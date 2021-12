O Carrasco

Apelo a São Nicodemus

Espera-se um milagre

Atracar embarcações requer paciência e sabedoria. Saber chegar, entender os caminhos, são boas práticas, assim como fazem os práticos. Do contrário, terá que esperar na fila da Baía de Todos-os-Santos.

Operação Outono

Investigadores do Ministério Público e agentes da Receita Federal estão debruçados sobre um caso que deve render muita conversa nos quatro cantos da Bahia. Há sinais aparentes de riqueza e de suposta evolução patrimonial de certos dirigentes de organizações sociais (OS) que fazem gestão pública de saúde em diversas cidades baianas. Quando sacudir a árvore, muitas siglas amontoadas vão cair.

Oração forte

Turismo em pauta

Uma recente reunião de trabalho entre o secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, e o de Camaçari, Gilvan Souza, terminou com suspiro de alívio para a esfera municipal por um motivo curioso. Pessoas do segmento afirmam que não constou na pauta, para alegria do prefeito Antônio Elinaldo, o programa de incremento ao turismo de mergulho: "naufrágio assistido de embarcações". Dizem que ele não curte esse negócio de mensagem subliminar ou polissemia.

Saúde financeira

O Hospital Ouro Negro, administrado pela prefeitura de Candeias, enfrenta uma situação questionável e já levada aos órgãos controladores. Por lá, há relatos de falta de remédios, mas uma fonte ouvida pela coluna assegura que os pagamentos aos fornecedores estão sendo feitos religiosamente. Só uma empresa já teria embolsado cerca de R$ 2 milhões. Haja saúde financeira.

No meio do caminho tem um shopping

Se o trânsito na região de Lauro de Freitas era ruim, agora pode ficar ainda pior. Isso porque um novo empreendimento está tirando o sono de quem passa pela região e se pergunta como Moema Gramacho autorizou uma obra sem contrapartidas. Não se sabe ainda quais serão as verdadeiras ações no sistema viário de Lauro ou se a alternativa será passar pelo meio do parque. Como bom exemplo, ficam as iniciativas feitas na época pelos Shopping Salvador e pelo Barra.

Tem bicho solto em Camaçari

Animal apareceu em piscina de condomínio de luxo

O certificado concedido à Praia de Guarajuba está dando o que falar em Camaçari. Chegou a O Carrasco que a fauna aflorou após a entrega do importante selo e que os bichos estão soltos por lá. Resta saber qual é o bicho da vez.

De olho no lixo de Feira

O ano está terminando e parece que em Feira de Santana pouco coisa mudou quando o assunto é coleta de lixo. Há quem crie expectativas com 2020, já que será ano de eleição, para que a coleta entre nos eixos e uma empresa pare de ser protagonista do mau serviço. Fontes relataram a esta coluna que a população não entende como a companhia consegue se sustentar. Vamos aguardar as próximas 24 horas.

Salve-se quem puder

Ainda na Princesa do Sertão, chovem denúncias de falta de remédios e equipamentos quebrados na rede pública de saúde do município. A população se queixa que falta até material para curativos, o que acaba sendo custeado pelo próprio cidadão.

Gato por lebre

E não é que tem dono de supermercado fingindo ser garoto-propaganda às vésperas de ano eleitoral? A pose e a chamada para as promoções podem até convencer, mas já corre nos bastidores que se essa jogada é para tentar uma vaguinha nas eleições, o tiro pode sair pela culatra ao tentar vender gato por lebre.

Era uma vez

Uma medida adotada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) vem desencadeando comentários diversos no meio jurídico. O órgão parou de divulgar os valores que compõem os proventos integrais de servidores que estão se aposentando. Quando era transparente, era possível ver funcionário entrando para a inatividade com ganho de quase R$ 50 mil.

Holofotes

A ação civil pública movida pelo Ministério Público contra uma Universidade de Salvador em razão de cláusulas contratuais arbitrárias e reajuste abusivo do curso de Medicina acende o sinal vermelho para as demais instituições particulares com o referido curso. O caso também retoma o debate e reflexão na sociedade sobre a participação possível dos indivíduos na educação superior privada para denunciar os supostos valores abusivos cobrados por parte das universidades.

Marcas do que se foi

O ex-vereador Arnando Lessa parece não ter digerido a escolha da deputada federal Alice Portugal por seu grupo político em 2016 para disputar a prefeitura de Salvador. Em um evento recente, o petista discursou, sem citar nome, dizendo que “Fora, Temer” não ganha eleição.

Simpósio de líderes

O Grupo A Tarde e a OAB foram protagonistas na última semana do Simpósio do Gás, que discutiu a Regulação e Competitividade no Novo Mercado. Economistas, políticos e empresários marcaram presença no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, para debater um tema importante para a Bahia e que já está no radar das grandes empresas. Não à toa, o evento contou com duas presenças chaves e de grande valia para o simpósio: Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Salvador, e o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, autor de uma das palestras.

Sem caciquismo

O partido Novo respondeu a uma nota que publicamos na edição passada apontando a existência de vícios tradicionais da política no processo de escolha de candidatos da agremiação para 2020. Eis o que diz a legenda: “O processo seletivo visa trazer gente nova, qualificada e íntegra para a política, construindo assim uma instituição com princípios, valores e visão de longo prazo para ajudar quem mais precisa, priorizando as próximas gerações e não as próximas eleições. Com lisura e seguindo todas as etapas do edital, continuamos em busca de representantes vocacionadas e capacitados para os cargos que pretendemos pleitear. Bem diferente do que costumamos ver nos partidos tradicionais e políticos atuais, no Novo não há caciquismo, separamos a gestão pública da gestão partidária e nos sustentamos exclusivamente de filiados e doadores.

