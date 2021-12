O Carrasco

Tentáculos de um educador III

A área de 12 mil metros quadrados adquirida pelo "Magnífico" na encosta do bairro de Ondina, em Salvador, estaria em vias de receber uma nababesca residência. Para projetar a mansão, o protagonista do caso teria contratado um grande escritório de arquitetura em Mônaco, com larga experiência em terrenos localizados em encostas.

O garanhão

O deputado João Roma fez, na semana passada, críticas pesadas à concessionária que administra a BR-324, a Via Bahia. Executivos da empresa atribuem estas manifestações indelicadas ao fato de o parlamentar insistir que não deve pagar qualquer valor de pedágio pelo trânsito do reboque com o qual transporta os quatro patas do seu haras.

Na PGM não tem criança

A 'Rainha dos Baixinhos' foi obrigada a reduzir a velocidade da picula que tentou imprimir para alterar o zoneamento da APA da Lagoa do Abaeté. Inclusive, a dama era nome cotado para fazer parte do conselho gestor. O Farol de Itapuã iluminou as tartarugas.

Alarme disparado

O vereador José Trindade denunciou uma série de irregularidades cometidas pela construtora Axxo nos seus contratos públicos. Afirmou ainda que a Axxo pode estar sendo utilizada pela construtura Odebrecht como testa de ferro em alguns negócios. Aguardemos os próximos capítulos.

Conselho

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) renovará, em breve, o seu Conselho Deliberativo. O trabalho feito pela atual diretoria pode ser conspurcado, caso seja nomeado para o conselho um ex-secretário envolvido com um empresário da construção civil na operação baiana apelidada de 'Lava Roupa Suja'. Quem tem juízo ouve conselho.

O jardim grapiúna

O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma sindicância para apurar supostos pagamentos de vantagens indevidas a Januário Paludo, um dos mais antigos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Tomando como exemplo a iniciativa do MPF, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) poderia também verificar o motivo de determinada promotoria insistir em se juntar a ONGs para acusar empresas privadas. Em seguida, as organizações recebem recursos oriundos de multas aplicadas às companhias para investimento em seus projetos ambientais.

Tempestade tropical

Por falar em MP baiano, o órgão ministerial está debruçado em um quadro de irregularidades na cobrança de multa por estacionamento indevido em Praia do Forte. Com o avanço das investigações, dizem fontes em reservado, haverá tempestade sobre a prefeitura de Mata de São João.

Presente de Natal

Embora o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), deputado Nelson Leal (PP), diga que a Casa passe por dificuldade financeira e que está enxugando gastos, uma licitação na reta final desse ano tem chamado a atenção por lá. Uma empresa foi contratada por R$ 635 mil para reformar o espelho d'água do prédio principal. A Relevo Construtora agradece o mimo quase natalino.

Sobrinho desleal

Além de criticado por descumprir acordo para a próxima eleição da Mesa Diretora da AL-BA, o presidente da Casa, segundo informações dos bastidores, desapareceu das relações familiares, especialmente depois que sua tia Maria da Graça Osório Leal foi afastada do cargo de desembargadora na operação Faroeste. Diante da postura, a sonhada proposta para restabelecer a reeleição foi por rio abaixo, afogando, inclusive, as traíras.

Faroeste no TRE

A Polícia Federal identificou, na recente operação que envolveu a cúpula do Tribunal de Justiça da Bahia, movimentação financeira atípica de ex-integrantes do Tribunal Regional Eleitoral baiano. Com isso, a lupa dos investigadores se volta para a Corte eleitoral. Um dos elos no radar da PF envolve relações triangulares com um vértice no TJ-BA e outro no TRE. O terceiro está em um empreiteiro que tem interesse em obras tanto na prefeitura de Salvador, quanto no governo baiano.

Sniper apontado

A delegada federal que conduz a operação Faroeste faz juz ao seu sobrenome (Matutino). Dizem que a referida autoridade policial acorda todos os dias às 5h em busca de provas mais evidentes do relacionamento entre o Executivo estadual e o falso cônsul da Guiné-Bissau. Depois de tentar algemar, sem sucesso, o Galego, ela busca, agora, a participação de outro senador da República que, coincidência ou não, esteve presente na solenidade formal em que foi assinado o acordo bilionário envolvendo litígios no oeste baiano.

Iluminados

O projeto da parceria público-privada para de iluminação pública de Camaçari está em sua fase embrionária, mas já desperta olhares de empresas interessadas na licitação que deve ocorrer em breve. A estimativa é que o contrato envolvendo cifras milionárias seja firmado no segundo semestre do ano que vem. A última licitação por lá ocorreu em 2017 e teve três vencedores: Inlux Locações e Serviços, Tecnolumen Iluminação Urbana e o consórcio Ilumina Camaçari. Cada uma levou um contrato de R$ 7,6 milhões.

Efeito Faroeste

Depois que estourou a operação que levou à prisão o falso cônsul e magistrados baianos, os olhos estão mais que abertos em Camaçari. Isso porque, em 2017, foi disparado na imprensa um release da assessoria do vereador Niltinho, irmão do tal cônsul, que relatava um momento festivo e alegre no qual ele estava com os protagonistas da operação e com o prefeito Elinaldo. Na oportunidade, Elinaldo enalteceu o alto clero e ainda arriscou: "Pessoas que fazem a diferença". Depois do estrago causado pela PF, uma força-tarefa foi montada para tentar desfazer, onde foi publicada, a célere frase do gestor.

Na corda bamba

Volta e meia, a FTC aparece na imprensa com alguma queixa. Seja de aluno ou de professor. Desta vez, o DCE de lá procurou esta coluna e soltou o verbo contra o curso de medicina. Reclamações não faltaram. Dizem até que se as coisas não melhorarem, tem curso que pode ficar ameaçado... chamaram até O Carrasco para avaliar a aula de anatomia e vê se dá liga com o esqueleto de lá.

Correria de papo com o Carrasco

Governador Rui Costa no Papo Correria

O governador Rui Costa fez jus ao apelido e não perdeu tempo em uma das suas transmissões pelas redes sociais, na qual ele bate um papo com os internautas. De A Tarde na mão e posando para as câmeras, Rui elogiou o centenário e fez questão de estampar uma edição histórica do periódico. Com a repercussão de O Carrasco, o governador correu logo para ficar bem informado sobre os bastidores da política registrados toda segunda-feira por aqui e para saber quem serão os protagonistas da vez.

