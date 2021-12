Avatim: do perfume para interiores às linhas corporais

Especializada em marketing olfativo, a Avatim surgiu quando dois amigos se uniram para investir no ramo, ainda incipiente no Brasil nos idos de 2002. A então nova empresa de aromatizantes de ambientes, fundada em Ilhéus (BA), então elevou o status do produto e criou o perfume para interiores, item da marca que segue fazendo grande sucesso entre os clientes.

Ainda naquele período, a Avatim passou a desenvolver fragrâncias exclusivas para outras empresas, como o Hotel Copacabana Palace, no Rio. Lá, os hóspedes podiam sentir o perfume especial desde o hall de entrada até as roupas de cama. A marca também já desenvolveu identidade olfativa com exclusividade para a prefeitura de Salvador, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Camarote Expresso 2222 e Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

A Avatim avançou e passou a combinar suas fragrâncias com um grande leque de produtos em linhas de cuidados pessoais e para a casa. Em 2017, um dos perfumes da marca, o Gigi, venceu a mais importante premiação do segmento de cosméticos na América Latina, o troféu Atualidade Cosmética, na categoria perfumaria feminina.

Respeitando sua origem, em meio à mata atlântica do sul da Bahia, a Avatim busca inspiração na biodiversidade brasileira para desenvolver os mais de 400 produtos do portfólio atual. São difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos voltados para o bem-estar, todos feitos sem uso de testes em animais e livres de parabenos.

Atualmente, são mais de 160 lojas em 26 capitais e interior do Brasil, além de uma rede de três mil revendedores e distribuidores.

