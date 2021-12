Triste: nem se sabe de onde o óleo veio, nem o tamanho da desgraça

Só dois fatos são absolutamente certos sobre a tragédia do petróleo que emporcalha os nossos mares: não se sabe a origem do óleo e nem a vastidão do estrago.

Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura do Estado, cita um fato pertinente: ‘Se esse óleo estivesse aparecendo na praia de Copacabana, seria o maior alarido’.

Perfeito. O fato ganha o noticiário nacional, mas sem a real dimensão que requer, uma pancada tão violenta que em alguns casos, segundo biólogos, nos recifes de corais e manguezais a recuperação vai levar duas décadas e meia.

Sem dinheiro — O deputado Alex Lima (PSB), que é de Esplanada e acompanha o baque no litoral norte, diz que a proteção dos manguezais seria possível com a colocação de um tipo de rede:

– Mas dizem que essas redes são caras. E não há dinheiro para isso.

Luiz Carreira, o chefe da Casa Civil de ACM Neto que coordena a retirada do óleo em Salvador, se diz assustado com o tamanho do desastre.

– Sem dúvida é a maior catástrofe ambiental do nosso mar em toda a história.

Segundo ele, agrava a situação a incerteza sobre o que se passa no mar. A Marinha diz que já retirou 900 toneladas. Somando tudo de todos, chega-se a seis mil. E um petroleiro desse transporta 420 mil toneladas.

– É um horror.

Bota horror nisso.

Comunicado inadiável

No regimento da Assembleia tem um dispositivo chamado comunicado inadiável. Quando um deputado evoca, para tudo. Geralmente é para dar uma notícia bombástica, tipo ‘o presidente renunciou’.

O deputado Hilton Coelho (PSOL) evocou um dispositivo ontem, que antes chamou de questão inadiável, até ser corrigido, para anunciar a bomba da vez:

– Nasceu minha filhinha Maria Flor!

Carlos Lupi vem ver o PDT

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, vem a Salvador amanhã. Na agenda, jogo duplo, encontros com ACM Neto e Rui Costa.

De Neto quer o passe de Leo Prates, deputado licenciado e secretário da Saúde de Salvador. De Rui quer manter as boas relações, já que o deputado federal Félix Júnior e os estaduais Samuel Júnior, Euclides Fernandes e Roberto Carlos são governistas. Alex Santana, o federal que é Neto, diz que por ele tudo bem.

Itanhém e as vaias amigas

Rui Costa foi segunda a Itanhém autorizar o início das obras de recuperação da BA-290, que liga a cidade a Bertópolis. O detalhe foi que botou no mesmo palanque adversários políticos.

Os deputados Robinho (PP) e Zé Cocá (PP), ambos aliados de Mildson Medeiros (PSD), adversário da prefeita Zulma Pinheiro (PSD), levaram uma sonora vaia, prontamente retribuída para a prefeita.

Fala Robinho:

– A vaia dela foi maior.

Patrimônio histórico no turismo, eis a proposta

Fausto Franco, secretário de Turismo da Bahia, embarca hoje para Porto Alegre, onde participa amanhã e depois, como palestrante, do Seminário Internacional Patrimônio Histórico + Turismo.

Ele vai contar lá os detalhes do acordo que fez com Portugal para utilizar imóveis de valor arquitetônico, histórico e cultural da Bahia, a fim de torná-los atrações turísticas.

O plano está baseado no bem-sucedido programa Revive, em execução naquele país.

O site The Intercept, que ganhou notoriedade ao revelar as conversas reservadas de Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, e Deltan Dallagnol, o procurador, está batendo. Publicou longa matéria com o título ‘Aluga-se o Brasil’. Óbvio que o viés é ideológico. A experiência portuguesa é muito bem-sucedida.

REGISTROS

Supercomputador

O Senai-Cimatec inaugura quinta (15h) um novo supercomputador, o Airis (Artificial Intelligence RSB Integrated System), fruto de parceria com a Repsol Sinopec Brasil. Com capacidade de processamento de 800 teraflops, o Airis é o computador mais potente do País voltado integralmente para pesquisa industrial. É voltado prioritariamente para o setor de óleo e gás, mas pode atender a outros segmentos.

Lázaro em cena

Em Itacaré na semana passada, onde foi filmar cenas do longa-metragem As verdades, o ator Lázaro Ramos esteve no Colégio Aurelino Leal para bater papo com estudantes. Anteontem, foi a outro colégio, o Estadual Idelzito Eloi de Abreu, em Ituberá, após ter sido informado de que os alunos lá estavam lendo uma obra dele, Na minha pele.

Políticos na polícia

O vereador Luciano Almeida (MDB), de Simões Filho, renunciou ontem aos cargos de relator e presidente, respectivamente, das comissões de Finanças e Saúde da Câmara. Alegou razões de foro íntimo, que não é tão íntimo assim. Dia 16 último ele levou um soco do colega Adailton Caçambeiro (PRP), um caso de política que virou de polícia.

