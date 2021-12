Wagner e Neto apostam no PT e em Alckmin no segundo turno

Jaques Wagner e ACM Neto compartilham o mesmo ponto de vista sobre a força da campanha para mudar os humores do eleitorado e definir quem vai mandar.

Mas é como se os dois estivessem na praça Vinicius de Moraes, em Itapuã, o mesmo ponto de vista, porém com focos distintos, um olhando para a estátua do poeta e outro para o farol.

Ao ser indagado sobre possíveis dificuldades que os petistas teriam no Nordeste se Fernando Haddad, um poste, vier a substituir Lula, Wagner refutou:

— A campanha adensa. É aí que as coisas tomam os rumos que prevalecem.

As redes — No outro olhar, ACM Neto acha que pelo arcabouço de forças políticas que Geraldo Alckmin acumulou, fatalmente vai crescer no rumo do segundo turno quando entrar a campanha no rádio e na tevê:

— É claro que isso vai acontecer mais para o fim.

A banda convergente do debate, a força quase mágica da dupla rádio e tevê enseja outro debate, o da influência das redes sociais na cena.

Hoje, o que se diz é que elas foram fundamentais na pré-campanha, fazendo com que todos botassem a cara nas telinhas portáteis. Mas o teste decisivo será a campanha.

Ou seja, a tal força ainda existe? Wagner e Neto acham que sim e os dois, cada um com o seu olhar, para o farol ou o poeta. Por enquanto prevalecem as redes. Ou seja, a pulverização.

O PSOL aposta que vai crescer

Com 51 candidatos a deputado federal (17 mulheres) e 50 a estadual (15 mulheres), o PSOL, que já tem o vereador Hilton Coelho na Câmara de Salvador, espera eleger um federal e um estadual este ano.

Apesar do dinheiro curto, apenas R$ 100 mil para ratear entre eles e mais o candidato ao governo, Marcos Mendes, o partido está animado. Os militantes dizem que já estão acostumados a trabalhar com dinheiro pouco.

Para Ronaldo, vai tudo bem

As turbulências que marcaram a configuração da chapa majoritária e as que emergem das brigas entre as coligações de deputados nas bases não são problemas capazes de atrapalhar o caminho de Zé Ronaldo, o candidato do DEM ao governo, segundo o próprio:

— Já estou acostumado com isso. Lá em Feira, uma certa feita, eu tive que anunciar o vice no dia da convenção, porque era um que ninguém queria.

Galdino Leite ainda na luta

Galdino Leite, com quatro mandatos de deputado estadual (de 1979 a 1995), 72 anos em véspera de 73, ainda corre atrás de voto, como vem fazendo ao atiçar eleitores da velha guarda nos bairros de Salvador.

— É o vício do cachimbo. Quem gosta do negócio nunca deixa fácil.

Ele diz que está em campanha para Nelson Pelegrino (federal) e Adolfo Menezes (estadual), apenas dois amigos.

No debate da Rede TV, as pérolas de Bolsonaro e cia

O segundo debate entre os presidenciáveis, anteontem na Rede TV, produziu algumas pérolas envolvendo os candidatos. Veja:

1 — Bolsonaro pretende resolver o problema das escolas nomeando militares para a direção, a fim de restabelecer a disciplina.

2 — Ao ser indagado sobre a violência que assola o Brasil, Cabo Daciolo disse que a partir de 1º de janeiro de 2019, quando ele sentar na cadeira presidencial, a insegurança começará a reduzir até acabar.

3 — Marina Silva atacou Bolsonaro em defesa das mulheres. ‘Você acha que tudo se resolve no grito, na violência’.

4 — Alckmin promete acabar com tantos partidos mamando nas tetas públicas.

Santo sinal

Rita Tavares, filha de Edson Alkmin, duas vezes prefeito de Santana dos Brejos, hoje funcionária da Assembleia, conta que na família ninguém esquece o dia em que Manoel Novais, o recordista de mandatos de deputado federal na Bahia (12 consecutivos), chegou na casa do pai, conversou, conversou, ouviu e ouviu e no fim garantiu e deu fé que tudo faria para atender o pleito do prefeito. E arrematou:

— Eu juro por aquela santa que ali está!

E apontou um quadro de Nossa Senhora na parede. De bate pronto a santa desabou e se espatifou.

Ele cumpriu a promessa.

O vício

Coisa de 15 dias atrás Benito Gama (PTB) estava em Casa Nova quando foi abordado por um bêbado. Tirou do bolso um cartão de visita e entregou.

Coisa de uma hora depois volta o bêbado com o cartão na mão.

— Deputado, essa ficha que o senhor me deu nenhum bar aceitou.

É o vicio do cachimbo.

