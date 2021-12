Uneb oferece seis mil vagas para vestibular

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que possui campi em mais de 30 municípios, encerrará as inscrições para o vestibular no próximo dia 6, com uma situação nunca registrada: bate o recorde em número de vagas ofertadas, exatas 6.321.

José Bites, o reitor, diz que isso se deve à implantação de vários cursos EAD (ensino a distância), e ano que vem, com novas alternativas, terá mais:

– Em 2020 vamos ofertar mais de oito mil vagas.

