Targino perde a paciência e cria um furdunço em Feira de Santana

Targino Machado (DEM), deputado estadual, disse que no dia 2 de janeiro recebeu um telefonema do ex-prefeito Zé Ronaldo, hoje a maior liderança de Feira de Santana:

– Targino, amigo. É só para lhe lembrar que em ano eleitoral janeiro e fevereiro são os meses da paciência.

Targino até vinha cumprindo o ritual, prometeu só falar no 2 de janeiro da Quarta de Cinzas, mas não resistiu e perdeu a paciência.

E mostrou que topa briga ao dar um ultimato a Ronaldo.

– Reconheço que Ronaldo é o grande eleitor de Feira. E ele tem o direito de apoiar quem ele quiser, também o prefeito Colbert Martins. Mas Colbert é do MDB e eu não aceito traição. Ronaldo vai ter que escolher se me quer como adversário ou inimigo.

Zé Neto — Entenda o caso: Zé Ronaldo, que é presidente do DEM em Feira, era prefeito e renunciou em 2018 para disputar o governo, passando o cargo a Colbert, que é candidato à reeleição com as simpatias ainda não declaradas, mas veladas, de Ronaldo. Targino se colocou exatamente entre os dois.

E ACM Neto, o presidente nacional do DEM, o que diz? Que em Feira quem dá as cartas é Ronaldo. Targino diz que num papo semana passada Neto o deixou à vontade. Na oposição, o deputado Zé Neto (PT) assiste de camarote. Ele lidera as pesquisas, mas dizem que não assusta, porque tem teto:

– Já fui candidato cinco vezes, nunca passei de 15% nas pesquisas. Estou com 26%.

Uma feijoada em Itanagra

Com uma feijoada para 450 convidados, o empresário Marcos Sarmento marcou o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Itanagra para enfrentar a prefeita Dânia Silva, que era PT, mudou para o PSL e agora está voltando ao PT para tentar a reeleição.

Na mesa, os deputados federais João Roma (Republicano) e Marcelo Nilo (PSB), que chegou a declarar que errou ao apoiar Dânia. Obs.: Marcos ainda não tem partido.

Coronavírus, a ameaça da vez

Na sessão científica que a Fundação José Silveira realizou ontem ficaram claros alguns detalhes interessantes. O infectologista e pesquisador da FJS Eduardo Martins Netto alertou que as instituições de saúde devem estar preparadas, pela velocidade do vírus:

– É uma epidemia que pode se transformar numa pandemia. Precisamos saber tudo desse vírus, como ele se comporta, como está sendo disseminado e como preveni-lo.

Com Salvador no cardápio

João Leão, vice-governador e presidente do PP na Bahia, e Otto Alencar, senador e presidente do PSD, almoçaram domingo na casa do também senador Ângelo Coronel. Convidado especial: o senador do Mato Grosso Nelsinho Trad (PSD). Também os deputados estaduais Diego Coronel, filho de Coronel, e Niltinho, prefeiturável do PP.

Com a licença mato-grossense, Salvador entrou no cardápio. E o nome de D. Eleusa, esposa de Coronel, circulou.

Santo Antônio de Jesus, o prefeito e os dois ‘carecas’

Se se pergunta ao deputado Rogério Andrade Filho, o Rogerinho (PSD), a quantas andam as expectativas dele com relação à reeleição do pai, o prefeito de Santo Antônio de Jesus, Rogério Andrade, ele vê tudo beleza:

– Ele vai muito bem. Todo dia tem uma inauguração, de ruas, escolas...

Mas lá se diz que não é bem assim. Dizem que o prefeito tem desgaste, importou gente de fora e os da terra sobraram, além de não ter muito molejo no trato político.

Humberto Leite, ex-prefeito, a quem chamam de Careca por ser careca, o empresário Luiz Cláudio, chamado Careca sem ser, e Dr. Everaldo formam o time da oposição. Dizem que, se unir, o jogo trinca.

REGISTROS

A sucuri de Itapuã

Uma sucuri de três metros foi encontrada num galinheiro de uma casa em Itapuã, e a ajuda chegou da Guarda Municipal de Salvador, que acionou o Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia, da Ufba. Detalhe: sucuri come animais vivos, como galinhas. E não é peçonhenta.

O vídeo de Gameleira

Sérgio da Gameleira, prefeito de Jequié, está enroscado num vídeo postado no Face em que supostamente estaria recebendo propina. Ele divulgou nota dizendo que o dinheiro foi fruto de um empréstimo pessoal e o resto é difamação.

Na Ademi

Conforme o previsto, Cláudio Cunha foi reeleito anteontem presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). Ele diz estar confiante para enfrentar os desafios do setor.

Republicanos no jogo

O Republicanos, partido presidido na Bahia pelo deputado federal Bispo Marinho, está disposto a apostar todas as fichas onde puder nas eleições deste ano. Acaba de lançar para prefeita as vereadoras Lorena Mercês, em Valença, e a professora Dilza Carvalho, a Pró Dilza, em Catu.

