Sobre Corpus Christi, Judas, a Lava Jato e traidores em geral

Como hoje é dia de Corpus Christi, ou Corpo de Cristo, uma rememoração da liturgia católica, convém lembrar: desde que Judas traiu Jesus Cristo, traição virou sinônimo de maldição, atitude moralmente depreciável. Os pérfidos, protagonistas de perfídias, ou desleais, sejam quais forem as circunstâncias, perdem eternamente a confiança de quem ele traiu e nunca ganha a de quem beneficia.

É por aí, para carimbar a tese, que já houve quem, na literatura, dissesse: ame a traição, mas não o traidor.

Correndo atrás — Mesmo nas metáforas, como Chico Buarque fez em Calabar, o elogio da traição, uma alusão a Domingos Fernandes Calabar, que na invasão holandesa em Pernambuco optou pelos holandeses contra a coroa portuguesa, as pompas sempre vão para o ato de trair.

Nos nossos dias, os arautos da Lava Jato resolveram tentar dourar a pílula ofertando benesses aos traidores do butim da corrupção da era do PT criando a tal delação premiada, com o abrandamento das penas, para quem traísse os ex-amigos.

Disso resulta que Antonio Palocci, ex-superpoderoso ministro, se tornou o mais emblemático dos traidores de Lula. Mas, como a vida é cheia de ironias, veja a da vez: agora é Sérgio Moro e Deltan Dallagnol que caçam os traidores deles.

Também por respeito a Jesus Cristo, convém ressalvar: nesse jogo todo aí, de santo mesmo só tem o próprio.

Elogio para cá e cobrança lá

Aliado do senador Otto Alencar, o deputado federal Paulo Magalhães (PSD) subiu na tribuna da Câmara para elogiar Rui Costa e alfinetar o governo Bolsonaro.

– Enquanto outros estados atrasam salários, a Bahia antecipou os salários de junho, o mês do São João. Enquanto outros estados vivem suplicando esmolas do governo federal, a Bahia tem crédito de R$ 500 milhões no governo federal. E nós estamos aqui para cobrar.

A Odebrecht, a OAS e a Arena

No rastro do pedido de recuperação judicial da Odebrecht também foi a OPP, ou Odebrecht Properties Parcerias, a empresa que junto com a OAS Arenas forma o consórcio que opera a Fonte Nova.

Ocorre que a OAS Arenas já está em recuperação judicial desde janeiro de 2016, o que quer dizer: as duas estão na mesma situação.

Fontes do governo dizem que isso em nada muda o contrato para tocar o estádio.

Cacau espera por Thereza

O deputado Pedro Tavares (DEM) diz que logo após o São João a ministra Thereza Cristina deve definir uma data para vir à Bahia.

Aqui, ela tem duas agendas já definidas:

1 - Ouvir o pessoal do cacau para tratar também da dívida dos produtores, que vai a mais de R$ 1 bilhão.

2 - Visitar o projeto de irrigação Baixios de Irecê.

Pedro e o federal Leur Lomanto (DEM) trabalham no caso, até agora, sem sucesso.

União de MDB, PTB, SD e PSC inquieta time de Neto

A notícia de que MDB, PTB, SD e PSC estão articulando uma aliança para 2020, anunciada ontem, bateu muito mal nos corredores do Palácio Thomé de Souza. Por um detalhe elementar: todos são da base de ACM Neto.

Aliás, os quatro partidos ocupam espaços importantes na administração municipal, alguns com secretarias robustas, como é o caso do MDB, que ocupa a Ordem Pública. A avaliação entre membros do núcleo do prefeito é a de que a postura adotada pelos dirigentes

dos partidos pode tornar incompatível a presença deles na administração. Um líder bastante ligado a Neto foi incisivo: chegou a dizer que ‘a serventia da casa é a porta da rua’.

Neto quer emplacar Bruno Reis e ponto.

