Soja tem safra recorde e o oeste bate palmas. No bolo, preço bom

Produtores de soja no oeste da Bahia estão soltando foguetes. Na safra 2017/2018 colheram uma média de 66 sacas por hectare, um recorde. Agora, na 2020/2021 estão na expectativa de 70 sacas por hectare, novo recorde, o que promete botar a produção baiana para mais de seis milhões de toneladas.

No mesmo pique, o Brasil caminha para ser, pelo segundo ano consecutivo, maior produtor mundial, batendo os 125 milhões de toneladas do ano passado, superando os EUA, principal concorrente. A boa safra vem acompanhada de outro fato positivo, o preço.

A saca vendida a R$ 82 ano passado está em R$ 150. Segundo o Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, isso é fruto do bom trato no solo, boas sementes e chuva no tempo certo.

Fora Ernesto — Os produtores dizem que há mais de 20 anos trabalham no melhoramento do solo e agora colhem os frutos. Para não ficar em branco, a pandemia trouxe um probleminha: estão faltando caminhões para transportar os grãos.

Lá no oeste, a grande maioria dos produtores são simpatizantes de Bolsonaro, e foi isso que levou o presidente a recuar nas estocadas que vinha dando nos chineses, chamando, por exemplo, a Coronavac de Vachina. O pessoal chiou. Bater na China, a grande compradora, só ajudaria os EUA, principal concorrente.

Quando Ernesto Araújo caiu no Ministério das Relações Exteriores, ficou melhor.

Nos parques de diversão, a Covid só causa agonia

Se o agronegócio se deu bem na pandemia, o setor de entretenimento é o contraponto, o que mais perdeu. Anaílton Andrade Bulhões, o Pinóquio, dono do parque de diversões Panambi, sempre presente em festas pelos quatro cantos da Bahia, diz que a coisa está muito feia. Tinha 16 funcionários regulares, só tem três e assim mesmo porque aceitaram trabalhar apenas pela comida:

– Hoje, Sexta Santa, eu deveria estar na Feira dos Caxixis, em Nazaré. Cadê? Não passo fome porque tenho outros negócios. Mas meus carros, carretas, estão todos com documentos vencidos. E colegas meus estão pedindo esmola, de Feira de Santana e por aí afora. Um lá de Belo Horizonte me ligou pedindo R$ 100. Pode?

Sexta Santa mais light

A julgar pelo que dizem empresários do turismo nos quatro cantos da Bahia, na Semana Santa 2021 parece que o povo tomou mais juízo.

Em Porto Seguro o número de voos foi reduzido, e mesmo os que foram mantidos seguiram com muitos espaços vagos. Em Itacaré a prefeitura botou barreiras sanitárias nas entradas da cidade, mas o movimento foi considerado baixo. De ponta a ponta, o número de cancelamento de reserva em hotéis foi alto.

Sheila com marca própria

Sheila Lemos (DEM), a prefeita de Vitória da Conquista que herdou o cargo com a morte do titular, Herzem Gusmão (MDB), vítima da Covid, dá sinais de que não quer ficar na rabeira do antecessor. Aos poucos vai mexendo as peças para montar o seu time.

Esta semana ela demitiu a advogada Nadjara Régis Lima, que era herzista, da Procuradoria do Município. Os aliados de Herzem na prefeitura estão inquietos. Sabem que podem dançar.

Fábio contra vacina privada

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde da Bahia, é contra a aquisição de vacinas por empresas particulares. Sobre o assunto, ele postou no Twitter:

‘Nenhum país do mundo, nem aqueles que nunca vacinaram gratuitamente, adotaram essa prática. Isso estabelece uma desigualdade entre pobres e ricos com sérios riscos ao nosso frágil equilíbrio social’.

Mas, segundo baianos em Brasília, tudo indica que a tendência na Câmara dos Deputados é aprovar.

Primeiro milagre

Conta Sebastião Nery, jornalista potiguar, de Natal, que jovem foi para o Rio de Janeiro e virou sucesso, autor de livros como ‘Testemunho político’ e ‘Tempo diferente’, que o levaram à Academia Brasileira de Letras, trabalhava na Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, feroz adversário de Juscelino Kubitschek, mas tinha as simpatias pessoais do presidente, que o convidou a ir a Brasília, ainda em construção, na segunda viagem que fez para lá.

Primeira noite, após um dia de sol escaldante, os engenheiros estavam na varanda do Catetinho, em torno de uma garrafa de uísque, que era bebido quente. Brasília ainda não tinha energia elétrica, gelo era artigo de luxo. Juscelino, presente, comentou:

– Vocês sabem que não gosto de uísque. Mas que uma pedrinha de gelo, aí nos copos, seria muito bom, seria.

Mal acabou de falar o céu se fechou e uma chuva de granizo despencou sobre o Planalto, levando os boêmios candangos a aparar as pedras, jogar nos copos e tomar uísque com gelo.

Diz Nery que foi o primeiro milagre de Brasília.

