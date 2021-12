Confira a coluna O Carrasco desta semana

TECNOESTE II

Em nossa última edição, noticiamos aqui que uma empresa contratada pela antiga gestão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para prestar serviços de tecnologia da informação (TI) tinha relações com um ex-secretário estadual de Indústria e Comércio. O Carrasco apurou que a relação era mensal com a CAP Consultores Associados, sediada na Av. Garibaldi.

REVOLTA

A turma da PF anda "Pê" da vida com alguns setores da mídia baiana. A irresignação, segundo soubemos, é em razão de prévias notícias dando conta de operações, o que acaba atrapalhando a efetividade das medidas. Na semana passada, falaram de operação envolvendo gente do setor político-judicial e a bronca era sobre tráfico de armas. Este Carrasco, BFF da PF, não faz este jogo e só fala o que sabe. Sobre o Judiciário, por ora, uma delação na cara do gol. Depois da batida policial, a gente manda as notícias.

REVOLTA II

Quem também anda "Pê" da vida é a turma dos deputados federais da Bahia. A raiva, contudo, é com os preços das passagens para Brasília. Com essa "fofocaiada" de operação da PF, a quantidade de advogados e magistrados assombrados arrumando compromisso toda semana no DF tem feito a perna custar R$ 2 mil. É a lei da procura e oferta. Detalhe: compra a ida, espera a notícia e só depois compra a volta.

CHOVEU NO MOLHADO

Na semana passada, o STF decidiu favorável a uma lei estadual matogrossense que permitia a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Para a Heineken, não teve comemoração. Ameaçada com o fechamento da sua fábrica em Alagoinhas, caso não encontre uma solução para sua pendenga judicial que se arrasta há anos, só teremos nos estádios cerveja Devassa, Stella, Brahma e Antártica. O Carrasco, como é das antigas, não liga para puro malte, toma até Kaiser.

PASSEARAM A CERCA

O que liga o Magnífico, o Big Tongue e um cartório de registro de imóveis em Salvador? Questão fundiária. Para não ser leviano, o Carrasco está apurando o problema.

VALE ENCANTADO

O Carrasco queria entender porque alguns ativistas ambientais de Patamares insistem na criação de uma unidade de conservação no vale do rio Passa Vaca, que fica alagado na maior parte do ano com todo tipo de dejetos que vêm dos bairros do miolo de Salvador, ainda sem tratamento de esgoto. Qualquer indivíduo de bom senso, ao percorrer aquela região, chamaria de o Vale do Desencantado.

VALE ENCANTADO II

Agora, vejam, senhores. O presidente Bolsonaro tem, reiteradas vezes, criticado a utilização de ONGs para captar dinheiro público e gastá-lo em atividades que pouco interessam à população. Surpreende que pessoas supostamente de bom senso se engajem nesta aventura despropositada, quando poderiam prestar verdadeiros serviços à sociedade, dedicando seu tempo a cuidar do maior parque da capital, o de Pituaçu, situado do outro lado da orla, a menos de 100 metros.

VALE ENCANTADO III

Os moradores de Patamares que estão sendo iludidos por aproveitadores de plantão precisam tomar conhecimento da existência de um projeto governamental de saneamento dos grandes vales e rios de Salvador, nos quais serão construídos canais que evitem acumulação de esgotos e a disseminação de doenças infecto-contagiosas. As obras dos rios Trobogy, Camurugibe e seus afluentes ao sul da Avenida Paralela, por exemplo, já estão em execução. Além disso, o PDDU de 2016 indica o vale do Rio Passa Vaca como vetor de grandes avenidas municipais.

BALAIO DE GATOS

Um grupo de 23 gatos em "situação de rua", representados pela estudante Camila Dantas, foi à Justiça pedir que as empresas Civil Construtora e Barcino Esteve Construções arquem com as custas de manutenção e lhes paguem indenização de R$ 230 mil. No polo ativo do processo, figuram Diego, Margarida, Florzinha, Lady, Trico, Frida, Fofucha, Tim, Harry, Tigresa, Nino, Tigrão, Chitãozinho, Monalisa, Monalisinho, Trigadinha, Chorão, Laranjinha, Pimpó, Tigrado, Pretinha, Zangada e Branca. Todos pobres bichanos.

BALAIO DE GATOS II

Os pedidos foram apresentados à Justiça baiana no início do ano pelos advogados João Borges, Ximene Perez e Yuri Fernandes Lima, que relatam que a Civil Construtora e Barcino Esteve Construções e Incorporações são responsáveis por um empreendimento na Graça, que será construído no terreno onde os gatos habitam. Segundo a peça, a estudante e sua mãe dão comida, água e vermífugos aos gatos há mais de três anos. No entanto, o texto aponta que "os gatos estão morrendo porque estão sem água e comida", uma vez que a guardiã não tem acesso ao terreno da construção, e também porque "estão em meio a entulhos e empregados".

