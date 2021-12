Temer preso no rastro de Lula, capítulo quase novo na história

Pergunta Thereza Cordeiro Frano, nossa leitora do Vale do Canela, Salvador, se nós podemos entender a prisão de Michel Temer como início de um tempo novo.

Claro que não, amiga. Primeiro, Temer só está preso porque Lula também está. Em 519 anos de história do Brasil, o único dos nossos governantes que veio da ralé foi Lula. Seria obra do acaso ele tornar-se o primeiro a ser preso por razões de moralidade? Também não.

Méritos das questões à parte, aí estão embutidas razões políticas e ideológicas. Temer vai nesse embalo para justificar, como se tentassem dizer que o pau que dá em um presidente dá no outro.

No STF — O histórico de ladroagem contra o povo no Brasil está na gênese. Que o digam os portugueses, abocanhando as melhores fatias de terra. Os chegantes da comitiva de dom João VI, o príncipe regente, que vieram para cá fugindo de Napoleão Bonaparte e, no Rio, simplesmente botavam nas portas PR de Príncipe Regente, e o dono do imóvel que se lixasse.

E, para fechar com chave de ouro, o STF, a instância maior da Justiça brasileira, faz uma licitação para a compra de alimentos de R$ 1,13 milhão, com a exigência de champanhe brutt com ao menos quatro premiações internacionais, uísque 18 anos, medalhões de lagosta ao molho de manteiga queimada etc. Não parecem os príncipes regentes da vez? Ou dá para acreditar que Lula e Temer presos é tempo novo?

Zabumba, a lei, deu chabu

Lembra a lei da zabumba? Também deu chabu. Concebida por pressão dos forrozeiros baianos, abraçada pela unanimidade dos 63 deputados baianos, aprovada e promulgada com pompas em julho de 2015, previa que Estado e prefeituras ficavam obrigados a contratar em festas como o São João e o Carnaval artistas que expressassem os valores culturais baianos.

Hoje, os forrozeiros, às vésperas do São João, são unânimes: nunca foi cumprida.

Água na ilha após a ponte

Embora o prefeito de Vera Cruz, Marcus Vinicius

(PMDB), diga que só se fala em ponte, mas esqueceram a ilha com uma crônica falta de água e saneamento, o secretário João Leão (Desenvolvimento Urbano) diz que não é nada disso:

– A água da ilha virá de Pedra do Cavalo com uma adutora adicional de Salvador, algo de 20% da demanda prevista, passando na ponte. E o saneamento também vem. Está tudo no PDDU.

Em Ilhéus, a nova novela

Só amanhã Ilhéus vai saber o novo capítulo da novela criada pelo prefeito Mário Alexandre (PSD), que viajou para os EUA, não passou o cargo para o vice José Nazal (Rede), que mesmo assim assumiu, mas nem ele mesmo sabe se valeu.

Alguns segmentos da prefeitura, como o da Saúde, negaram a Nazal acesso a informações mínimas.

Marão ficou de voltar sexta, mas ontem, até o fim da manhã, não tinha aparecido.

Nelson Leal, o governador de quase R$ 749 milhões

Com a viagem de Rui Costa aos EUA e à China, e a de João Leão, o vice, a Portugal, a partir de hoje, Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia, assume o governo. E as

gozações entre os colegas começaram.

O que dizem: como o orçamento do Estado é de R$ 45 bilhões, divididos por 365 dias do ano, isso quer dizer que ele tem, por dia, R$ 123 milhões. Como vai ficar seis dias, terá nesse período de governo exatos R$ 739.726.027,40.

Na outra banda, Alex Lima (PSB), o vice de Nelson na presidência da Alba, que também vai assumir por seis dias, é só tristeza.

Tem um déficit anual de R$ 159 milhões. Isso quer dizer que ele terá de contingenciar R$ 435 mil por dia, ou exatos R$ 2.613.698,63. É mole?

adblock ativo