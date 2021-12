Os donos do Grammy

Foto: Claus Lehmann | Divulgação

Ganhador do Grammy Award e do Latin Grammy em 2014, o Trio Corrente vai se apresentar durante a 1ª edição do Festival Salvador Instrumental, no próximo dia 30. Formado por Fábio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro, o grupo é considerado hoje um dos maiores nomes da música instrumental do Brasil. O evento acontece nos dias 29 e 30 no Wet’n Wild, na Paralela, a partir das 15h. No repertório, clássicos do choro e da MPB da lavra de compositores como Tom Jobim, Pixinguinha, Djavan, Caymmi e Chico Buarque.

A Editora Corrupio vai festejar seus 37 anos com uma programação cultural, no dia 3 de novembro, às 19h, no Tropos Gastrobar, no Rio Vermelho. O evento vai reunir obras e autores publicados pela mais antiga editora em atividade na Bahia.

A Luta do Século, do baiano Sérgio Machado, que acabou de ganhar o Rio Cine Fest, é o filme que encerrará a 12ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, no dia 16 de novembro, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, em Salvador, e no Cine-Theatro Cachoeirano, em Cachoeira.

Sabores de Itacaré

Acontece, entre os 1º e 17 de dezembro, a terceira edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré. Promovido pela prefeitura, o evento, que tem como tema deste ano Gastronomia de Raiz, planeja resgatar as riquezas gastronômicas do município. “A ideia é promover os temperos, cheiros e sabores típicos da região, projetando o melhor da gastronomia local e a sua identidade”, afirma o consultor em turismo e eventos Júlio Oliveira, produtor e consultor do festival. Segundo os organizadores, 35 restaurantes já confirmaram presença. A chef local Marly Brito (foto), especialista em chocolates de origem, estará entre os chefs que ministrarão aulas-show.

