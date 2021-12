Tributo aos pais do trio elétrico

Filhos de Osmar Macedo se uniram para celebrar Dodô & Osmar em show no Café Rubi (Foto: Felipe Santos | Divulgação)

Guilherme Arantes leva para a Concha Acústica, no dia 20 de novembro, às 19h, o show de lançamento da sua caixa comemorativa de CDs Guilherme Arantes 40 anos – De 1976 a 2016, com o suprassumo da sua obra fonográfica. No repertório clássicos como Meu Mundo e Nada Mais.

Quem acompanha a cena LGBT da capital baiana não deve perder a 22ª edição do concurso Miss Brasil Gay versão Nordeste, que será realizada no dia 2 de novembro, às 20h, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. O concurso, que está completando 22 anos de resistência, mantém vivo o brilho dos concursos de beleza gay na Bahia.

Os Irmãos Macêdo: Carnaval, Música e Revolução é o nome do espetáculo musical que vai reunir no palco do Café-teatro Rubi, no Hotel Sheraton da Bahia, nos dias 18, 19, 25 e 26/11 e 1º, 8 e 15/12, às 20h30, os quatro filhos de Osmar Macedo. Betinho, Armandinho, Aroldo e André montaram esse espetáculo para contar a história musical da obra de Dodô & Osmar, os inventores do trio elétrico. ‘’É uma releitura de parte da obra deles, também é uma forma diferenciada de executar o repertório, mostrando as várias nuances de um som que é matriz. O povo vai atrás do trio elétrico, mesmo sem ir”, diz Armandinho. No show, estarão ainda Yacoce Simões, que também faz a direção musical, e Citnei Dias, na percussão.

Lançado no ano passado, o sistema de locação do Quintas Private Residence, adotado pela Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR), já tem sucesso comprovado em mais um ano. Com serviços completos e estrutura ideal para passar dias de verão no melhor destino do litoral, as casas já estão 100% ocupadas para o Réveillon. Os hóspedes podem usufruir da estrutura completa do empreendimento, seus serviços personalizados e pay-per-use.

Depois de Ana Canãs, a segunda atração confirmada no Festival Sangue Novo, que acontece no dia 17 de dezembro, no Museu du Ritmo, é a cantora paulista Tulipa Ruiz. A artista traz para a capital baiana a turnê do disco Dancê (2015), o terceiro da carreira e com o qual ela ganhou o prêmio de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro no último Grammy Latino.

