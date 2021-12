Soluções em meios de pagamento da Bahia para o Brasil

No início dos anos 90, em uma pequena sala no bairro do Comércio em Salvador, a Nutricash iniciou as suas operações no segmento de benefícios ao trabalhador, marcando o começo de uma história de sucesso no dia a dia dos trabalhadores baianos. Dos primeiros vales-refeição comercializados em papel aos modernos cartões digitais de benefícios, já são 27 anos de experiência na gestão de despesas corporativas, evoluindo o seu portfólio de soluções seguindo as demandas do mercado.

Da Bahia para o Nordeste, a Nutricash rapidamente conquistou o seu espaço em outros estados da região, adotando uma estratégia de nicho de mercado que possibilitou a sua rápida expansão. Além da participação no mercado baiano, as operações da Nutricash se estendem para outros estados como Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Maranhão.

Um olhar atento para as necessidades de mercado fez com que a Nutricash expandisse seus produtos dentro da família de benefícios ao trabalhador. Hoje, além dos tradicionais vale-alimentação e vale-refeição, a Nutricash também oferece vale-combustível, vale-presente, cartão-convênio, além de sistemas de gestão de compras e despesas corporativas.

Em 2004, a Nutricash iniciou a sua expansão em meios de pagamento, entrando no universo da gestão de frotas com uma linha de produtos assinada pela marca MaxiFrota. Através desse novo segmento, a Nutricash passou a atender demandas em gestão de abastecimento e manutenção de veículos, além de uma série de serviços adicionais. A aderência dessas soluções ao mercado nacional foi tamanha que o crescimento dos produtos MaxiFrota direcionou uma importante movimentação estratégica: em 2017 foi criada a empresa MaxiFrota, gerida pelo mesmo grupo societário.

A Nutricash e a MaxiFrota sempre nortearam os seus crescimentos pelo intenso desenvolvimento de tecnologia, inovação, pessoas e pela busca incessante de geração de valor para seus clientes, conveniados e usuários. Ambas as empresas sustentam a sua participação e crescimento pautados em uma atenção especial ao relacionamento com o cliente com foco em qualidade, agilidade, flexibilidade e atendimentos personalizados.

Orgulhosamente, a Nutricash e a MaxiFrota carregam o selo “Made in Bahia”, fazendo valer o espírito empreendedor e batalhador do povo baiano. Com atitude e muita dedicação, as companhias seguem investindo e ampliando as suas presenças nacionais, com dinamismo, inovação e competitividade para acompanhar as rápidas transformações da Era digital. Cartões digitais, gestão por aplicativos, pagamentos por QRcode são alguns dos exemplos de iniciativas adotadas pelas empresas que ratificam as posturas de inovação e evolução contínua que regem os negócios.

*Sócia-Diretora da Nutricash

