Terá vindo o óleo da banda podre do mercado petrolífero? Talvez sim

Será que a origem do óleo é tão misteriosa assim ou a verdade só não foi estampada porque a vítima é o Nordeste?

Um especialista em coisas do petróleo, traquejado pela vivência no ramo, conta algumas histórias que nos deixam de orelha em pé.

Por exemplo: também no petróleo existe um comércio ilegal, que grandes potências como EUA e China sabem e convivem porque convém ao grande capital. Clareando, não mexem porque isso significaria bulir nos preços internacionais.

União total — E é aí que entra a suspeita principal do nosso interlocutor: tal comércio muitas das vezes é feito por navios velhos, sem seguro, sem nada. E se houver um naufrágio, tudo também fica na ilegalidade.

É certo que o petróleo que causa essa tragédia é venezuelano, mas o acidente que o trouxe para cá, não. Até porque, se assim o fosse, Donald Trump, dos EUA, e Cia., aí sim, não perdoariam.

Surpreende é que nesse lado da questão a mídia não toca. Fica a vastidão do desastre com esse lado obscuro. É porque é difícil achar os culpados. E aí entra o que diz Marcus Cavalcanti, secretário da Infraestrutura: se o estrago fosse em Copacabana, a história teria outros capítulos.

Instituições como o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros e órgãos públicos estaduais reuniram-se ontem na Assembleia para discutir o tema. A perplexidade sobre as incertezas do caso é geral.

Talita diz que vai muito bem

A deputada estadual Talita Oliveira assiste a briga no PSL, o partido dela, de camarote, especialmente depois que a deputada federal Dayane Pimentel, presidente da agremiação na Bahia, com quem não se bica, entrou em rota de colisão com Eduardo Bolsonaro:

— Lamento pela briga, mas tô feliz com o governo. No mais, acho que o versículo bíblico completa a resposta: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8;32.

Processo some nos Correios

O processo que resultou na cassação do prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos (PSB), e do vice, Édio Pereira (PCdoB), virou sensação no sudoeste baiano por uma situação inusitada: postado nos Correios em 17 último, para ser encaminhado ao TRE, simplesmente sumiu.

A própria agência dos Correios atestou o sumiço. Lá em Brumado o cartório havia digitalizado o tal processo e agora pede autorização para mandar a via digital.

O cerco contra as fakes cresce

O Facebook e o Instagram anunciaram ontem medidas para evitar compartilhar notícias falsas. A partir de agora, as chamadas fake news receberão uma espécie de carimbo. A deputada Lídice da Mata (PSB) diz não ter dúvidas de que já é resultado da CPI das Fakes, da qual é relatora.

Pesquisa da agência de monitoramento digital LabCaos aponta que 47% da população baiana está conectada ao Face. Em Salvador, o percentual é de 70%.

Na entrada da Alba, joias dos quatro cantos baianos

Todo artista que expõe no saguão de entrada da Assembleia, local de ampla visibilidade, paga pelo uso do espaço durante uma semana com a doação de uma obra para o acervo da casa.

Esta semana, a bola da vez na exposição foi justamente a seleção de 16 das mais de 40 doações de cada um, segundo Aldinho Mendonça, o coordenador das amostras, com artistas de todos os cantos da Bahia, a exemplo de Rose Fernandes, de Guanambi, com uma tela sobre cocos verdes partidos, tão parecidos com uma foto que quem não tiver a vista bem acurada vai tentar comer:

– Ela tem uns pássaros que só faltam cantar.

É um show, com o Bambuzal, de José Fernando, e o tic nordestino de Eduardo Lima, de Barreiras.

REGISTROS

Rumo à Hemoba

O pastor Roberto Menezes, que toma conta das 11 congregações da Assembleia de Deus na área de Plataforma, subúrbio de Salvador, vai levar sábado três ônibus lotados de doadores de sangue para a Hemoba. ‘Faço isso de três em três meses’. A Hemoba agradece.

Suicídio e mídia

A cobertura do suicídio pela imprensa é o tema do debate que o Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) realiza amanhã (9h) na Faculdade de Comunicação da Ufba. Na mesa, a jornalista Malu Fontes, a psiquiatra Lívia Castelo Branco, o médico Ivan Paiva e o capitão PM José Carlos Muniz.

Regras para 2020

A União dos Vereadores da Bahia (UVB), presidida por Edylene Ferreira (PSD), de Serrinha, realiza hoje em Poções o debate Eleições 2020 e as novas regras. Lá, além de Edylene, o advogado Ademir Ismerin e o professor Pedro Barroso.

Vaquinha ambiental

O deputado Marcelo Veiga (PSB) elogiou ontem a ação do grupo Guardiões do Litoral, um grupo que se reuniu em Salvador para catar óleo nas praias. Eles fizeram uma vaquinha na internet para arrecadar R$ 10 mil e já conseguiram mais de R$ 49 mil.

