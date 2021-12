Tucanos baianos definiram rumo. Ficam com Dória, que é Bolsonaro

Paulo Câmara, vereador em Salvador e deputado estadual eleito, participou anteontem de reunião com João Dória, governador eleito de São Paulo, mais os estaduais Marcell Moraes e David Rios e o federal Antônio Imbassahy, não reeleito.

No encontro, os tucanos baianos definiram um rumo: ficam sob a liderança de Dória (que tomou o bastão de Alckmin, Fernando Henrique Cardoso e cia.), firmes no apoio a Bolsonaro:

– Passamos mal na campanha. Eu mesmo tive muitas dificuldades com um candidato a presidente que não decolava e atirava em Bolsonaro e ainda por cima Fernando Henrique insinuando que poderia apoiar o PT. Foi muito problemático, nos criou uma crise de identidade partidária.

Encolhimento

Diz Paulo que o PSDB encolheu nas eleições deste ano:

– Tínhamos em Brasília 54 deputados federais, ficamos com 29. Em São Paulo eram 14, estamos com seis; e na Bahia de três caiu para um. Ou o PSDB se redefine, pega um rumo, ou acaba.

Na avaliação dos tucanos, os grandes problemas do partido começaram com o escândalo envolvendo Aécio Neves, Michel Temer e Joesley Batista. Ficou com um pé na meleira da Lava Jato e perdeu a moral para combater os petistas, seus inimigos históricos.

Paulo Câmara ressalva:

– O eleitorado de Bolsonaro é o nosso, que migrou.

E, de fato, era mesmo.

Decisão causa agito em Feira

Uma decisão do juiz Armando Duarte Mesquita Júnior, titular da 1ª Vara Crime de Feira de Santana, deu o que falar na Princesa do Sertão. Ele determinou que José Ednaldo de Souza, preso em 19 de outubro acusado de estuprar a filha, de 12 anos, fique em prisão domiciliar.

O magistrado acatou o argumento de que a vida de Ednaldo, no Conjunto Penal, ficaria em risco.

O detalhe é que a filha estuprada está grávida.

João Henrique espera Mourão

Apoiador de Jair Bolsonaro de primeira hora, João Henrique Carneiro, ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo este ano, ainda aguarda o desenrolar dos fatos para ver como fica.

Segundo Rogério Da Luz, companheiro de partido, o PRTB elegeu o vice-presidente, o general Mourão.

– Foi o único partido que não atingiu a cláusula de barreira a alcançar isso.

Levy Fidélix, o líder da legenda, é quem negocia.

Neto: Rodrigo é a prioridade

Presidente nacional do DEM, ACM Neto está com dupla missão na era Bolsonaro: assegurar a participação baiana no novo governo e ajudar a garantir a reeleição de Rodrigo Maia (RJ), amigo pessoal, à presidência da Câmara.

A prioridade do momento é Rodrigo, e também o maior desafio. Ele enfrenta a resistência do PSL de Bolsonaro. Onix Lorenzoni, o futuro chefe da Casa Civil, é do DEM, mas nada disse.

Segundo Vilalva, eleições nos EUA são outra coisa

Morando nos EUA, mais especificamente na Califórnia, o jornalista baiano Geraldo Vilalva resolveu conhecer uma zona eleitoral.

– É tudo feito à mão ou/e antecipadamente preenchido em casa ou enviado pelo Correio, além de poder votar pela internet. Os mesários atendem em inglês, espanhol, chinês, vietnamês e filipino.

Outro detalhe chamou a atenção:

– Cada eleitor recebe em casa, com bastante antecipação, um caderno de votação com 96 páginas explicando como votar, a vida dos candidatos e mais 12 propostas (os prós e os contras) inerentes a San Diego (Estado). Em outro caderno (Ballot) vêm as cédulas para preencher. O Ballot é aberto, passa por um escâner e os votos são contabilizados e enviados para uma central de apuração. O resultado sai no mesmo dia.

adblock ativo