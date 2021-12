ICB: um novo olhar a serviço da saúde e inclusão social

Não há dúvidas de que a pandemia afetou economicamente diversos setores, mas, para as instituições filantrópicas, continuar com seu escopo de atuação intacto, mesmo com a redução de arrecadações de doações e do convênio com o SUS, tornou-se uma tarefa hercúlea.

Como presidente, desde 2014, do Instituto de Cegos da Bahia, faço parte de uma equipe incansável, que, mesmo diante das incertezas de uma pandemia, buscou, com perseverança, criatividade e solidariedade, não só manter o trabalho realizado como também ampliar a quantidade de atendimentos a pessoas que já estavam na fila de espera, ou que passaram a precisar dos serviços prestados por ela.

Desde 1933, o ICB vem escrevendo sua história na capital baiana ao transformar a vida de milhares de pessoas com deficiência visual. A instituição desempenha a missão de acolher, cuidar, orientar e incluir na sociedade as pessoas cegas ou com baixa visão de Salvador e interior do estado, prestando atendimento totalmente gratuito nas áreas de saúde, educação e assistência social. Na sede de seis andares no bairro do Barbalho, uma equipe de mais de 100 profissionais envolvidos em diversas áreas, e os mais de 11 mil procedimentos realizados mensalmente, não deixam dúvidas de que essa obra tem grande importância para a causa da deficiência visual e da inclusão social dessas pessoas.

Com unidades como o CIP – Centro de Intervenção Precoce, o CAT – Centro de Apoio Terapêutico, e o CMO – Centro Médico Oftalmológico, a entidade sem fins lucrativos é referência em prevenção, diagnóstico e tratamentos associados à cegueira e à baixa visão de crianças, adultos e idosos, em qualquer idade. Dentro dessa unidade própria do ICB funcionam, ainda, o CAEE – Centro de Atendimento Educacional Especializado, que conta com atividades, como aulas de braile, música e esportes, e o CTS – Centro de Tecnologia e Serviços, com aulas de informática e inclusão digital. É uma rede de profissionais completa para proporcionar à pessoa com deficiência visual, de qualquer idade, o melhor atendimento possível.

Mas como driblar os desafios econômicos impostos pela pandemia? Lançamos, então, uma nova campanha institucional chamada “Sua Doação Vale um Novo Futuro”.

Em vídeos e peças publicitárias, três usuários do ICB, além de uma de nossas doadoras mensais, compartilham com o público, como suas histórias de vida se mesclam com a do instituto. É contando as histórias de superação dessas pessoas que o ICB reforça a importância da continuidade de seu trabalho.

Convidamos todos para assistir e se emocionar junto conosco, conferindo a campanha nas redes sociais e site do Instituto de Cegos da Bahia. Sua doação, qualquer que seja, vale um novo futuro por aqui!

Heliana Diniz

* Heliana Diniz é presidente do Instituto de Cegos da Bahia

