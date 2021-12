Um ano estimulando nossa baianidade empresarial

Ainda no início da pandemia, o Business Bahia lançou uma das mais bem-sucedidas ações de valorização dos produtos e serviços baianos da história, e não poderíamos deixar de celebrar esse momento nessa nossa coluna semanal.

O objetivo foi despertar na população a importância de priorizar o consumo dos nossos produtos e incentivar o orgulho da nossa baianidade também ao consumir, fortalecendo a economia do Estado. Com o slogan “Essa luta é minha, é sua, é nossa”, a campanha lançou o selo Made in Bahia, que teve uma divulgação maciça na mídia local e nacional, e contou com o amplo apoio dos principais líderes políticos e empresariais baianos, que gravaram vídeos saudando a ação e parabenizando o Business Bahia pela iniciativa.

Centenas de empresas e entidades também manifestaram apoio e passaram a utilizar o selo em seus produtos, automóveis, embalagens, sites e vídeos institucionais. Com o apoio do grupo A TARDE, passamos a ter uma coluna semanal no jornal impresso e online, onde empresas contam um pouco da sua história na Bahia, e o momento Made in Bahia na A TARDE FM, onde temas voltados exclusivamente à economia do nosso Estado são abordados semanalmente.

O sucesso foi tão expressivo que inspirou outras campanhas similares, e a Assembleia Legislativa aprovou lei consolidando o selo Made in Bahia para os produtos baianos. Além disso, a nossa campanha motivou a Arazul Capital a lançar o FIDIC Desenvolve Bahia, exclusivo para as empresas baianas.

Estamos participando juntos de um movimento apartidário, social, econômico e que visa fortalecer as nossas empresas. Um importante apoio nessa luta poderá vir da Alba, mais especificamente através de uma iniciativa do deputado Alex da Piatã, que propôs projeto de lei criando o Programa de Estimulo a Produção Baiana. Este PL, se aprovado, irá conceder incentivos às empresas baianas que aderirem ao selo Made in Bahia, o que será muito importante para a consolidação da campanha e para conscientização dos nossos consumidores.

Muito já fizemos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Precisamos continuar fomentando esse ciclo virtuoso, priorizando a aquisição de produtos e serviços Made in Bahia. Centenas de empresas baianas, especialmente na área de serviços, foram muito sacrificadas pelas medidas restritivas, e cabe a todos nós ajudá-las a retomar suas atividades aos níveis pré-pandemia.

Não devemos deixar toda a responsabilidade pela recuperação das nossas empresas com o poder público. Somos empresários e líderes, também responsáveis pelo resgate de outras empresas. Temos compromissos com nossa comunidade e com a geração de empregos. Uma economia local forte gera mais oportunidades para todos, essa é a missão do Made in Bahia.

Carlos Sergio Falcão

*Carlos Sergio Falcão é fundador da Winners Engenharia Financeira e líder do Business Bahia

