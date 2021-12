Flex Maker: confiança e excelência em componentes e Epi’s

A Flex Maker surge na nossa terra por um filho de imigrante japonês, o CEO Eiichi Nishimoto. A empresa inicialmente se propõe a atender à necessidade de componentes têxteis, não tecidos - TNT e emborrachados oriundos da cadeia da Ford.

Ao longo desses 12 anos de existência, a Flex se firmou entre as cadeias automotivas de todo o Brasil, como Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Fiat, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroen, Marco Polo, Scania, entre outras.

Nosso crescimento exponencial sempre se deu por termos consolidado um propósito bem definido e compartilhado por todos os nossos integrantes. Como costumamos ouvir nos nossos corredores:

- Somos família - "O que dá pra um, dá pra todos!”.

- Somos empreendedores - "Vamos para a guerra!”.

- Somos diferentes no pensar e no agir - "Missão dada é missão cumprida - mas do meu jeito!”, pois, somos autênticos e únicos desde que nascemos, e é essa singularidade que nos fortalece.

- Somos vencedores - "Surpreendi meu cliente e estou feliz", "Que orgulho em poder ajudar tantas instituições".

Acreditamos que o sucesso está no mérito e paixão em fazer a diferença, sempre lastreado no nosso valor primordial que permeia todas as nossas atitudes, que é a confiança.

O sucesso nunca ocorreu por acaso. Esse time vencedor trouxe para a Bahia três troféus de "Fornecedor destaque da cadeia automotiva nacional", com nossos componentes concorrendo com gigantes multinacionais no setor automotivo.

Temos orgulho também de haver conquistado o "Prêmio de Responsabilidade Social"; em 2017, valor que continua sendo um dos nossos pilares.

Em janeiro de 2020, o Departamento de Inovação e Desenvolvimento sediado na Holanda, percebendo a evolução da pandemia e ciente de possuir uma planta com alta tecnologia em soldas e costuras ultrassônicas em Camaçari-BA, capaz de suprir as novas demandas em EPIs (equipamentos de proteção individual, tão fundamentais às equipes de saúde que trabalham na linha de enfrentamento à Covid-19), implantou e ajustou suas linhas produtivas e contribuiu de forma significativa com mais de três milhões de aventais e máscaras para o setor de saúde.

A Flex Maker foi a primeira fábrica do Nordeste a fabricar a máscara PFF2 / N95 com todas as regulamentações e acreditações do Inmetro e Anvisa. Além de possuirmos ISO 9001:2015.

Como não se inspirar e se orgulhar da nossa gente?

Assim é o povo baiano, assim é a Flex Maker.

*Made in Bahia - Publicada às terças-feiras, a coluna traz relatos de empresários baianos