BALAIO DE GATOS III

Na ação com pedido de indenização por dano moral, foi pedida a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão imediata das obras, a guarda e a posse dos gatos em favor da guardiã com retirada e encaminhamento dos animais para um lar temporário por conta das construtoras, com o custeio, pelas empresas, de alimentação, dessedentação, castração, vacinação, medicação e identificação com chipagem e coleira dos 'autores' do processo.

BALAIO DE GATOS IV

O juiz Érico Rodrigues Vieira, no último dia 22, destacou a necessidade de preservação da vida, saúde e bem-estar dos animais envolvidos, e sugeriu ainda que a guardiã dos gatos poderia, no mesmo prazo estabelecido para as construtoras, indicar os abrigos para os quais pretende encaminhar os animais, "instruindo sua manifestação com orçamento do custeio que pretende que seja imposto à parte ré". Em despacho mais recente, o magistrado pontuou: "Embora seja correto afirmar que, no Brasil, há leis, normas infra legais e princípios que norteiam os direitos dos animais de existirem com dignidade, o mesmo não se pode dizer em relação à possibilidade de os autores e sua guardiã figurarem no polo ativo da ação, existindo sérias dúvidas quanto à legitimidade ativa dos mesmos".

BALAIO DE RATOS

No último fim de semana, aconteceu algo inusitado nos imóveis próximos ao local da construção acima referida. Houve invasão de ratos de todos os calibres que se alojaram nas paredes e sótãos das residências vizinhas. Uma nova guardiã de animais e do meio ambiente, assim como o ratão-mor, prepara dezenas de ações de usucapião em favor das ratazanas. É aguardar para conferir.

BARRIGA DE ALUGUEL

Uma mulher grávida, de iniciais P.D.T., confidenciou a este Carrasco que se encontra muito preocupada em ser atendida em posto de saúde gerido pelo IGH. Não quer correr riscos. Sabe que saúde é coisa séria.

“BAGUNCEIRA”

O interesse e a disputa pelas obras da prefeitura de Camaçari têm dado o que falar. Alegrias para uns, insatisfações para outros. Comenta-se que um certo empreiteiro contemplado teria prometido, no término da obra, um show gratuito de uma estrela do Axé Music. Por se tratar também de um período pré-eleitoral, espera-se dos órgãos públicos competentes a devida atenção e o rigor no acompanhamento e fiscalização. A população agradece.

ABALOS

O grupo de Rui Costa (PT) na Câmara de Salvador voltou a ter abalos sísmicos. O ‘terremoto’ aconteceu na Mata Escura com a subida de Sidninho (Podemos), líder da bancada oposicionista, leia-se aliada de Rui, ao palanque de ACM Neto (DEM), que estava com Bruno Reis (DEM), pré-candidato à prefeitura da capital. PSB, PCdoB e Psol não curtiram a ideia do líder e bombardearam o representante. Ninguém se entende. Salve-se, quem puder.

DÉJÀ VU

Único nome aliado ao governador Rui Costa despontando na cabeceira nas pesquisas de intenção de votos ao lado de Bruno Reis em Salvador, o pastor Sargento Isidório (Avante) não estaria gostando muito de assistir ao surgimento de outra figura militar, a major Denice Santiago, com apoio amplo do chefe do Palácio de Ondina. Ele teme um Déjà vu, à la 2016.

ERRATA

Na última edição de O Carrasco, informamos que a Geohidro venceu uma licitação para contrato de R$ 10 milhões na prefeitura de Camaçari. A companhia, na realidade, não venceu a disputa. Ela apresentou questionamentos ao procedimento licitatório, não tendo efetivamente concorrido no certame.

O CRAVO E A ROSA

O Cravo falava bem do governo do Correria; até que tentou emplacar sua cônjuge num cargo importante na área de museus. E mandou mensagem, mandou nota de áudio, mandou currículo. Falou da importância para a Bahia agregar na cultura um quadro célebre como a cônjuge. Eita! Não rolou. Ninguém comeu o agá de Seu Flor. Além da boquinha, parecia buscar um veículo para promover seu trabalho. Tirar uma lasquinha, que ninguém é de ferro. Agora tá um cravo amargo: fala mal do governo sem parar; ataca todo mundo. Desde as ações beneméritas da primeira-dama até personalidades como Marília Gil, a quem babava em passado recente. O Cravo vai terminar doente de tanta raiva. E a Rosa, além de despedaçada, continua desempregada.

