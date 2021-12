O Carrasco

Tentáculos de um educador II

Qual a razão para a súbita agitação no mausoléu tão famoso localizado no Campo Santo? Fontes bem inteiradas do assunto afirmam que o “Magnífico” teria adquirido uma área de 12 mil metros quadrados na encosta do bairro de Ondina, logo abaixo do Palácio de Ondina. Esta área, no passado, foi declarada de utilidade pública pelo saudoso ACM, o que sepultou as pretensões de uma jovem empresa ali construir um loteamento na franja da encosta.

A "lava roupa" baiana

.

Em Brasília, a Polícia Federal descobriu a lavagem de dinheiro de alguns políticos renomados em um posto de gasolina, que redundou na Operação Lava Jato. Na Bahia, deve estourar a qualquer momento a "Operação Lava Roupa", que vai desmascarar a forma que um empresário da construção civil, beneficiado com diversas obras, remunera a esposa de um ex-secretário estadual partilhando serviço de lavanderia estabelecido em um shopping center e dois supermercados da cidade.

As 535 dificuldades

Em recente encontro no restaurante Barbacoa, empresários da construção civil se queixavam da demora na liberação de alvarás de obras na Sedur de Salvador. Na tentativa de encontrar caminhos para que agilizasse a análise dos projetos, o grupo chegou à conclusão, depois de "concretar" as ideias e opiniões, que o problema só seria resolvido com aditivos que acelerassem as relações matrimoniais.

Déjà-vu I

A operação Faroeste no encalce dos envolvidos no esquema de venda de decisões no Judiciário trouxe à tona dois nomes velhos conhecidos de investigadores baianos. Deflagrada pelo MP-BA em 2016, a Adsumus localizou conversas entre um empresário e uma pessoa ligada ao TJ-BA indicando compra de sentenças na Corte. A dupla da pesada reaparece no mesmo contexto na nova trama.

Déjà-vu II

Muita gente está sem sono depois do abalo causado pela força-tarefa. Os agentes querem informações de relatórios de inteligência relacionados a operações anteriores que investigaram esquemas de grilagem de terras ou venda de decisões judiciais, a exemplo das operações Immobilis, Oeste Legal, Leopoldo e Terra do Nunca. O temor que o passado invada o presente é geral. Corram, pois os homens de farda vêm aí.

Férias forçada$

.

Os quatro desembargadores afastados pelo STJ não deixarão de receber a remuneração durante os 90 dias longe do ofício. O salário-base de cada um fica na casa de R$ 35 mil. No caso dos dois juízes também afastados, o rendimento mensal orbita na faixa de R$ 32 mil. Na ponta do lápis: R$ 612 mil é o valor aproximado que o cidadão vai pagar em três meses para os afastados.

Poeira na estrada

A operação da PF não estremeceu apenas o meio jurídico baiano. Na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), parlamentares tiraram o pé do acelerador e deixaram a poeira baixar pelo resto da semana. Um projeto sequer foi votado. O grampo do líder do governo, Rosemberg Pinto (PT), e o afastamento da desembargadora tia do presidente Nelson Leal (PP) paralisaram a turma legislativa.

O bicho vai pegar

Os últimos acontecimentos envolvendo magistrados do Judiciário e um certo cônsul têm deixado o prefeito de uma importante cidade da Região Metropolitana de Salvador sem dormir. Seu passado e presente se misturam e o deixam nervoso. O vice já cogita tomar uma ati-tude.

Crédito consignado

Não tem zebra no crédito consignado. Tem Zetra. Além disso, uma concorrente que domina do Estado aos municípios, quando dá entrada em pedido de preferência, consegue logo.

Arrive dos portugueses

Na chegada das Galés portuguesas em Una, no sul da Bahia, depararam-se com grupos de índios adornados com colares de penas de galos. Nossos patrícios, nos dias atuais, mesmo depois de tantas lições não aprendidas no relacionamento com os nativos, não perceberam que índio quer apito. Se não der, pau vai comer. Em vez de apito, foi o índio que deu presente. Entregaram aos Galés uma belíssima coroa fúnebre enfeitada com penas de galo vermelho.

Aliança por Salvador

O pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo Avante, deputado Pastor Sargento Isidório, aparenta ter uma lista vasta de pretendentes para a vaga de vice. Cogita-se, agora, o nome do vereador e ex-prefeito Edvaldo Brito, presidente do PSD soteropolitano. Brito, inclusive, esteve no ato de lançamento da pré-candidatura do deputado e, por lá, não economizou nos elogios ao anfitrião.

Jogo definido

O presidente do Bahia é a bola da vez na política, apesar do time ir mal no Brasileirão. Guilherme Bellintani tem sido cogitado para vários "times", mas sua contratação em 2020 deve ser mesmo anunciada no PSB. Na última semana, o tricolor chegou a ser dado como certo no time dos pedetistas, mas a informação foi comparada por pessoas próximas a Bellintani à chance de o Bahia contratar Lionel Messi para próxima temporada. Ou seja: 0.

Inquietude

A Justiça baiana está em vias de julgar um processo que poderá resultar em problemas para a prefeita Cláudia Oliveira, em Porto Seguro. A conversa é que algumas contratações irregulares de funcionários custarão caro à gestora.

Jovem envelhecido

O Partido Novo se diz inovador. Para provar essa inovação, um dos argumentos é a seleção para candidatos a prefeito e vereador. Na prática, no entanto, a história é outra. Em Feira de Santana, por exemplo, o partido vai lançar candidato ao Executivo. Mas, antes mesmo do processo seletivo ser finalizado, a maioria dos filiados já sabe quem será o “vencedor". Tudo previamente acertado pelos caciques, como acontece em todos os velhos partidos de sempre. É um novo que nasceu velho.

Palavra proibida

A ministra Damares Alves foi uma das participantes da Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais em Salvador. Seu discurso foi marcado por um ato, digamos, quase falho. Ao convocar o público presente, composto por deputados em sua maioria, para fortalecer a presença da mulher na política, usou um termo que tem deixado os integrantes do governo Bolsonaro insones: “A mulher no Brasil não vai mais ser laranja de lista. Mulher vai ser cabeça de lista, vai para o palácio, para o Parlamento, para a Câmara dos Deputados”.

