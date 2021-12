A palavra fomento ainda é de uso raro. Poucos se utilizam do termo para expressar o estímulo ao desenvolvimento social e/ou econômico que uma ação, uma política pública ou mesmo uma instituição pode promover.

A Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia é uma instituição de capital majoritariamente estadual, que tem o desafio de fomentar o desenvolvimento econômico e social da Bahia e vem fazendo isso com afinco e perseverança há vinte anos. Como sucessora do antigo Desenbanco, as ações da Desenbahia são muito associadas aos papéis exercidos pelo extinto banco de desenvolvimento.

De fato, algumas atividades permanecem as mesmas. O melhor exemplo é a concessão de financiamento para capital de giro e para investimento fixo (obras civis, aquisição de equipamentos, etc) para empreendimentos situados no território baiano. Com recursos próprios, do sistema BNDES/FINAME, do Fundo de Desenvolvimento Social Econômico – FUNDESE, da FINEP, do FUNCAFÉ ou do FUNGETUR, a Desenbahia opera sempre com condições favoráveis ao empreendimento, procurando ajustar as necessidades do negócio às possibilidades de financiamento.

A maior atenção às demandas das micro, pequenas e médias empresas baianas por operações de crédito certamente marca o trabalho da Desenbahia. Fomentar o desenvolvimento do estado, apoiando as empresas que têm menos acesso ao mercado financeiro não é simples, uma vez que essa atividade requer, além de conhecimento sobre análise econômico-financeira em geral, muita disposição para entender cada negócio, suas dificuldades e seu potencial.

Além do crédito para micro, pequenas e médias empresas, a Desenbahia também opera microcrédito, com postos do Credibahia instalados em mais de 170 municípios do estado. Outra ação importantíssima é o financiamento de infraestrutura para municípios baianos, e para esse segmento temos uma carteira de crédito robusta.

No nível mais técnico, a Desenbahia apoia o Estado da Bahia nos projetos de Parcerias Público-Privadas, operando o mecanismo de pagamento das concessionárias e administrando o Fundo Baiano Garantidor de PPPs – FGBP. Além disso, colabora tecnicamente com a administração estadual na elaboração de soluções para garantir que empreendimentos estratégicos venham para a Bahia.

A Desenbahia faz fomento! Quando você, empresário, precisar de recursos financeiros, lembre-se do que é fomento e qual instituição faz fomento na Bahia na área financeira. Agende atendimento, confira no site da empresa ou ainda contate os gerentes de Desenvolvimento que estão presentes nas cidades de Barreiras, Irecê, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana e Salvador. Procure-nos, sua demanda é nossa razão de existir.

