ZPE de Ilhéus, um salto adiante que só espera a licitação da Fiol

Está no gatilho o disparo do projeto que promete redimir Ilhéus após a tragédia da vassoura de bruxa no cacau e também carimbar a reconfiguração da economia baiana: a Zona de Processamento de Exportação, ou ZPE.

Tudo pronto, e o que falta? Simples. O governo federal licitar o trecho da Fiol entre Ilhéus e Caetité, que está 75% construído e com obras em andamento, embora a passo de cágado. Aliás, isso deveria ter acontecido em janeiro, mas o corona afugentou os chineses e o governo adiou para agora em março. Será?

Até Barreiras — Corona à parte, o fato é que interessados não faltam. É o inverso, segundo Otávio Pimentel, empresário, ex-prefeito de Lauro de Freitas, o piloto da ZPE de Ilhéus. E por motivos óbvios.

ZPE é um distrito industrial incentivado, as empresas nele localizadas operam com incentivos federais com a condição de destinarem pelo menos 80% de sua produção de bens e serviços para o mercado externo.

Na projeção da ZPE, todos os setores produtivos da Bahia, do mineral ao artesanal, estarão conectados. Irão desaguar lá, na boca do Porto Sul. E por tudo os empresários interessados na Fiol acham que o trecho até Caetité é pouco, deveria ir até Barreiras, por uma razão elementar: tem carga garantida de ida e volta, ou seja, traz grãos, e leva combustíveis, fertilizantes e afins.

Eis que o futuro imediato de Ilhéus depende do corona.

Aporá, o DEM sai sem jogar

Mais da metade dos 33 prefeitos que o DEM de ACM Neto elegeu em 2016 debandou e agora o partido pode contabilizar mais um. O prefeito Ivonei Raimundo, já no terceiro mandato, abdicou do direito de reeleger-se.

Ele, que a vida inteira foi eleitor do deputado federal Paulo Azi, presidente do partido na Bahia, reuniu os amigos e decidiu: vai apoiar a vereadora Carine de Ataíde, que é do PP. Ivonei faz uma gestão mediana. E se diz cheio.

Otto e o caso da chantagem

Ao admitir que o apoio de Bolsonaro a atos contra o Congresso marcados para o dia 15 por aliados do presidente deixou o governo muito mal no Senado, o senador Otto Alencar (PSD) também não gostou do general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ter dito que não vai mais aceitar chantagem ‘desses caras e foda-se’.

— O general Augusto Heleno prestaria um grande serviço ao Brasil se dissesse quem são os chantagistas.

E o corona vai se chegando...

Vitória da Conquista passou a figurar no sempre crescente grupo de cidades baianas (Camaçari, Jequié, Tucano, Itabuna, Jacaraci e Salvador) que investigam casos suspeitos de infecção pelo corona.

Alex Costa, secretário de Saúde de Conquista, diz que os cinco suspeitos estiveram recentemente na Europa em localidades em que o corona está epidêmico ou quase.

Ou seja, os suspeitos são suspeitíssimos, não pela história, mas pela trajetória.

Segundo Leão, vem aí o polo do plástico do bem

E por falar em expectativas futurísticas, Igarité, em Barra do São Francisco, hoje um bucólico e pacato povoado às margens do Velho Chico, está fadado a virar lugar grande.

É lá que vai ficar a sede do Polo Alcooleiro no enclave entre Barra e Muquém do São Francisco, segundo João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico, ‘uma revolução no sertão’, plenamente afinada com os anseios dos novos tempos, além de gerar em torno de 10 mil empregos diretos e 30 mil indiretos.

— Vamos produzir plásticos com prazo de validade. Alguns para se desmanchar em um ano, outros em dois, três, quatro... É um Polo Verde. E a Bahia ainda vai ficar autosuficiente em álcool, que hoje traz de São Paulo.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

No mesmo tom

Conta Ivanilson Gomes, de Olindina, que Wilson Cruz, então prefeito de Sátiro Dias, região de Alagoinhas, estilo fanfarrão sempre com uma piada pronta onde anda, integrou uma alegre comitiva de colegas baianos que foram a Brasília participar de mais uma edição da tradicional Marcha dos Prefeitos.

Protocolos cumpridos, foram todos a um restaurante com música ao vivo. De repente Wilson se levantou da mesa em que estava, dirigiu-se ao palco e cochichou algo no ouvido do cantor. Voltou e sentou no mesmo lugar.

Aí entra o cantor:

— E agora vai essa música a pedido do prefeito Wilson Cruz, de Sátiro Dias, na Bahia.

E soltou:

— Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão!

Leônidas Simões, prefeito de Inhambupe, sentado na mesa com Wilson, não gostou, levantou:

— Isso só podia ser coisa desse moleque!

E se retirou. Os demais prefeitos se dividiram entre os que gargalharam e os que também não gostaram.

