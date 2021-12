O Carrasco

Tentáculos de um educador I

Os tentáculos de um “Magnífico” alcançaram um dos mais importantes túmulos do Campo Santo, na mais antiga capital do país. O objetivo é tentar manter fechada e lacrada a urna que guarda os restos mortais de um ex-governador da Bahia.

Candeeiro milionário

Na Região Metropolitana de Salvador, um candeeiro aceso tem chamado a atenção. A prefeitura de Candeias contratou uma empresa de Aracaju, a Via Reta Comércio, Serviços e Exportação, para gerir a iluminação pública da cidade por R$ 3,1 milhões. O curioso é que durante a licitação, a empresa foi declarada inabilitada por não comprovar a capacidade técnica para o serviço de manutenção de rede área.

Convocação

O nome de Guilherme Bellintani voltou ao centro da discussão para o tabuleiro de 2020 depois que Everaldo Anunciação, presidente do PT, defendeu, em entrevista ao Portal A Tarde, que o cartola e ex-secretário de ACM Neto (DEM) se filie ao quadro petista. A declaração provocou um rebuliço nas bases do partido. A militância não quer nem ver falar no nome de alguém de fora do partido para disputar a cadeira maior do Palácio Thomé de Souza.

Relações cortadas

O prefeito ACM Neto, ao vetar o projeto de lei que acabava com o arrastão da Quarta-feira de Cinzas, comprou uma briga na Câmara de Vereadores. O vereador Henrique Carballal (PV), autor da proposta, não gostou nada da decisão do gestor e 'renunciou' ao posto de vice-líder do governo no Legislativo.

Ossos do ofício

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) chegou à Assembleia Legislativa da Bahia toda sorridente para o Encontro Nacional do Avante. Mas, pelo visto, não contava com a presença de alguns convidados. Enquanto saudava a turma presente, se deparou com o ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo: “Vou ter que cumprimentar um petista aqui?”, brincou, para ouvir do jurista: “Eu sei que você gosta”. A gargalhada foi geral.

Manda quem pode

Presidente do Avante na Bahia, o deputado federal Pastor Sargento Isidório alardeou que o encontro teria a presença de Joice, como teve, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Este, cá, não pisou. Depois, surgiu o comentário de que o parlamentar recuou por influência do prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM. Onde já se viu democrata em ato de lançamento de pré-candidatura de aliado do PT?

Mundo sombrio

A pré-candidatura do deputado Sargento Isidório tem despertado temor em uma turma que integra a base de Rui Costa. A votação expressiva na última eleição para deputado é um fator que preocupa. No entanto, o próprio parlamentar precisa, e tem consciência disso, angariar apoio real dos partidos aliados ao governador para ir a algum lugar. Caso isso não ocorra, a leitura que se tem é que a ameaça é zero.

Premonição

O vereador Isnard Araújo (PHS) entregou, na Câmara de Salvador, o título de cidadão soteropolitano ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O discurso do proponente causou risos de canto de boca por um detalhe: disse que, em caso de impedimento do presidente Jair Bolsonaro, o país estaria em boas mãos com o comando do vice.

Contradições

Na AL-BA, a bancada de oposição não perde a oportunidade para tratar com ironia o projeto enviado pelo governador Rui Costa para ampliar o prazo de contratos Reda no Executivo. O detalhe: quando o PT era oposição no Parlamento, criticava a medida adotada pelo governo. Agora, que é governo, lança mão do que condenava.

Cadê Elinaldo

Durante a importante cerimônia de certificação ambiental internacional concedida a praia de Guarajuba em Camaçari o comentário geral por moradores, comerciantes, pescadores e autoridades presentes, foi a estranha ausência do prefeito Antônio Elinaldo. Comenta se que o alcaide, que já não tinha posto o pé na areia da praia durante as presenças de manchas de óleos, com mais esta pisada fora, demonstrou que não tem nenhuma noção ou compromisso com as causas socioambientais. Vale ressaltar que o objetivo principal do referido certificado é elevar o grau de conscientização dos cidadãos e das autoridades para a importância e necessidade de se preservar o meio ambiente.

Naufragando

O clima no Yatch Clube da Bahia não está nada bom. Isso porque, segundo denúncia publicada no Bahia Notícias na última semana, o ex-gestor do Yatch, o ex-comodoro Marcelo Sacramento, acusa a atual direção de ilegalidade, "deixando o clube em risco com suas isenções fiscais". O atual gestor já está na mira e terá que prestar contas do imbróglio que vem causando.

