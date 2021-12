Zé Neto diz que em Brasília é light, mais bombeiro do que incendiário

Eleito vice-líder do PT na Câmara, o deputado Zé Neto vibrou com a derrubada do decreto de Bolsonaro que limitava o acesso a informações, mas faz a ressalva:

– Eu estou lá mais para bombeiro do que incendiário. Mas Bolsonaro pagou com a língua, na Câmara o governo está sem comando.

Segundo Zé Neto, o governo de Bolsonaro optou por uma estratégia na Câmara dos Deputados de trabalhar com as frentes parlamentares, um equívoco:

– Quem indica nomes para as comissões, para liderança, quem pode fechar questão sobre determinadas pautas e punir os desobedientes são os partidos. As frentes são informais.

Previdência — Como deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Zé Neto foi um arauto da defesa das reformas propostas por Rui Costa no fim do ano passado, inclusive o aumento da alíquota de contribuição da Previdência estadual. Como fica ele agora com a reforma da Previdência federal?

Zé Neto diz que a reforma da Previdência, não só federal, mas em todo o País, é algo imperativo, sob pena de dentro de pouco tempo inviabilizar o funcionamento da máquina pública. Mas também ressalva:

– Mas é bom olhar um detalhe: dos 417 municípios baianos, 348 recebem mais recursos da Previdência do que de repasses do FPM. No País, mais de 60% são assim. É algo que requer muito cuidado.

No rastro de Brumadinho

Presente na celeuma em torno da fiscalização das barragens, o deputado Tum (PSC), que é de Casa Nova, foi indagado:

– E por lá não tem barragens, não?

– Tem, mas todas fora de risco. Por um detalhe, estão secas, não têm água.

Mas nem por isso Tum pretende ficar fora:

– Estou muito atento aos possíveis estragos que Brumadinho pode causar no rio São Francisco.

Melhor olhar do que chorar

O deputado Eduardo Alencar (PSD), presidente da Comissão Especial das Barragens, diz que um dos focos de trabalho será o detalhamento completo sobre a situação de Pedra do Cavalo:

– Ela foi feita há mais de 40 anos, e cimento e ferro têm prazos de validade.

Segundo projeções de alguns, se Pedra do Cavalo se rompesse, o estrago seria tanto que a água bateria forte em Salvador.

Deus nos livre.

Nilo anda em terra estranha

Após sete mandatos na Assembleia da Bahia, ou 28 anos, dos quais em 10 imperou como presidente, Marcelo Nilo estreou em Brasília no início deste mês, mas já firmou uma convicção:

– É outro mundo. São 513 deputados. Para alguém ganhar notoriedade, tem que estudar muito um assunto e fazer muitos discursos.

Noutras palavras, até isso acontecer, os novatos integram o que chamam por lá de baixo clero.

Ministra da Agricultura vem à Bahia ver o cacau

O deputado federal Leur Lomanto (DEM) e o estadual Pedro Tavares (DEM) saíram bastante animados da audiência que tiveram ontem com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para tratar da problemática da lavoura cacaueira.

Ela se comprometeu a vir à Bahia, ainda neste semestre, tratar exclusivamente do cacau (antes irá visitar o projeto Baixios de Irecê). Leur falou das dificuldades de acesso ao crédito, um problema na região, e também da questão do endividamento. O primeiro ela se comprometeu a resolver, o segundo, a discutir:

– Para o cacau, é agora ou nunca. O presidente da Câmara (Rodrigo Maia) é do DEM, o do Senado (David Alcolumbe) é do DEM e a ministra é do DEM. Vamos à luta.

