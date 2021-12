Vença Bolsonaro ou Haddad, os baianos mergulham na incerteza

Para Rui Costa, o resultado dos sonhos na eleição de domingo seria a vitória de Fernando Haddad, a quem ele muito ajudou com uma vitória confortável na Bahia no primeiro turno.

As pesquisas têm jogado água fria nas pretensões governamentais, petistas admitem que ‘está difícil’ e vislumbram um cenário ruim para o Brasil, seja quem for o vencedor terá problemas econômicos e principalmente políticos, já que a campanha descambou por um viés que atiça o ódio.

Bancada da bala

Os oposicionistas, ainda tentando curar a ressaca da coleção de péssimos resultados de 7 de outubro, embora apoiem Bolsonaro agora, também ainda não têm ideia de como será o futuro imediato.

Ontem pela manhã no Rio, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara que se articula para permanecer, visitou a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a chamada bancada da bala. Foi ao hotel em que a turma estava, conversou, o grupo saiu, foi para a casa de Bolsonaro, mas ele não.

Lá como cá, tucanos e democratas derrotados no primeiro turno ainda buscam meios de sobreviver.

Se Bolsonaro vencer, vai mesmo chutar os políticos para privilegiar técnicos? Como vai ficar a relação dele com o Congresso sem o clássico toma lá, dá cá? Ontem na Assembleia os dois lados tinham um consenso: segunda acaba uma agonia e começa outra.

Jurandir e a meta revisada

Com 82 anos reeleito deputado estadual, a caminho do 10º mandato, Jurandir Oliveira (PRP), feliz com o resultado das urnas, dizia que se em 2022 não estivesse caduco com certeza iria disputar o 11º mandato, mas ontem ele disse que revisou sua posição e, por tabela, a meta:

– Em 2022 sou candidato, caduco ou não.

Prefeito de Ipirá em 1971, 47 anos atrás, Jurandir não pensa em largar o osso. Só não vai levar porque não pode.

Rosemberg, Alex e a Alba

Rosemberg Pinto (PT) e Alex Lima (PSB), dois deputados sempre citados na lista de presidenciáveis da Assembleia, se encontraram ontem na sala do cafezinho. Alguém perguntou como eles pretendiam se entender, e Rosemberg:

– Eu nem sabia que Alex era candidato!

E eu pessoalmente sou candidato a presidente do Vitória!

Na real, nenhum dos dois nega que tenha a pretensão presidencial.

Ivana diz que é vez da mulher

Já a deputada Ivana Bastos (PSD) faz a ressalva de que até agora não se tratou formalmente de presidência, mas admite estar correndo atrás do bonde:

– Sou pela segunda vez a mulher mais votada desta Casa. Acho que é hora de a Assembleia eleger a primeira mulher presidente.

Ivana se diz credenciada a discutir não só políticas para mulheres como outras que independem de gênero, a exemplo da Fiol, bandeira dela.

Lúcio diz que toca a vida agradecendo por cada dia

O deputado Lúcio Vieira Lima (MDB), que não se reelegeu, estava ontem na Assembleia revendo amigos, como sempre, descontraído.

– Vou continuar fazendo o que estou fazendo. Agradecendo a Deus pelo dia que vivi e pela oportunidade de viver o dia seguinte.

Encontrou Marcelo Nilo (PSB), deputado estadual e federal eleito. Os dois trocaram amabilidades até que Lúcio disparou:

– Só não me venha para cá com aquele negócio de autoajuda, tipo ‘você foi um guerreiro’, ‘você é o cara’. Ora bolas, me arranjem uma coisa melhor.

Lúcio diz que pessoalmente vai administrar as fazendas da família e politicamente já tem um destino definido: ‘Ficar na prateleira’.

