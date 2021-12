CARNAVAL

O Carrasco, lá nos idos dos anos 60, saberia muito bem como a boa sociedade lidaria com esse tal KANNARIO. Empalhava e emoldurava a ave com aquele jeito peculiar da FAMÍLIA QUADROS.

Ave empalhada resiste ao tempo

CARNAVAL I

Saia justa quem vai ficar é o deputado Juscelino Filho, do estado do Maranhão e atual presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Filiado ao Democratas, o demista maranhense deverá decidir se deixa ou não prosseguir o processo para cortar as asas da ave baiana.

CARNAVAL II

Mesmo de férias, este Carrasco ficou estupefato com a declaração expressa do governador João Doria, afirmando que estava fazendo em São Paulo o maior e melhor carnaval do Brasil, utilizando o modelo da NOSSA festa momesca, da qual teria participado em anos anteriores. É muita cara de pau! A PGE, que neste carnaval foi instada a processar o KANNARIO, deveria também questionar a falta de pagamento de royalties pelo Palácio Bandeirantes.

CARNAVAL III

Nossos governantes, afinal, perceberam que o mais festejado e badalado bloco afro, o mais belo dos belos, perde o brilho a cada dia, pois o seu comando titânico permanece sem renovação há muitas décadas. Vejam, meus conterrâneos, que entidades e projetos artísticos musicais também tradicionais como Olodum, Timbalada, dentre outros, ganharam o mundo sem choramingar aportes financeiros do poder público e sem envolvimento em questões politico-eleitorais. Pelo contrário, a simpatia, a educação e a elegância dos seus líderes modernizaram e engrandeceram nossas tradições.

CARNAVAL IV

Não satisfeita em bloquear, com seus promotores do meio ambiente, grande parte dos investimentos imobiliários em Salvador, a ala radical do MP-BA, recentemente derrotada pela oposição, quer regular os ambulantes no carnaval. Tenha santa paciência. Deixa o povo trabalhar, minha gente.

(PRÉ) CARNAVAL V

Por falar em MP-BA, este Carrasco ficou extremamente impressionado com a habilidade e desempenho do grupo de oposição naquela entidade. De vários concorrentes que disputaram a eleição do último dia 7 de fevereiro, o show ficou por conta do grupo formado por Pedro Maia, Alexandre Cruz e Norma Cavalcanti, que integraram democraticamente a lista tríplice encaminhada ao governador para nomeação do futuro procurador-geral de Justiça. A estratégia adotada terminou deixando o Correria numa tremenda sinuca de bico, tendo que optar, para a chefia do Parquet estadual, por pessoas que não fazem parte de seu ninho. Mesmo escolhendo a menos votada da lista, o trio assinou manifesto garantindo atuar em conjunto. Parabéns ao novo grupo que comandará o MP-BA, em especial a doutora Norma.

DESCEU QUADRADO

O Camarote Skol não fez bonito e em mais um ano não "desceu redondo" para repetir a dose. Se não bastasse ser acionado na Justiça em 2019 por não possuir informação sobre a idade recomendada para o evento, sendo que comercializa bebidas alcoólicas, este ano voltou a ser alvo do MP. Desta vez, o órgão constatou, através de inspeções durante o plantão do Carnaval de Salvador, que o Skol não apresentou área de resgate e espera para situações de emergência. Que venha 2021!

QUEM TEM BOCA

Um certo deputado federal da bancada baiana, que não tem muito apreço do governador Rui Costa, é considerado o melhor anfitrião para aqueles empresários que possuem interesses nas privatizações do governo do Distrito Federal. Quem tem projetos especiais, procura o parlamentar.

TECNOESTE

O Carrasco já está de posse de parte da documentação referente às empresas que ganharam no TJ-BA todas as licitações, sobretudo para reforma e ampliação de fóruns e do Anexo localizado no CAB. Não é que a empresa do Big Tongue tem estranhamente uma fatura pendente de pagamento? Todo o acervo já está na nossa lupa e logo manteremos os leitores cientes de tudo. O que descobrimos, por acaso, é que a empresa que prestava serviços de tecnologia da informação (TI) possui fortes ligações com um ex-secretario estadual de Indústria e Comércio, o nosso querido Rei da turma do Back-Trank, que agora se autointitula um líder comunitário do Corredor mais chique da capital baiana. Em breve, novidades.

