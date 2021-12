Sobre vacinas de Covid, políticos e trambiqueiros de modo geral

Não é algo fedorento ver os deputados aumentarem o direito de gastos com saúde em 170% (de R$ 50 mil para R$ 135,4 mil)? A democracia que eles tanto defendem é para isso?

As perguntas aí, do leitor Jean Ventura, da Pituba, Salvador, são oportunas.

Por parte, meu caro. Primeiro, sim. Fede muito, sobretudo quando muitos estão morrendo nas portas dos hospitais com Covid e mulheres grávidas parindo quase na rua. E nós, não eles, é que queremos democracia para isso, denunciá-los, dizer da indignação coletiva que tais atos causam.

No caso dos deputados, mostra que políticos em geral agem absolutamente na contramão do bom senso, o clássico primeiro o meu, depois o teu. Deveria ser o inverso.

Pingo nos Is — Mas dizem que momentos difíceis como a pandemia sempre nos deixam lições. E uma delas é a exposição das fragilidades morais que grande parte da sociedade ostenta.

Aí emergem episódios tristes de todos os cantos, a enfermeira que por desatenção ou má fé fingiu que estava vacinando, os bandidos de arma em punho assaltando postos médicos para carregar vacinas e, a cereja do bolo da imoralidade, a falsa enfermeira que estava aplicando vacinas falsas para políticos e empresários que pretendiam furar fila via submundo.

Como se vê, caro Jean, só para botar os pingos nos is, política não é a atividade mais descarada, é a mais escancarada. Se a representação é assim é porque a sociedade é assim.

Caboto aplaude volta do Museu Wanderley Pinho

Caboto, povoado de Candeias, não mais que 1.500 habitantes, vive dias de expectativas positivas. Está prestes a reconquistar o seu bem maior, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, obra executada pelo governo baiano com dinheiro do Prodetur. A previsão é que em julho estará pronto.

Márcio Farias Maciel, dono de um restaurante temático lá, o El Capitan, diz que o mais importante é que a comunidade foi ouvida e acatada.

— Fizemos uma sucessão de reuniões, com representantes de gente de toda a redondeza, Ilha de Maré, Bananeira, Porto dos Cavalos, Mucunga, Passé e a diretora Maria de Fátima sempre participou e aceitou as sugestões.

A esperança é que Caboto, joia do Brasil colonial, hoje esquecido, volte ao mapa turístico.

A verdade que parecia mentira

Sites do extremo sul da Bahia postaram uma notícia no dia 1º de abril, o Dia da Mentira, de um homem que tentou invadir uma casa em Eunápolis, ficou preso na janela, chamaram a polícia, que chegou, mas não conseguiu tirá-lo e achou mais prático levá-lo ao hospital com janela e tudo.

Como a notícia correu quinta, o Dia da Mentira, todo mundo achou que era mentira, mas não era. Os enfermeiros tiveram que serrar a janela para atendê-lo.

Padre Marcos, Sento Sé triste

O padre Marc Charles Tillia, ou Padre Marcos, como o chamavam, norte-americano que chegou em Sento Sé em 1975, 46 anos atrás, encheu de tristeza as barrancas do Velho Chico.

Morreu aos 89 anos e o caso nada tem a ver com Covid. Mas foi o Padre Marcos quem realizou na área a primeira experiência de plantio irrigado de manga e coco, prática que se disseminou e hoje é o carro-chefe da economia regional.

Dias difíceis no pós-pandemia

O deputado federal Zé Rocha (PL) prevê um tempo muito difícil para o Brasil, em todas as frentes, quando a pandemia de Covid passar.

— Teremos muitas empresas, de grandes a micros, quebradas. E por tabela, a arrecadação de impostos vai cair, criando dificuldades para governos e prefeituras.

Aí não é nem o clássico quem viver, verá. É quem sobreviver, verá. Por enquanto, os cofres públicos estão torrando a poupança.

Vingança oficial

Essa quem conta é Otto Alencar, o senador.

ACM governou a Bahia pela primeira vez de 1971 a 1975. Final de mandato, teve que engolir Roberto Santos como sucessor.

Em Central, na Chapada Diamantina, Irênio Batista, delegado calça-curta nomeado por ACM foi demitido. E não economizava discursos pelos botecos da cidade defendendo o líder e malhando Roberto Santos. Até que o novo delegado o prendeu.

Rebuliço, ACM soube, contratou advogado para socorrer o amigo.

Fim do governo de Roberto, ACM voltou ao governo, no segundo mandato, mandou chamar Irênio ao Palácio de Ondina:

— Irênio, mandei lhe chamar porque vou nomeá-lo delegado, mas quero que você prenda o cara que lhe prendeu!

Dia seguinte o nome de Irênio estava no Diário Oficial, nomeado. E no mesmo dia ele deu voz de prisão ao delegado que saiu. Foi um rebu.

Irênio é vivo até hoje. Foi vereador e daí para frente sempre elegeu um da família. Hoje é o neto.

