Velho Chico vai indo, agredido e esquecido

Pergunta a Roberval Souza (DEM), prefeito de Ibotirama: e como anda o nosso rio São Francisco, ou Velho Chico?

– Água está tendo, porque choveu bem lá em Minas, mas no mais vai como sempre, maltratado e esquecido.

Diz Roberval que os projetos de revitalização nunca saíram no papel, nem mesmo os que foram tão alardeados nos tempos da transposição. E os sistemas de esgotamento sanitário prometidos também. Os que foram iniciados nunca foram concluídos e outros sequer começaram.

In natura - Disso resulta um cenário trágico:

– Ibotirama joga esgoto in natura no rio, Xique-Xique também, e todas as demais cidades e povoações ribeirinhas. Antes ele servia para transporte e gerar energia. Hoje é só energia. E às vezes, nem isso.

Com 2.863 quilômetros de extensão, o Velho Chico passa por cinco estados e banha 521 municípios. O cenário é o mesmo de ponta a ponta.

Arca da Aliança vem a Salvador

O deputado José de Arimatéia (PRB), que é pastor da Igreja Universal, vai distribuir hoje em seu gabinete 20 rosas para celebrar a chegada a Salvador da Arca da Aliança, que vem do Templo de Salomão (São Paulo).

– A Arca da Aliança, desde o tempo do Egito, opera milagres. Quando era preciso fazer chover, chovia.

Ok, mas parece que quem está precisando mais dela é o semiárido baiano. O sertanejo ficaria muito grato.

Seleção alemã deixa saudade

Se na Copa de 2014 a seleção alemã impôs ao Brasil a humilhante goleada de 7 a 1, motivo de uma tristeza histórica, em Santa Cruz Cabrália, onde se hospedou, ela deixou saudades.

Diz o deputado Jânio Natal (PTN) que, quando os alemães lá estiveram, o tratamento era vip. Hoje, a BR-367, pertinho da cidade, tem um imenso buraco e ninguém dá bola:

– No fim de 2015 o Dnit disse que o projeto estava sendo finalizado. Até hoje, nada.

CPI da Fonte espera Samuel

O deputado Samuel Júnior (PSL) deixou a bancada da oposição na Assembleia de orelha em pé.

Anteontem ele participou da reunião que elegeu Luciano Ribeiro (DEM) como novo líder, mas ontem não assinou o pedido de instalação da CPI da Fonte Nova.

O pedido carece de 21 assinaturas, o exato número de oposicionistas. Fala Luciano:

– Ele disse que ia assinar, mas até agora não apareceu nem deu notícias.

Encontro do Cogemas acaba em vexame técnico

Um encontro do Colegiado dos Gestores Municipais da Assistência Social da Bahia (Cogemas-BA) acabou ontem com um monumental vexame cibernético.

O encontro começou anteontem para durar até ontem no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em cujo auditório só cabem 70 pessoas. Como tinha mais de 200, a maior parte foi para o auditório da Assembleia, onde assistiriam às palestras via internet, online. E foi aí que a coisa empacou.

O sistema de informática da Assembleia pifou e ontem de manhã a plateia ficou a ver navios.

Naiane Nunes, técnica de gestão do trabalho e coordenadora, ficou desolada. As prefeituras simplesmente perderam os gastos com passagens, hospedagens e afins.

REGISTROS

Davi e Golias 1

Circulando ontem por Salvador, João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, que foi deposto pelos militares em 1964, anunciou que vai disputar a presidência pelo (PPL).

Davi e Golias 2

Defendendo o pai, que, segundo ele, ‘tinha um projeto de nação’, João Vicente diz que o Brasil enfrenta uma briga de Davi e Golias. E promete lutar para promover ampla reforma no Executivo, Legislativo e Judiciário. Haja Davi e Golias.

Ba-Vi superfaturado

No embalo da Operação Cartão Vermelho, a torcida do Vitória atacou nas redes sociais. Diz que o Ba-Vi da inauguração, em que o Vitória goleou o tradicional rival por 5 a 1, foi superfaturado.

Combustível renovado

Walter Tannus Freitas foi eleito ontem novo presidente do Sindicombustíveis-BA com 83% dos votos. Ele já presidiu a entidade de 2004 a 2010 e substitui José Augusto Costa.

Mérito Oswaldo Cruz

Maria Rita Lopes Pontes, superintendente das Obras Sociais de Irmã Dulce, está entre os que receberam no Palácio a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz deste ano

adblock ativo