de adotar medidas de relaxamento.

JOGO DA FORCA | CA__A

Suspeito de ser beneficiado por uma medida provisória do governo Lula em 2009, foi acusado de corrupção na Operação Zelotes, e na Acrônimo, estreou como denunciado por um delator em ter pago 20 MM a um governador em troca de benefícios para sua empresa . Em breve colocaremos a " cherry " nessa bela receita.

CROSSFIT COM CRIATIVIDADE

O crossfit é conhecido por trabalhar as dez capacidades físicas: potência, flexibilidade, resistência cardiovascular e respiratória, coordenação, velocidade, força, equilíbrio, precisão e agilidade. Em Salvador tem uns rapazes criativos, transformando a "lavagem em exercício".

O VALE TUDO NA POLÍTICA

A necessidade de marcar presença nas eleições tem feito candidatos tentarem de tudo pra garantir a participação no pleito. Para uns, como chegou ao Carrasco, beira o desespero a 'união' de Niltinho e Olívia Santana. Com ideias tão distintas, mas com uma legislação onde tudo vale, PCdoB e Progressistas entram em campo pela Prefeitura de Salvador. Ambos até que sempre apoiaram Rui Costa, mas cada um em seu canto. Como bem disse um amigo, montaram um Frankenstein e deixaram a ideologia e coerência bem distantes.

