Morya, 64 anos. DNA Fernando Carvalho

A Morya nasceu em 10/07/1956, com o nome Publivendas, e foi fundada por Otávio Carvalho, meu saudoso padrinho e tio. Logo na sequência, se juntaram a ele minha tia Gilda Carvalho e meu pai, Fernando Carvalho, que, ao longo da trajetória da empresa, foi o seu grande líder. Ele projetou a Publivendas para o patamar das maiores agências de publicidade do país e deixou como legado a solidez da reputação. Aonde eu chego é assim: é filho de Fernando Carvalho, então tem portas abertas.

Meu pai teve atuação também destacada no associativismo, foi fundador e primeiro presidente da Abap-BA e do Sinapro-BA.

Passaram-se 64 anos, 7 mudanças de moeda, democracia, período militar, redemocratização, industrialização do país, explosão do agronegócio, TV, internet. Nossa empresa viu foi muita coisa e se manteve firme e vencedora porque não mudamos os valores, a escolha pela criatividade e o entendimento de que o certo é o certo.

Em 2004, perto dos 50 anos, mudamos o nome, de Publivendas para Morya, e sempre em transformação. Essa mudança de nome apontava a empresa para os próximos 50 anos, tava na hora de enxergar a comunicação com outros olhos. Sob o novo guarda-chuva, a Morya continuava fiel aos seus valores.

Sempre tivemos a coragem para abrir mercados e tivemos atuação em várias regiões do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. E, em 2008, assumimos como posicionamento a presença nacional e o conhecimento regional. Esta atuação despertou o interesse do Grupo ABC, o maior grupo de agências de comunicação da América Latina, do baiano e amigo Nizan Guanaes. Assim, em 2011, a Morya passa a ter como sócio o Grupo ABC, que em 2016 passa a ser controlado pelo Omnicom Group, segundo maior do mundo.

Em 2019, Claudio Carvalho volta a controlar a empresa da família e torna-se o único sócio da Morya. E, nesse mesmo ano, conquista contas importantes e retoma mais uma frente de mercado, com a Morya no Recife.

Olhando pra frente e inspirado em Darwin, vai sobreviver quem tem capacidade de se adaptar, vivemos um momento memorável de transformação digital. O cliente entra pela porta da Morya e tem uma entrega integrada de comunicação, não tem esse negócio de agência off e agência digital, até porque não existe consumidor on e consumidor off, existe consumidor.

Atendemos contas importantes do nosso mercado e acreditamos em alianças duradouras com clientes, fornecedores e veículos. Procuramos construir um ambiente de trabalho feito à base do respeito e que faça da Morya uma boa casa para que nossos Moryanos e Moryanas se realizem profissionalmente e pessoalmente.

Fazer uma agência de publicidade na Bahia tem uma diferença especial, porque a criatividade brasileira nasceu aqui, é a criatividade made in Bahia.

*Publicitário, presidente da Morya e da Abap-BA

