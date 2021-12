Uma fonte de contínuas emoções

Desde a sua inauguração, a Arena Fonte Nova é fonte de contínuas emoções. Equipamento multiúso, vem confirmando sua versatilidade em receber eventos de variados portes e características, muitas vezes simultâneos. De 2013 a 2016, focada nas competições esportivas internacionais, foi eleita a melhor na Copa das Confederações 2013, da Copa do Mundo 2014 e foi destaque nas Olimpíadas 2016. No mesmo período, nos tornamos mando de campo oficial do Bahia, recebemos jogos do Vitória e iniciamos a captação e realização de grandes shows, como Elton John e Roberto Carlos.

No triênio 2017/2018/2019, investimos no tripé jogos/eventos/projetos sociais. Fomos palco de grandes shows, como os de Paul McCartney, Roger Waters, Festival de Verão, Carnavalito e o retorno da dupla Sandy & Junior. Realizamos a primeira Campus Party em uma arena no Brasil e sediamos feiras de negócios. Fomos uma das sedes das Eliminatórias da Copa do Mundo (2018) e da Copa América (2019), atingindo, no último ano, a marca de 106 eventos esportivos e não esportivos, com cerca de 1,5 milhão de frequentadores, contribuindo, direta e indiretamente, para um impacto positivo de R$ 500 milhões na economia da Bahia.

Em outubro de 2019, a Arena se transformou numa catedral para a celebração da primeira missa em solo brasileiro pela canonização de Irmã Dulce. Mais um marco na nossa história, pelo recorde de público (52.600 pessoas), pela relevância e pelo ineditismo, confirmando a nossa versatilidade. Ainda apoiamos outras instituições, como o Hospital Martagão Gesteira, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, e desenvolvemos projetos para a comunidade do entorno, como Filhos do Tatame, Vizinhos da Arena e Fonte de Natal.

Durante a pandemia, apoiamos a prefeitura e o estado nas campanhas de vacinação e na implantação do Hospital de Campanha, respectivamente. Em paralelo, trabalhamos no reagendamento dos eventos para 2021.

Para o ciclo 2021/2024, nosso objetivo é transformar a Fonte Nova num centro de entretenimento, com funcionamento contínuo e inserção no mundo virtual. Já estão prontos a Arena Gamer, espaço voltado para o universo gamer e o Museu do Bahia. Estamos em negociação para instalação de um restaurante temático e a construção de um Mall com espaço coworking. Estes novos projetos nos levarão a um patamar, com uma geração de fluxo anual de mais de sete milhões de frequentadores, trazendo ainda mais dinamismo à economia do nosso estado. Continuaremos trabalhando com planejamento, inovação e eficiência, para consolidar a nossa posição de sede dos principais eventos nacionais e internacionais do Norte e Nordeste. Assim os baianos poderão se orgulhar em ter uma dos melhores Centro de Entretenimento do Brasil.

