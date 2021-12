Zé Raimundo e Herzem duelam na pesquisa. É esquerda x direita

Ao lado de Salvador e Feira de Santana, Vitória da Conquista forma o restrito bloco de municípios baianos com dois turnos nas eleições. Mas é o único dos três que o PT governou, e ficou lá por 24 anos, incluindo os governos de Lula e Dilma, até ser destronado em 2016 por Herzem Gusmão (MDB). O duelo 2020 é o mesmo de 2016.

Lá o PT tem o que dizer, mas também os seus adversários mais raivosos. No tempero, Herzem com uma administração no mínimo atabalhoada como no setor dos transportes. A pesquisa de A TARDE/Potencial mostra que a briga continua e o duelo é trincado, com os mesmos atores, ressalte-se.

Ingredientes — O deputado Zé Raimundo (PT), que Herzem derrotou em 2016 com 47,82% dos votos no primeiro turno a 31,66% e de 57,58% a 42,42 no segundo, aparece liderando com 34 contra 29, e 9% do terceiro colocado, David Salomão (PRTB).

Se Zé Raimundo encarna a esquerda aí entram outros ingredientes. Tudo indica que lá teremos segundo turno de novo. E os votos de David Salomão, que é de direita, ganhou notoriedade na greve da PM em 2014, vão para onde?

A pesquisa mostra também outros atores importantes. Bolsonaro, que ano passado esteve lá e criou furdunço com Rui Costa na inauguração do aeroporto, com 14% de ótimo, 18 de boa e 30 de regular é um bom cabo eleitoral. Mas Rui Costa, que vai entrar de corpo e alma na campanha de Zé Raimundo, ainda é melhor: tem 15 de ótima, 27 de boa e 30 de regular.

Herzem e suas três multas

E por falar em Herzem Gusmão, já que ele declarou à Justiça ter um patrimônio de R$ 151 mil, deve tomar muito cuidado, senão vai acabar pobre: ele já pegou três multas da Justiça Eleitoral, num total de R$ 41 mil, por propaganda antecipada.

Isso sinaliza que lá, como nos quatro cantos do país, as restrições da pandemia com as regras eleitorais de sempre vão provocar um turbilhão de ações judiciais. A Justiça em Conquista fervilha.

Mais eleitores que moradores

Levantamento do site G1 mostra que dos 5.560 municípios brasileiros 493 têm mais eleitores do que habitantes. E 28 deles são baianos. A defasagem mostra mais um prejuízo da pandemia: seria corrigido se o Censo 2020 tivesse acontecido, como inicialmente previsto.

Maetinga, que, segundo o IBGE, é a menor população da Bahia, tem 2.764 moradores e 7.175 eleitores. Só perde para Rio do Meio (RN), que tem 2.088 moradores e 6.482 eleitores.

Ferry, a tática pela culatra

Usuários do ferryboat se queixam de que as restrições impostas pelo governo por conta da pandemia, com as embarcações obrigadas a transitar com metade da carga, de passageiros e carros, ao invés de ajudar a combater a pandemia, complica.

Flildes Barbosa conta que chegou a Bom Despacho meio-dia e só embarcou 16h.

– Fica o povo todo aglomerado lá fora. Ou seja, dentro dos barcos, tudo bem, mas, fora, o couro come.

Primeiro debate vai dar o tom da reza em Salvador

O primeiro debate entre os prefeituráveis de Salvador, hoje (22h30), na Band, não só dá o start da campanha eletrônica, que nestes tempos de pandemia resgata muito do prestígio que tinha na era pré-internet. O xis da questão: os candidatos do entorno de Rui Costa vão fazer entre si um jogo de compadres numa união velada contra Bruno Reis ou darão ares de estrelas com luz própria?

Até a eleição, a Record, a TV Aratu e a TV Bahia farão debates, esta última como sempre, fechando a campanha.

No caso da Band, as restrições impostas pela pandemia excluiu jornalistas para deixar os candidatos perguntando entre si. Segundo marqueteiros, a importância disso este ano, numa campanha sem corpo a corpo, cresceu.

REGISTROS

Santa Dulce

Castro Alves, no oeste do Recôncavo baiano, ganhou uma pérola para impulsionar o turismo religioso: inaugurou no fim de semana a Capela e Memorial Irmã Dulce, com as bênçãos do bispo de Amargosa, dom Valdemir Ferreira. Por dentro e por fora, beleza.

Em chamas

Dados revelados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre as queimadas na Bahia são assustadores: mais de 400 quilômetros. No ano passado todo foram 90. Os focos maiores são em Formosa do Rio Preto e Jaborandi. Em Pilão Arcado também.

No Capão 1

A prefeitura de Palmeiras, na Chapada, até quis reabrir o Vale do Capão para o turismo a partir de hoje, mas o conselho gestor da área ficou contra. Diz que a Covid está aí e a população de idosos lá é grande.

No Capão 2

O conselho gestor quer uma volta progressiva a partir de novembro, mas impondo protocolos. A vizinha Lençóis, por exemplo, impôs a apresentação de teste de Covid para visitantes. Lá, nada previsto.

