Antecipa, uma fintech made in Bahia

A história da Antecipa começa em 2010, quando um dos fundadores era sócio de uma empresa de vendas de ingresso. Nessa empresa se descobriu que existia a opção de antecipar recebíveis de cartões de crédito e era um absurdo os valores que eram cobrados nessa operação.

Estudando o mercado se descobriu uma outra ineficiência que não era razoável. Empresas grandes com excesso de caixa sendo remunerado a 100% do CDI ao mesmo tempo que os seus fornecedores descontavam títulos dessas grandes empresas em factorings ou semelhantes com taxas médias de 2% ao mês. Estávamos falando de um spread de 1,8% ou mais de 10x o CDI anual. Em um mês o intermediário financeiro ganhava 10x o que a grande empresa ganhava no caixa aplicado.

E assim nasceu a Antecipa, com a proposta de desintermediar essa relação, permitindo que a grande empresa pague diretamente ao seu fornecedor com desconto eliminando o setor financeiro da relação e mantendo a margem no setor produtivo. Para a grande empresa rentabilidade do caixa acima do CDI e para a pequena uma opção mais barata de capital de giro.

O cliente mais importante de qualquer startup é o seu primeiro cliente, e, no nosso caso, tivemos o Grupo LM aqui em Salvador como esse parceiro. Desenvolvemos o sistema junto com eles e ofertamos a sua grande cadeia de fornecedores. Depois dos testes iniciais percebemos que o produto tinha aderência. Rentabilidade adequada para o grupo LM e uma opção de capital de giro mais barato para seus fornecedores.

Depois do grupo LM vieram outras empresas. Gol Linhas Aéreas, Grupo Martins, RedeMix, BR Malls entre outros. A empresa vinha crescendo e precisava de capital para o próximo passo. Começamos a conversar com as casas de venture capital no Brasil e em 2019 recebemos um aporte da RedPoint e Ventures. Um dos principais investidores de risco do país.

Um pouco depois do aporte da RedPoint aconteceu uma aproximação com o Grupo XP que estava naquele momento escalando a oferta da XP Empresas. O propósito da XP Empresas se encaixava com a visão da Antecipa. A XP é uma casa de investimento que desintermediou o mercado de investimento. A Antecipa é uma fintech que se apresenta como uma opção de investimento para a tesouraria desintermediando o setor financeiro.

E assim que uma fintech Made In Bahia hoje é parte de um dos grandes grupos financeiros do país.

*Made in Bahia - Publicada às terças-feiras, a coluna traz relatos de empresários baianos

adblock ativo