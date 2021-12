TJ fecha comarcas; o BB, agências; e a Receita, também. É involução?

O Tribunal de Justiça da Bahia aprovou esta semana o fechamento de 16 comarcas. A Receita Federal já anunciou a intenção de trancar agências que tenham menos de cinco funcionários, duas delas, a de Valença e a de Ipiaú, se enquadram. E corre forte pelo interior afora a intenção do Banco do Brasil de fechar agências.

O que está havendo com a Bahia, uma involução na prestação de serviços?

Esta é a sensação que políticos de todos os cantos e matizes, de vereadores a deputados federais e estaduais passam. No TJ, o esperneio foi grande, todos apontando o enorme desserviço que o fechamento de comarcas presta.

Na Receita — O deputado federal Raimundo Costa (PL) procurou a Receita Federal e conversou com o secretário adjunto, Marcelo Silva:

– Ele admitiu. Disse que se houver disposição de municípios ou do Estado de manter os serviços, a Receita até topa. Mas bancando as estruturas atuais, não. Passei a bola para os prefeitos e o governo.

Ontem na Assembleia o deputado Jacó (PT) estava articulando a convocação de uma audiência pública para discutir o caso do Banco do Brasil.

– Só na região de Irecê falam em fechar as agências de Uibaí, Central e João Dourado. Seria uma lástima, para todos, do agronegócio aos pequenos produtores, do simples cidadão ao aposentado.

Em síntese, nas três pontas, estamos piorando.

Herzem está na Policlínica

Herzem Gusmão (PT), prefeito de Vitória da Conquista, não foi ontem à inauguração da Policlínica, cujo consórcio é presidido por José Tigre, o Quinho (PSD), prefeito de Belo Campo.

Mas o nome de Herzem figura na placa descerrada por Rui Costa, ao lado do próprio Rui, do secretário Fábio Vilas- -Boas (Saúde) e de Quinho.

Na placa do aeroporto que Bolsonaro atropelou Rui, junto com Herzem, o prefeito não consta.

No aeroporto, sem revanche

Aliás, ao desembarcar no aeroporto, Rui Costa foi recebido por uma multidão, mas não houve a revanche inaugural, uma espécie de inauguração oficiosa para dar o troco a Bolsonaro, como alguns alardearam.

Rui cumprimentou os presentes, mais de 40 prefeitos, e de lá se mandou para a Policlínica.

Igual ao aeroporto com Bolsonaro só o gigantesco engarrafamento na BR-116, para a tristeza dos passantes.

Fim de recesso, a PM estava lá

A Assembleia teve ontem o seu primeiro dia após o fim do recesso, mas não houve sessão, até porque não daria quórum. Os deputados lá foram pingados.

Não teve deputado, mas, em compensação, a presença de PMs foi intensa. Mobilizados pelo Soldado Prisco (PSC), eles estão inquietos com um parecer da PGE orientando a retirada de gratificações incorporadas de servidores, aposentados inclusos. A ideia é reagir, caso o parecer prevaleça.

Vovô do Ilê e Vilma Reis, movimento negro no páreo

Alexandre Brust, presidente do PDT em Salvador, diz que Vovô do Ilê tem plenas condições de representar o partido nas eleições do próximo ano, por dois fatos que o credenciam bem:

– O PDT tem entre os seus sete pontos prioritários a defesa da causa negra, e Vovô é filiado ao partido desde 1985. No movimento negro é pessoa respeitadíssima, e 80% da população de Salvador é negra.

Tudo confere, mas há um detalhe: Vovô tem uma pedra no caminho. A socióloga Vilma Reis, figura também bastante envolvida com as causas do Movimento Negro, da Ouvidoria Pública, que já ocupou até o Quilombo dos Macacos, também já disse que quer ser candidata.

Os dois são muito amigos.