NO RITMO DO CARNAVAL...

“Foge, foge, mulher maravilha, foge, foge com Superman...” Me parece que a super poderosa holandesa poderá perder seus poderes no mercado nordestino de cerveja. Em Alagoinhas, foi atingida por uma Kryptonita, que poderá enfraquecer seus super poderes.

COWBOY FAROESTE

Cacique Raoni em Salvador | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

Durante a passagem do cacique Raoni pelo carnaval no circuito do Campo Grande, um certo construtor teria comentado com um amigo que aquele não seria o cacique original, e sim o tal do Big Tongue fantasiado e disfarçado. O outro então disse: pode até ser, mas que Big ficaria melhor fantasiado de cowboy Faroeste, ficaria.

O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?

Pegou mal para o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, um dos pré-candidatos do PT à prefeitura de Salvador, escrever artigo em jornal de circulação nacional dizendo que o carnaval de São Paulo é o “maior do Brasil”. Dizem que o gesto enterrou qualquer chance do petista dentro da legenda, se é que existia alguma.

VAI, NÃO VAI

Depois de faltar à abertura oficial do Carnaval na Barra, o governador Rui Costa (PT) pegou até aliados de surpresa ao aparecer, horas depois, em cima do trio de Bell Marques, no mesmo circuito. O deputado federal Antonio Brito (PSD) e o vereador Edvaldo Brito (PSD), por acaso, encontraram o petista, mas não tinham a menor ideia de que ele estaria pela área. Colheram os louros dos holofotes.

O QUE VEM POR AÍ

Fotógrafo do ex-presidente Lula, Ricardo Stuckert passou a última terça-feira de Carnaval fazendo diversos registros de Gilberto Gil. Em algumas das imagens, Gil aparece vestido de Gandhy em uma praia. Mas tanto Stuckert quanto Flora Gil fizeram mistério sobre o que se trata: se um projeto do próprio fotógrafo ou algo relacionado à carreira do músico.

SOB ENCOMENDA

A contratação da Geohidro Consultoria por quase R$ 10 milhões pela prefeitura de Camaçari tem gerado burburinho nos meios político e jurídico por lá. A queixa geral é que a prefeitura restringiu a competitividade da licitação, de forma que poucas empresas teriam perfil para entrarem na disputa. Há quem fale em “missa encomendada”.

SEGURO CONTRATO

Contratos firmados pela prefeitura de Porto Seguro, no sul da Bahia, com as empresas Litoral Sul Serviços Técnicos Especializados e a LTX Empreendimentos, Construções, Incorporações e Serviços estão sob a lupa de investigadores do Ministério Público. O Carrasco soube que as denúncias de superfaturamento entre 2013 e 2017 são pesadas.

PERERÊ DA PURIFICAÇÃO

Em Santo Amaro da Purificação, há muitas lendas. O lendário Conde de Subaé e seu palecete, a estirpe dos Veloso com seus genitores de artistas cada um mais importante que o outro. E tem Pererê, que não é saci, nem ciápode. Venha entender.

Um senhor conhecido por ser um feroz caça-mancebos, o terror dos rapazolas incautos que cruzam seus caminhos, não é só famoso por sua arrogância ou por seu furor sexual. O guloso predador, ainda que velho, é também velhaco e carregou sua fama para muito além das margens do outrora imponente rio Subaé.

O velhaco, embiocado de há muito em São Paulo, tem escapado liso, com baba de quiabo, das inúmeras denúncias que deviam solapar sua reputação. Na verdade, anda solenemente para as turbulências acerca de sua vida, sob os auspícios de poderosos bandeirantes e também de emboabas.

Pererê danado costuma agasalhar muitas coisas, grandes e pequenas, em meio aos redemoinhos que provoca com essa finalidade precípua. Levanta muita poeira para causar confusão e aí: coisas desaparecem, coisas aparecem.

Mas, por 30 dinheiros postos no seu gorrinho vermelhinho, o Pererê dá gritinhos de felicidade. E aí se acalma, cessa o redemoinho e baixa a poeira.

Sai a confusão e a ordem se restabelece e, por milagre, coisas antes perdidas se organizam em belas coleções.

Pererê, Pererê! Se cuide, que a gente tem a peneira que pega e vai atrás de você.

