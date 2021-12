A Bahia Acelerando Startups

O estado é destaque no cenário regional de inovação tecnológica e empreendedorismo de impacto, despontando com notoriedade a partir das suas vocações e dos seus destaques. Nos últimos anos, o segmento de TIC tem sido um dos impulsionadores da inovação no estado. Um exemplo disto é a Topos Tecnologia, vencedora do Prêmio Nacional de Inovação (PNI) da CNI. Tais iniciativas têm deixado importantes legados para o ecossistema local de inovação e um deles, premiado no PNI como Inovação Organizacional, é o modelo de negócio da Getin - Aceleradora.

A Getin é uma organização baiana que tem se destacado como ambiente promotor de inovação em diversos aspectos. De forma ousada, a organização alcançou, antes da pandemia da Covid-19, um faturamento expressivo em serviços de aceleração empresarial. Durante esse período, a aceleradora auxiliou diversas empresas inovadoras a se firmarem no mercado e alcançarem sucesso em seus modelos de negócios. Atualmente, a Getin acumula diversos números positivos: acelera mais de 15 negócios, já fez 3 exits e já captou mais de R$ 3 milhões em investimentos. Essas organizações aceleradas já movimentam mais de R$ 30 milhões de para a economia baiana.

Movida por desafios e sem medo de enfrentar as dificuldades mesmo frente à Covid-19, a Getin se reinventou em 2020 e encontrou nos preceitos da inovação de impacto um importante aliado para continuar inovando. Mesmo durante o isolamento social, seguindo todas as restrições, a empresa se adaptou ao novo cenário e colocou em prática um plano de ação ousado.

Nesse contexto, a Getin participou do Programa de Incubação e Aceleração de Impacto, promovido pela Anprotec, em parceria com o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) e com o Sebrae. A aceleradora foi finalista na etapa nacional e logo colocou em prática o plano de ação desenvolvido durante o programa.

Consolidando a sua nova missão organizacional, após obter as capacitações do Programa de Impacto, ainda durante a pandemia da Covid-19, com esforços capitaneados pelo seu gestor de inovação, Ramon Santos, a Getin compôs importantes iniciativas de fomento ao empreendedorismo social.

A aceleradora formou consórcios com organizações como o Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (IRIS) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/BA), e aprovou projetos submetidos ao Programa Nacional de Desenvolvimento Turístico - Prodetur. Iniciando uma nova empreitada, a Getin será corresponsável pelo desenvolvimento de importantes iniciativas em prol do desenvolvimento do Turismo Étinico Afro da cidade, alcançando assim o seu objetivo de fomentar no estado a aceleração tanto de inovações tecnológicas quanto de inovações de impacto.

*Made in Bahia - Publicada às terças-feiras, a coluna traz relatos de empresários baianos

adblock ativo