Mel Lisboa encarna Rita Lee no TCA

O casarão que abriga o Mercado Iaô, na Ribeira, será restaurado. O prédio, que pertence ao estado e que foi cedido em comodato à Fábrica Cultural, terá a reforma arcada pelo governo estadual e será transformado num centro de economia criativa e mercado cultural. Margareth Menezes, Jaqueline Azevedo e Teresa Carvalho, diretoras da ONG, estão cheias de planos para o local.



Frutas no boteco



Quem aprecia um bom boteco deve ir regulando as taxas do organismo. A partir desta sexta começa mais uma edição do Comida di Buteco, o maior concurso de cozinha de raiz do Brasil. Esta, que é a 8ª edição baiana do evento, vai até o dia 10 de maio, e os donos dos botecos concorrentes devem criar pratos com frutas.

